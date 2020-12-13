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Аталанта - Фиорентина 3:0. При участии Малиновского. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа подопечных Гасперини над "фиалками"
В матче 11-го тура итальянской Серии А "Аталанта" дома уверенно обыграла "Фиорентину" со счетом 3:0. Второй гол клуба из Бергамо забил Руслан Малиновский - украинский хавбек
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
Голы: Гозенс 44, Малиновский 55, Толой 63
"Аталанта": Голлини, Толой, Джимсити, Ромеро (Паломино 74), Хатебур, Де Роон, Фройлер, Пессина (Гьябуа 89), Гозенс (Мохика 81), Малиновский (Муриэль 74), Д. Сапата (Ламмерс 81)
"Фиорентина": Драговски, Венути, Миленкович, Х. Пеццелла, Бираги (Баррека 73), Лирола (Кальехон 59), Амрабат, Пулгар (Кастровилли 46), Бонавентура, Эйссерик (Рибери 59), Влахович (Куаме 71)
Предупреждения: Ромеро 66 - Амрабат 54, Рибери 81
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