  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо приобрело кислородные концентраторы для больниц двух областей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо приобрело кислородные концентраторы для больниц двух областей

Премьер-лига
(3 голосов)

По 18 штук

Динамо приобрело кислородные концентраторы для больниц двух областей
Новина українською

Киевское "Динамо" получило обращение от Житомирской и Черниговской областных администраций с просьбой помочь в приобретении медицинского оборудования, необходимого для лечения больных коронавирусом в этих регионах. Руководство клуба оперативно отреагировало на этот запрос и закупило по 18 кислородных концентраторов для каждой из областей.

Оборудование, предназначенное для больных Житомирщины, получил председатель ОГА Виталий Бунечко. От имени президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса и всего клуба кислородные концентраторы передал вице-президент Алексей Семененко.

Мы получили обращение от нашего давнего друга, фаната футбола и известного народного депутата Украины Михаила Радуцкого о том, что Житомирской и Черниговской областям срочно необходимое медицинское оборудование для поддержки больных коронавируса. От имени киевского "Динамо" передаем вам кислородные концентраторы с пожеланием, чтобы все житомиряне «болели» только на стадионах или у экранов телевизоров, поддерживали киевское "Динамо" и житомирское "Полесье".

Непосредственно со стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского кислородные концентраторы отправились в больницы Житомирской области.

Как сообщил Виталий Бунечко, в Житомирской области к кислороду подведены почти 65% больничных коек, предназначенных для больных коронавирусом, и до конца года область будет пытаться довести это количество до 80%.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Семененко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2020 в 10:42
Нічого, Рінат Леонідович допоможе пушиліним горілкою та раціями. Чорна Сова ж дякувала нещодавно Донецьку.
Ответить
+1
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
16.12.2020 в 23:46
Водку и рации ты передавал ? Или откуда инфа ?
Ответить
0
0
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
16.12.2020 в 09:33
А ахметов тем временем отсудил 250млн налогов из бюджета Украины и наверно прикупит пару бразильцев в бомжацкий недоклуб... и почему все не любят шахтёр?
Ответить
+4
-5
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 10:05
Зайшов на сторінку, щоб похвалити Динамо за гарний вчинок і позитивний приклад, але за динамівськими тролями встигнути не можливо. "Фонд Рената Ахметова", розповіді про який в щоденних випусках новин каналу "Україна" реально дратують, цих концентраторів роздав в десятки разів більше. І лоббістські рішення Міненергетики проти Енергоатома на користь Ахмєтова реально шкодять економіці України. Але ще більше Україні шкодять кремлівські канали співвласника Динамо мертвечука, тож не оператору асенізаційної машини підпрацьовувати за сумісництвом ділером Шанель.
Ответить
+5
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...