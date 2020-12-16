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Супряга - не уровень Динамо, Шаран засиделся в Александрии. Халат Милевского #11

Премьер-лига
(6 голосов)

Подводим итоги тура и полугодия

Супряга - не уровень Динамо, Шаран засиделся в Александрии. Халат Милевского #11
UA-Футбол
Новина українською

Первая часть сезона 2020/21 в украинском футболе подошла к концу, а значит самое время подводить итоги. С вами вновь "Халат Милевского", в котором Александр Рыженко, Георгий Грошев, вместе с известным тренером Александром Севидовым, говорят об отечественном футболе.

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В сегодняшнем выпуске трио экспертов поговорили о лидестве "Динамо", застое "Александрии", прогрессе "Мариуполя" при Маркевиче и о спаде "Днепра-1". Не обошли стороной и игру трех новичков, которые пока не особо впечатляют.

Тайм-коды:

  • 00:00 - Начало
  • 00:34 - Судья потерял контроль над игрой в матче "Динамо" - "Колос"
  • 03:34 - С VAR футбол теряет свой драйв
  • 07:09 - Украинские гранды должны учиться играть с системой видеоповторов
  • 08:58 - Супряга - не уровень киевского "Динамо" на данный момент
  • 15:04 - У "Динамо" тяжелый график во второй части сезона
  • 18:15 - Зимнее чемпионство киевлян - сила команды Луческу или слабость "Шахтера"?
  • 24:20 - "Колос" стал добротной командой, в чем заслуга Костишина
  • 29:41 - "Ингулец" получит заслуженное техническое поражение
  • 30:34 - Оценка игры трех дебютантов нынешнего сезона
  • 42:09 - Владимир Шаран засиделся в "Александрии" - команде нужны перемены
  • 47:58 - "Олимпик" очень трудно выглядит без Шахаба - клубу не хватает глубины
  • 53:33 - Шумский сумел перезагрузить "Львов"
  • 01:00:43 - "Ворскла" упустила шанс зацепиться за что-то больше, чем третье место
  • 01:08:12 - Что не так с "Днепром-1"?
  • 01:14:55 - Остап Маркевич ставит в "Мариуполе" привлекательный футбол
  • 01:19:00 - Список игроков "Шахтера"', которые могли бы помочь "приазовцам"
  • 01:20:26 - Итоговая турнирная таблица первого кругу УПЛ

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В статье: Мирча Луческу ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Владимир Шаран ФК Львов Александр Севидов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1 Владислав Супряга Подкаст Халат Милевского
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Комментарии (17)
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Бутига (Чернигов)
15.12.2020 в 15:56
Хороший выпуск , молодцы. Но шутил только Севидов.Больше юмора друзья, ведь футбол это весело.))
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+3
0
Prach13 (Дрогобич)
15.12.2020 в 13:30
А центральні захистники,Попов і Забарвний! це рівень Динамо?
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+5
-2
alex69 (Париж)
15.12.2020 в 12:52
такое ощущение, что Супряга сам не хочет играть в ДК, отдайте его опять в Днепр-1, мне кажется он сам туда хочет.
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+3
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.12.2020 в 19:54
Да ладно, только контракт перезаписал
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0
-2
balamyt (Boston)
15.12.2020 в 12:10
В отличии от Блохина и Шевченко я не вижу у Супряги способностей обводки и чувства голевой ситуации..Я уже не говорю про игру головой...А без этого не состоится ни один Нап. Такое ощущение что не отрабатывает удару слету и в работе в штраф. площадке ,полагаясь только на скорость..,но этого мало для Нап. Нужно возвращатся в Днепр1 и заново доказывать свою Проф.пригодность..Все данные есть Жаль что Суркас не отпустил парня в Болонию...ДинамоК явно не его команда....Так что заголовок ни о чем....
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
15.12.2020 в 16:59
Та не було у Блохіна ніякої обводки, коли він почав грати за Динамо. Перші сезони забивав голи в одному стилі: чергував біля центрального кола увесь матч, туди накидували м'яч, він просто втікав з ним від суперників за рахунок швидкості і забивав. Все. І головою він грати не вмів, і сильно не навчився. Обведення, удари, бачення поля, гра в пас - все це в Блохіна з'явилося потім в результаті праці над собою. Шева непогано грав головою з юнацьких літ, але обведення в нього теж з'явилося потім (памятаю, як я переживав, що він буде блідо виглядати на фоні гравців Мілану під час дебюту), так само і удари, і гра в пас - все в результаті праці. Головне, чого не вистачає Супрязі, - це розуму і розуміння, над чим треба працювати. Так само, як і Шведу, в якого свої таргани в голові. І так, Супрязі граще було би грати за Дніпро-1.
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+3
-2
Acsakal (Kharkov)
15.12.2020 в 10:29
У Супряги такий самий козир, що був на початку кар'єр у Блохіна та Шеви - це швидкість. Але немає в нього мізків, звідти й відсутність відчуття голу. Незабитий Супрягою гол з воротарського варто порівняти з першим голом Аталанти у грі з Фіорентиною, який забив Госенс. Там був схожий простріл партнера зліва, але Госенс (на відміну від Супряги) очікував на цей простріл, тому ще до нього почав розгортати корпус і для зручності удару навіть поклав його вздовж лінії воріт. А Супряга навіть тоді, коли всім вже було зрозуміло, що зараз буде простріл, продовжував бігти в ворота (навіщо?), перебуваючи боком до лінії прострілу. Тому й вдарив по м'ячу пятою, повернувши його у зворотному напряму. Тож якщо вже Динамо захотіло в Супрягу вкладатися, то йому потрібний персональний тренер і психолог. Тренер мав би вчити відпрацьовувати удари з різних положень, а психолог - моделювати розвиток ситуації на полі. Нічого тут екстраординарного немає. З воротарями працюють окремі тренери. Того ж Левандовського тренує його власна дружина (тренер з фітнесу). Але Супрязі в першу чергу потрібно самому зрозуміти, що він опуститься в забуття, якщо не почне працювати над собою.
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+7
0
Лектор (Черкассы)
15.12.2020 в 10:39
Плюсую, качественный коммент, есть понимающие в теме на этом ресурсе, и это радует!)
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
15.12.2020 в 11:14
Дякую. Шкода буде, якщо черговий український талант зав'яне, так і не розквітнувши. Молодим хлопцям часто бракує просто розумного порадника поруч.
+1
0
Віктор Немаєзначення
15.12.2020 в 10:13
Супрязі треба тренувати удар із-за штрафної, тоді буде толк...
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+1
-1
Лектор (Черкассы)
15.12.2020 в 10:44
Нужно выкинуть хрень с башки , и пахать на тренировках за троих...и только так! Шевченко уползал с тренировок на час позже остальных....Пахота сквозь слезы и боль! А не Фейсбук и телочки...
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+6
0
MaximSK (Киев)
15.12.2020 в 09:42
Если Супряга не заиграл в Динамо, где унего было полное доверие тренера, то в Топ-чемпионате где требования гораздо выше, у него шансов заиграть вообще нет.
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+6
-1
Джим Слэйд (Харьков)
15.12.2020 в 14:47
Яремчук тоже не заиграл в Динамо, например.
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+1
-1
balamyt (Boston)
15.12.2020 в 18:12
Какие у Супряги шансы в другом клубе не нам сулить..Он еще молод ,но динамоК явно не его клуб..
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+1
-1
MaximSK (Киев)
16.12.2020 в 10:13
Пусть попробует, но есть большие сомнения что он сможет резко прибавить играя в Топ-чемпионате
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
15.12.2020 в 09:38
Харош про этого Супрягу говорить нужно просто продать и забыть
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+4
-1
sergkir
15.12.2020 в 21:23
Ты думаешь он кому то нужен? Ну может Днепр заберёт назад к себе и то, что у них такое плачевное положение
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0
0


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