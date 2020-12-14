Коуч Ингульца опроверг обвинения Шахтера по поводу ненадлежащей подготовки стадиона

Сергей Лавриненко, главный тренер петровского " Ингульца ", высказал свое мнение по поводу отмены матча 13 тура с "Шахтером" из-за ненадлежащего состояния газона (куски льда по полю).

Все наше руководство планировало игру, всю неделю здесь [в Кропивницком] находилось. Накрывали поле пленкой, старались, чтобы игра все же состоялась. Но накануне упал ледяной дождь, все это замерзло. Было очень сложно. Даже если бы был включен обогрев поля, он бы ничего не дал. Потому что очень тяжелые погодные условия.

Поле было накрыто, это однозначно, я видел это собственными глазами. В определенный момент агрономы сказали, что надо снять пленку, чтобы правильно сделать разметку поля. По подогреву не готов ответить, кто принимал решение, включать или нет. Но морозов на этой неделе у нас не было. Был ли смысл включать подогрев?