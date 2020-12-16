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Динамо интересуется вингером бразильского Флуминенсе

Премьер-лига
(2 голосов)

У которого заканчивается контракт

Динамо интересуется вингером бразильского Флуминенсе
Новина українською

Бразильско-португальский атакующий фланговый полузащитник клуба "Флуминенсе" Маркос Пауло попал в сферу интересов киевского "Динамо".

Сейчас у 19-летнего футболиста есть действующий контракт с бразильским клубом до июня 2021-му, "Флуминенсе" якобы хочет удержать игрока у себя, поэтому предложило новый трехлетний контракт и более высокую зарплату - 47 000 евро, однако агент футболиста хочет видеть еще большую сумму - 56, 5 тысячи евро, сообщает Lance.

Притом уже в январе Маркос Паулу может подписывать предварительный контракт с другим клубом. Речь идет о киевском "Динамо". Украинский клуб, как отмечает бразильская пресса, готов еще и заплатить финансовую компенсацию за игрока.

Летом Маркос Паулу мог перейти в итальянский "Торино" на правах аренды с возможностью выкупа контракта, но по второй суммы стороны не пришли к согласию.

Маркос Паулу является уроженцем Бразилии, воспитанником "Флуминенсе", забил 14 голов в 74 матчах, Трансфермаркт оценивает его в 9 млн евро. Является вингером левого фланга.

Поскольку бабушка футболиста родом из Португалии, Маркос Паулу решил выступать на международной арене за ее сборную, играл за U-18 и U-19.

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В статье: Динамо (Киев) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Маркос Паулу
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(2 голосов)
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Комментарии (8)
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shat (киев)
16.12.2020 в 15:54
игрок класса Марлоса , только в молодости , лишних движений не делает , больше думает , оценивает
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0
0
мы за динамо (киев)
16.12.2020 в 15:19
не вкдк а будулай
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0
0
NikosFutboloidos (Chop)
16.12.2020 в 10:11
Думаю варто пошукати на балканах і слов'янскій європі і Юрченка рекомендую.
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0
-3
avatar
Maldini (Киев)
16.12.2020 в 09:59
А где свои,УКРАИНЦИ?Пасут коз?!Для кого и чего тренируем пацанов,ДЛЯ ТОГО ЛИШЬ ЧТОБЫ "СОДРАТЬ"БАБКИ???а ТАМ ДАЛЬШЕ ПО-БАРАБАНУ???Барабанщики хреновы!!!
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+3
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2020 в 10:44
Дегенерате, своїх українців в Динамо на полі 8 а то й 9 одночасно. Озабочуйся своїм Смоктарем.
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+1
-3
FC Energy (Новая Каховка)
16.12.2020 в 10:47
А что не все 11?
+1
-2
avatar
metall1925 (Merefa)
16.12.2020 в 08:36
Ну по нарезке , не впечатляет, а там кто его знает)))
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0
-2
госпітальєр (львів)
16.12.2020 в 08:26
цікавиться,стежить,сфера інтересів - то словесний пінг-понг за яким ,насправді,нічого нема,локшина на вуха і все
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+3
0


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