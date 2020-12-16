Динамо приобрело кислородные концентраторы для больниц двух областей

Киевское " Динамо " получило обращение от Житомирской и Черниговской областных администраций с просьбой помочь в приобретении медицинского оборудования, необходимого для лечения больных коронавирусом в этих регионах. Руководство клуба оперативно отреагировало на этот запрос и закупило по 18 кислородных концентраторов для каждой из областей.

Оборудование, предназначенное для больных Житомирщины, получил председатель ОГА Виталий Бунечко. От имени президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса и всего клуба кислородные концентраторы передал вице-президент Алексей Семененко.

Мы получили обращение от нашего давнего друга, фаната футбола и известного народного депутата Украины Михаила Радуцкого о том, что Житомирской и Черниговской областям срочно необходимое медицинское оборудование для поддержки больных коронавируса. От имени киевского "Динамо" передаем вам кислородные концентраторы с пожеланием, чтобы все житомиряне «болели» только на стадионах или у экранов телевизоров, поддерживали киевское "Динамо" и житомирское "Полесье".

Непосредственно со стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского кислородные концентраторы отправились в больницы Житомирской области.

Как сообщил Виталий Бунечко, в Житомирской области к кислороду подведены почти 65% больничных коек, предназначенных для больных коронавирусом, и до конца года область будет пытаться довести это количество до 80%.