Суркис: Луческу совершил несколько подвигов. Будем с Мистером обговаривать трансферы

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис оценил работу Мирчи Луческу в первой половине сезоне, а также рассказал о зимних сборах команды и возможных трансферах "бело-синих".

"Я считаю, что Луческу за это время совершил несколько подвигов. Первый – это победа в Суперкубке, а также первое место в чемпионате. А главный подвиг со многими знаками восклицания – это то, что он попал в Лигу чемпионов и вышел в весеннюю часть Лиги Европы. Для нас важен и чемпионат Украины и матчи в еврокубках весной.

С Луческу мы будем обговаривать не только траснферы, но определимся в связи с коронавирусом, где будут сборы. У нас 12 февраля стартует чемпионат, а 10-го января команда выйдет из отпуска. Полагаю, что в Киеве готовиться будет невозможно. Нужно делать сборы заграницей и думать над соперниками по спаррингам. Это все будет обсуждаться с Луческу.

Также будет разговор о трансферах, кого отпустить, кого, может быть, приобрести надо. Обойма большая, но я думаю, что Мистер видит позиции, которые нужно будет усилить, но конкретно я ничего не могу сегодня сказать. Луческу работает в тесном контакте с селекционной группой. Если они что-то предложат и это будет реально, то мы естественно будем усиливаться.

Беседин, слава Богу, начинает работать. Нам очень важно усилить нападение. Беседин вольется, Русин восстановиться – будет живая конкуренция. Гармашем я доволен. У него открылось второе дыхание и ведет себя нормально – в матче с "Ференцварошем" получил желтую, а не красную", - рассказал президент киевского клуба.