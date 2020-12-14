Экс-футболист предложил вариант выхода из ситуации по поводу отмененного матча Ингулец - Шахтер

Виталий Самойлов, бывший украинский футболист, высказался по поводу отмены матча 13 тура УПЛ между "Ингульцом" и " Шахтером " из-за ненадлежащего состояния газона.

Лучший вариант, на мой взгляд, чтобы не в кабинете решать итог встречи, а просто перенести матч на другой день.

Самойлов вспомнил, что похожий случай был в еврокубках с киевским "Динамо" в конце 1980-х - и тогда поединок состоялся.