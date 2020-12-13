Красные были не только носы и щеки. Александрия - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча

"Александрия" Владимира Шарана принимала у себя дома "Зарю" Виктора Скрипника в заключительном матче УПЛ этого года. Несмотря на холодную погоду, матч выдался очень горячим на моменты и события. Два гола гостей - закономерно, учитывая, сравнительно, их сильнее состав. Даже время, хоть и небольшое, проведенное в большинстве не помогло подопечным Шарана. Восстановить паритет за игроками после красной карточки Кабаева взялся Безбородко, который удалился после 16-ти минут проведенных на поле, появившись со скамейки запасных. "Заря" поднимается на четвертое место УПЛ, отставая от третьей "Десны" на три очка и имея игру в запасе.

Александрия. Стадион "Ника"

ФК Александрия - Заря 0:2

Голы: Дмитрий Иванисеня 30, Аллахяр 90+5