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Динамо приобрело кислородные концентраторы для больниц двух областей
По 18 штук
Киевское "
Оборудование, предназначенное для больных Житомирщины, получил председатель ОГА Виталий Бунечко. От имени президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса и всего клуба кислородные концентраторы передал вице-президент Алексей Семененко.
Мы получили обращение от нашего давнего друга, фаната футбола и известного народного депутата Украины Михаила Радуцкого о том, что Житомирской и Черниговской областям срочно необходимое медицинское оборудование для поддержки больных коронавируса. От имени киевского "Динамо" передаем вам кислородные концентраторы с пожеланием, чтобы все житомиряне «болели» только на стадионах или у экранов телевизоров, поддерживали киевское "Динамо" и житомирское "Полесье".
Непосредственно со стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского кислородные концентраторы отправились в больницы Житомирской области.
Как сообщил Виталий Бунечко, в Житомирской области к кислороду подведены почти 65% больничных коек, предназначенных для больных коронавирусом, и до конца года область будет пытаться довести это количество до 80%.
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