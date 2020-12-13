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Палкин: После ЛЧ подорожала вся команда. Шахтер готов продавать любого игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

Директор "горняков" подвел итоги группового этапа Лиги чемпионов

Палкин: После ЛЧ подорожала вся команда. Шахтер готов продавать любого игрока
Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин оценил результаты "горняков" в Лиге чемпионов.

"Условия, в которых мы играли, тот результат, который мы получили – очень и очень значимый. Если оценить групповой этап по 5-балльной шкале, то мы должны поставить себе пятерку. Болельщики должны поставить нам пятерку. Мы должны сравнивать себя с себе подобными, с клубами, которые живут, играют и находятся в чемпионатах и странах примерно одного и того же уровня. То есть клубы Восточной Европы. "Краснодар" набрал 5 очков в группе, "Локомотив" – 3, "Зенит" – 1, "Динамо" – 4, "Ференцварош" – 1, а у нас 8 очков.

Если наложить это на уровень команд в их группах и сравнить с нашими, то наша самая сильная вообще из всех групп. Это самая сильная группа за всю историю выступлений "Шахтера" в ЛЧ. Еще учтите, что во время группового этапа у нас полкоманды заболело коронавирусом. На матч с "Реалом" в Мадриде вышли молодые ребята. У нас не было полсостава, но ребята достигли результата. Этот матч фактически был на базе "Реала", это город в городе, какая-то такая империя. Если бы игроки "Реала" посмотрели на наши условия – одно поле и перестройка 60 года – они бы задались вопросом, как такое возможно. Если все эти факторы сложить в один, то тренерскому штабу и футболистам однозначно нужно поставить пятерку. В таких условиях – это героический поступок.

Каштру никогда в своей карьере не играл с такими топовыми клубами, он тоже вместе с нами растет, получает знания и опыт. У него это хорошо получается. Мы проиграли "Интеру" 0:5 в полуфинале ЛЕ и снова встретились в ЛЧ, он сделал работу над ошибками. В конце второго тайма матча в Италии мы уже думали, что, может, удача нам улыбнется и мы даже выиграем. Каштру – топ-тренер, тренер, который умеет воспитывать молодежь, подводить ее. Он владеет многими тактиками и подходит под философию и стратегию развития нашего клуба. Если говорить о человеческих качествах, то это просто топ. С ним очень легко и приятно работать, его всегда хочется поддерживать.

После 0:10 от гладбахской "Боруссии" было много критики. Болельщики писали в инстаграме, фейсбуке и на личную почту. Давление было серьезное. Я их понимаю, ведь это неприемлемый результат. Этот сезон не похож ни на один другой, принимать решения в таких условиях вдвойне сложнее. Нужно было остыть и сосредоточиться. В итоге мы получили нужный результат. Тренер и команда справились с этим падением. После 0:10 выйти с пике очень сложно, но они справились.

"Боруссия" Менхенгладбах – наши должники, а долги надо отдавать. Я видел, как они радовались после нашей ничьей с "Интером". Мы им очень серьезно помогли, но в следующий раз они такой помощи не дождутся. Эти 0:10 мы запомним. Если уйти от персоналий, то подорожала вся команда. Команда дорожает в зависимости от результата. Весь мир видел наши выступления, анализировал. Наша команда стала на порядок дороже. Конкретно в цифрах сказать сложно, только рынок это может оценить. Мы готовы продавать любого футболиста. Главное, чтобы удовлетворяли цена и условия для самого футболиста.

Нашу главную задачу давно озвучил президент клуба – выиграть ЛЧ. В таком случае победа в ЛЕ даже не обсуждается, ее однозначно надо выигрывать. Если мы здесь играем, то должны идти до конца", – рассказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Великий Футбол

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Комментарии (10)
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Acsakal (Kharkov)
13.12.2020 в 23:53
Цікаво, а чого це на інтерв'ю Палкіна понабігли самі лише динамівські тролі? Він про Динамо сказав лише, що воно набрало в групі 4 очки. То може хтось з вас і це буде спростовувати? Ви - як ті бабці-пліткарки на лавках біля під'їзду: тільки-но хтось повз пройде, а вони вже всі кістки перемивають.
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0
0
Djon (Киев)
13.12.2020 в 23:43
себя продай
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0
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
13.12.2020 в 23:18
Палка убейся об стену.
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+1
-3
Просто Квашин (Харьков)
13.12.2020 в 23:09
Может украинофоба Палкина в "зенит" переманят....
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+1
-2
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usovvictor (Kharkov)
13.12.2020 в 23:08
...ну нет - просто "кино и немцы"... Свели в ничью и все вдруг стали "топ", ну просто напрапалую все в "звездах". Я понимаю, что Шахтер пока у нас самая боеспособная команда в чемпионате, но до "топа" ей пешком, как до месяца, если равняться по европейским командам, которых берут за основу предпочтении. Палкин Палкин, от скромности точно не умрешь...
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+2
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
13.12.2020 в 23:01
Продайте всю команду нах. Нам не нужна кабинетная команда. Позорище фак вам .
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+4
-3
pilips111 (Чернигов)
13.12.2020 в 23:27
Приду.ок
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+2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
13.12.2020 в 22:55
Ні, ну кіно, групу свою визначив найсильнішою в Європі і світі, бо там виступав великий шахтьор, а всі інші групи на рівні 2 ліги України. Ну і ріжак. Уже і нецікаво буде Лігу Європи дивиться, чемпіон визначений.
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+4
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.12.2020 в 22:46
Треба починати з палкінда та пєнісова. Вони теж різко подорожчали...)
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+5
-3
Лекарь (село Дарница)
13.12.2020 в 22:49
Больше всех подорожал их рыжий патрон
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+5
-2


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