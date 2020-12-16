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Супряга - не уровень Динамо, Шаран засиделся в Александрии. Халат Милевского #11
Подводим итоги тура и полугодия
Первая часть сезона 2020/21 в украинском футболе подошла к концу, а значит самое время подводить итоги. С вами вновь "Халат Милевского", в котором Александр Рыженко, Георгий Грошев, вместе с известным тренером Александром Севидовым, говорят об отечественном футболе.
В сегодняшнем выпуске трио экспертов поговорили о лидестве "Динамо", застое "Александрии", прогрессе "Мариуполя" при Маркевиче и о спаде "Днепра-1". Не обошли стороной и игру трех новичков, которые пока не особо впечатляют.
Тайм-коды:
- 00:00 - Начало
- 00:34 - Судья потерял контроль над игрой в матче "Динамо" - "Колос"
- 03:34 - С VAR футбол теряет свой драйв
- 07:09 - Украинские гранды должны учиться играть с системой видеоповторов
- 08:58 - Супряга - не уровень киевского "Динамо" на данный момент
- 15:04 - У "Динамо" тяжелый график во второй части сезона
- 18:15 - Зимнее чемпионство киевлян - сила команды Луческу или слабость "Шахтера"?
- 24:20 - "Колос" стал добротной командой, в чем заслуга Костишина
- 29:41 - "Ингулец" получит заслуженное техническое поражение
- 30:34 - Оценка игры трех дебютантов нынешнего сезона
- 42:09 - Владимир Шаран засиделся в "Александрии" - команде нужны перемены
- 47:58 - "Олимпик" очень трудно выглядит без Шахаба - клубу не хватает глубины
- 53:33 - Шумский сумел перезагрузить "Львов"
- 01:00:43 - "Ворскла" упустила шанс зацепиться за что-то больше, чем третье место
- 01:08:12 - Что не так с "Днепром-1"?
- 01:14:55 - Остап Маркевич ставит в "Мариуполе" привлекательный футбол
- 01:19:00 - Список игроков "Шахтера"', которые могли бы помочь "приазовцам"
- 01:20:26 - Итоговая турнирная таблица первого кругу УПЛ
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