Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красные были не только носы и щеки. Александрия - Заря 0:2. Видео голов и обзор матча
Два удаления и два гола в матче
"Александрия" Владимира Шарана
Александрия. Стадион "Ника"
ФК Александрия - Заря 0:2
Голы: Дмитрий Иванисеня 30, Аллахяр 90+5
Популярное сейчас
- Дарио Срна: Ахметов хотел лично оплатить подогрев поля
- Малиновский в первом матче после коронавируса забил со штрафного Фиорентине. ВИДЕО
- Официально: Матч Ингулец – Шахтер отменен
- УПЛ ушла на зимнюю паузу до февраля. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО