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Коуч Ингульца опроверг обвинения Шахтера по поводу ненадлежащей подготовки стадиона
В феврале будет лучше?
Сергей Лавриненко, главный тренер петровского "
Все наше руководство планировало игру, всю неделю здесь [в Кропивницком] находилось. Накрывали поле пленкой, старались, чтобы игра все же состоялась. Но накануне упал ледяной дождь, все это замерзло. Было очень сложно. Даже если бы был включен обогрев поля, он бы ничего не дал. Потому что очень тяжелые погодные условия.
Поле было накрыто, это однозначно, я видел это собственными глазами. В определенный момент агрономы сказали, что надо снять пленку, чтобы правильно сделать разметку поля. По подогреву не готов ответить, кто принимал решение, включать или нет. Но морозов на этой неделе у нас не было. Был ли смысл включать подогрев?
Я согласен, что на таком поле играть было бы трудно, но этом 13 декабря! Идеальных полей быть не может. Мы возобновляем чемпионат 13 февраля и лучших полей тогда также точно не будет - только хуже.
Каждый из футболистов мечтал сыграть с такой командой, "Шахтером", такими игроками, и это, к сожалению, не удалось. Мы хотели бы, чтобы судьба матча решалась не в кабинетах, а на футбольном поле. Но пусть определяет дисциплинарный комитет УАФ, мы согласимся с его решением.
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