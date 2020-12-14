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Экс-футболист предложил вариант выхода из ситуации по поводу отмененного матча Ингулец - Шахтер
Вспомнил похожую ситуацию в еврокубках, когда поединок состоялся
Виталий Самойлов, бывший украинский футболист, высказался по поводу отмены матча 13 тура УПЛ между "Ингульцом" и "
Лучший вариант, на мой взгляд, чтобы не в кабинете решать итог встречи, а просто перенести матч на другой день.
Самойлов вспомнил, что похожий случай был в еврокубках с киевским "Динамо" в конце 1980-х - и тогда поединок состоялся.
Когда "Динамо" играло с "Фиорентиной", футболисты из Италии имели при себе специальную обувь - "сороконожки". А у киевского "Динамо" их не было - вышли в шипах и ездили по льду, а итальянцы имели возможность уверенно играть.
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