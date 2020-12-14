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После момента Селезнева Кендзера набросился с упреками на Бущана
эмоциональный момент
Во время матча "
Правый защитник Томаш Кендзера разозлился на вратаря Георгия Бущана после того, как нападающий соперников Евгений Селезнев едва не дотянулся до мяча, а Бущан не сыграл на выходе.
Диалог выглядел следующим образом:
- Жора, Жора!
- Тихо, спокойно...
- Постоянно стоишь в этих воротах ...как всегда!
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Источник:Профутбол Digital
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