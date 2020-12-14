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Скрипник выделил важность победы у Александрии перед тяжелой игрой на Кубок

Премьер-лига
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С "Десной"

Скрипник выделил важность победы у Александрии перед тяжелой игрой на Кубок
Новина українською

Итоги встречи с "Александрией" во время онлайн пресс-конференции подвел главный тренер "Зари" Виктор Скрипник:

С учетом того, какой у нас график, мы одержали победу на характере, не уступили в борьбе. Добились победы. Большой комплимент всем нам.

Давно не выигрывали в Александрие. Победа этого дня радует. Ну, и ситуация в турнирной таблице тоже. Набранные три очка - хороший задел для нас. И сезон еще не закончен. Нас ждет тяжелая игра на Кубок в среду.

В среду, 16 декабря, "Заря" проведет перенесенный матч Кубка Украины с черниговской "Десной".

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник ФК Александрия
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Источник:
Зоря

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