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Десна представила эффектное видео о возрождении профессионального футбола в Чернигове

Премьер-лига
(1 голосов)

Что изменилось за 10 лет

Десна представила эффектное видео о возрождении профессионального футбола в Чернигове
Новина українською

Черниговская "Десна" показала видеоролик, в котором клуб рассказал, как за время работы руководства было реконструировано базу, стадион, приобретены аппараты для восстановления футболистов, обустроены тренажерный зал.

Игроки имеют весь спектр услуг на нашей базе, многие постоянно здесь проживает, - говорит Владимир Левин, президент "Десны". - Посмотрите, в каких условиях живут и тренируются наши футболисты сейчас!

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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