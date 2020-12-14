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После момента Селезнева Кендзера набросился с упреками на Бущана

Премьер-лига
(1 голосов)

эмоциональный момент

После момента Селезнева Кендзера набросился с упреками на Бущана
Новина українською

Во время матча "Динамо" с "Колосом" (2:2) в 13 туре УПЛ телеоператоры выхватили момент ссоры игроков киевского клуба.

Правый защитник Томаш Кендзера разозлился на вратаря Георгия Бущана после того, как нападающий соперников Евгений Селезнев едва не дотянулся до мяча, а Бущан не сыграл на выходе.

Диалог выглядел следующим образом:

- Жора, Жора!

- Тихо, спокойно...

- Постоянно стоишь в этих воротах ...как всегда!

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В статье: Евгений Селезнев Георгий Бущан Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка) Томаш Кендзёра
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Источник:
Профутбол Digital

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