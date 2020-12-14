Зимовать на третьем месте. ФОТО репортаж, как Десна обыграла Мариуполь

В последнем в 2020 году туре черниговская "Десна" принимала в Киеве "Мариуполь". В первом тайме соперники так и не смогли хотя бы раз поразить ворота, а вот после перерыва Александру Рябоконю удалось склонить чашу весов в свою пользу. "Десна" в итоге победила 2:0, что позволило черниговцам укрепиться на третьем месте в УПЛ. Вашему вниманию фото репортаж с матча "Десна" - "Мариуполь" авторства Александра Приходько.

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