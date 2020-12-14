Единогласно. Автор дубля в ворота Днепра-1 стал лучшим игроком 13 тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига опросила специалистов, входящих в ее экспертный совет, и определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 13-го тура УПЛ.

В состав экспертного совета входили Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Игорь Шуховцев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.