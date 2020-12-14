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Единогласно. Автор дубля в ворота Днепра-1 стал лучшим игроком 13 тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Выбирали 9 экспертов

Единогласно. Автор дубля в ворота Днепра-1 стал лучшим игроком 13 тура УПЛ
Новина українською

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, входящих в ее экспертный совет, и определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 13-го тура УПЛ.

В состав экспертного совета входили Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Игорь Шуховцев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Руха" Валерий Федорчук, за которого отдали голоса все респонденты.

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В статье: УПЛ Рух (Львов) СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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