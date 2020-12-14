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Экс-футболист предложил вариант выхода из ситуации по поводу отмененного матча Ингулец - Шахтер

Премьер-лига
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Вспомнил похожую ситуацию в еврокубках, когда поединок состоялся

Экс-футболист предложил вариант выхода из ситуации по поводу отмененного матча Ингулец - Шахтер
Новина українською

Виталий Самойлов, бывший украинский футболист, высказался по поводу отмены матча 13 тура УПЛ между "Ингульцом" и "Шахтером" из-за ненадлежащего состояния газона.

Лучший вариант, на мой взгляд, чтобы не в кабинете решать итог встречи, а просто перенести матч на другой день.

Самойлов вспомнил, что похожий случай был в еврокубках с киевским "Динамо" в конце 1980-х - и тогда поединок состоялся.

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Когда "Динамо" играло с "Фиорентиной", футболисты из Италии имели при себе специальную обувь - "сороконожки". А у киевского "Динамо" их не было - вышли в шипах и ездили по льду, а итальянцы имели возможность уверенно играть.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Фиорентина (Флоренция) Ингулец (Петрово) Виталий Самойлов
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Источник:
Профутбол

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