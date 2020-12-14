Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Скрипник выделил важность победы у Александрии перед тяжелой игрой на Кубок
С "Десной"
Итоги встречи с "Александрией" во время онлайн пресс-конференции подвел главный тренер "
С учетом того, какой у нас график, мы одержали победу на характере, не уступили в борьбе. Добились победы. Большой комплимент всем нам.
Давно не выигрывали в Александрие. Победа этого дня радует. Ну, и ситуация в турнирной таблице тоже. Набранные три очка - хороший задел для нас. И сезон еще не закончен. Нас ждет тяжелая игра на Кубок в среду.
В среду, 16 декабря, "Заря" проведет перенесенный матч Кубка Украины с черниговской "Десной".
Популярное сейчас
- Слезы, крики, боль: Неймара унесли с поля на носилках после грубого подката игрока Лиона
- Отмененный матч Шахтера, победы Десны и Зари, гол Малиновского. Главные новости за 13 декабря
- Палкин: После ЛЧ подорожала вся команда. Шахтер готов продавать любого игрока
- Мимо кассы. Ни одно из ключевых судейских решений в матче Динамо - Колос не было правильным
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО