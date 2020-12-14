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Коуч Ингульца опроверг обвинения Шахтера по поводу ненадлежащей подготовки стадиона

Премьер-лига
(1 голосов)

В феврале будет лучше?

Коуч Ингульца опроверг обвинения Шахтера по поводу ненадлежащей подготовки стадиона
Новина українською

Сергей Лавриненко, главный тренер петровского "Ингульца", высказал свое мнение по поводу отмены матча 13 тура с "Шахтером" из-за ненадлежащего состояния газона (куски льда по полю).

Все наше руководство планировало игру, всю неделю здесь [в Кропивницком] находилось. Накрывали поле пленкой, старались, чтобы игра все же состоялась. Но накануне упал ледяной дождь, все это замерзло. Было очень сложно. Даже если бы был включен обогрев поля, он бы ничего не дал. Потому что очень тяжелые погодные условия.

Поле было накрыто, это однозначно, я видел это собственными глазами. В определенный момент агрономы сказали, что надо снять пленку, чтобы правильно сделать разметку поля. По подогреву не готов ответить, кто принимал решение, включать или нет. Но морозов на этой неделе у нас не было. Был ли смысл включать подогрев?

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Я согласен, что на таком поле играть было бы трудно, но этом 13 декабря! Идеальных полей быть не может. Мы возобновляем чемпионат 13 февраля и лучших полей тогда также точно не будет - только хуже.

Каждый из футболистов мечтал сыграть с такой командой, "Шахтером", такими игроками, и это, к сожалению, не удалось. Мы хотели бы, чтобы судьба матча решалась не в кабинетах, а на футбольном поле. Но пусть определяет дисциплинарный комитет УАФ, мы согласимся с его решением.

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В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко УАФ
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.12.2020 в 08:34
Смоктарі як завжди брешуть.
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+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
14.12.2020 в 08:39
Смоктать- это твой удел,дурилка ты картонная!
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0
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
14.12.2020 в 08:09
Детский лепет колхозника,а не коуча.
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+1
-3
xapyga (Запорожье)
14.12.2020 в 07:58
Лучше бы промолчал чем так опровергать! Просто папа решил на подогреве сэкономить
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+2
-3


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