После момента Селезнева Кендзера набросился с упреками на Бущана

Во время матча " Динамо " с "Колосом" (2:2) в 13 туре УПЛ телеоператоры выхватили момент ссоры игроков киевского клуба.

Правый защитник Томаш Кендзера разозлился на вратаря Георгия Бущана после того, как нападающий соперников Евгений Селезнев едва не дотянулся до мяча, а Бущан не сыграл на выходе.

Диалог выглядел следующим образом:

- Жора, Жора!

- Тихо, спокойно...

- Постоянно стоишь в этих воротах ...как всегда!