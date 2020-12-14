Десна представила эффектное видео о возрождении профессионального футбола в Чернигове

Черниговская " Десна " показала видеоролик, в котором клуб рассказал, как за время работы руководства было реконструировано базу, стадион, приобретены аппараты для восстановления футболистов, обустроены тренажерный зал.

Игроки имеют весь спектр услуг на нашей базе, многие постоянно здесь проживает, - говорит Владимир Левин, президент "Десны". - Посмотрите, в каких условиях живут и тренируются наши футболисты сейчас!