Динамо интересуется вингером бразильского Флуминенсе

Бразильско-португальский атакующий фланговый полузащитник клуба "Флуминенсе" Маркос Пауло попал в сферу интересов киевского " Динамо ".

Сейчас у 19-летнего футболиста есть действующий контракт с бразильским клубом до июня 2021-му, "Флуминенсе" якобы хочет удержать игрока у себя, поэтому предложило новый трехлетний контракт и более высокую зарплату - 47 000 евро, однако агент футболиста хочет видеть еще большую сумму - 56, 5 тысячи евро, сообщает Lance.

Притом уже в январе Маркос Паулу может подписывать предварительный контракт с другим клубом. Речь идет о киевском "Динамо". Украинский клуб, как отмечает бразильская пресса, готов еще и заплатить финансовую компенсацию за игрока.

Летом Маркос Паулу мог перейти в итальянский "Торино" на правах аренды с возможностью выкупа контракта, но по второй суммы стороны не пришли к согласию.

Маркос Паулу является уроженцем Бразилии, воспитанником "Флуминенсе", забил 14 голов в 74 матчах, Трансфермаркт оценивает его в 9 млн евро. Является вингером левого фланга.

Поскольку бабушка футболиста родом из Португалии, Маркос Паулу решил выступать на международной арене за ее сборную, играл за U-18 и U-19.