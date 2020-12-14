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Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь

Премьер-лига
(1 голосов)

Черниговцы на три очка опережают ближайших преследователей

Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь
Новина українською

В последнем в 2020 году туре черниговская "Десна" принимала в Киеве "Мариуполь". В первом тайме соперники так и не смогли хотя бы раз поразить ворота, а вот после перерыва Александру Рябоконю удалось склонить чашу весов в свою пользу. "Десна" в итоге победила 2:0, что позволило черниговцам укрепиться на третьем месте в УПЛ. Вашему вниманию фото репортаж с матча "Десна" - "Мариуполь" авторства Александра Приходько.

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Фотогалерея

Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 1Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 2Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 3Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 4Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 5Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 6Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 7Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 8Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 9Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 10Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 11Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 12Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 13Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 14Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 15Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 16Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 17Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 18Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 19Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 20Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 21Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 22Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 23Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 24Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 25Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 26Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 27Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 28Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 29Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 30Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 31Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 32Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 33Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 34Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 35Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь - фото 36
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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Егор Картушов фото
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Комментарии (1)
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fabo40
14.12.2020 в 12:23
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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