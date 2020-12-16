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Динамо интересуется вингером бразильского Флуминенсе
У которого заканчивается контракт
Бразильско-португальский атакующий фланговый полузащитник клуба "Флуминенсе" Маркос Пауло попал в сферу интересов киевского "
Сейчас у 19-летнего футболиста есть действующий контракт с бразильским клубом до июня 2021-му, "Флуминенсе" якобы хочет удержать игрока у себя, поэтому предложило новый трехлетний контракт и более высокую зарплату - 47 000 евро, однако агент футболиста хочет видеть еще большую сумму - 56, 5 тысячи евро, сообщает Lance.
Притом уже в январе Маркос Паулу может подписывать предварительный контракт с другим клубом. Речь идет о киевском "Динамо". Украинский клуб, как отмечает бразильская пресса, готов еще и заплатить финансовую компенсацию за игрока.
Летом Маркос Паулу мог перейти в итальянский "Торино" на правах аренды с возможностью выкупа контракта, но по второй суммы стороны не пришли к согласию.
Маркос Паулу является уроженцем Бразилии, воспитанником "Флуминенсе", забил 14 голов в 74 матчах, Трансфермаркт оценивает его в 9 млн евро. Является вингером левого фланга.
Поскольку бабушка футболиста родом из Португалии, Маркос Паулу решил выступать на международной арене за ее сборную, играл за U-18 и U-19.
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