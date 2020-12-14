Премьер-лига
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Десна представила эффектное видео о возрождении профессионального футбола в Чернигове
Что изменилось за 10 лет
Черниговская "
Игроки имеют весь спектр услуг на нашей базе, многие постоянно здесь проживает, - говорит Владимир Левин, президент "Десны". - Посмотрите, в каких условиях живут и тренируются наши футболисты сейчас!
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