Лидер Руха оценил перспективы одноклубника Кухаревича в Бельгии

Опорный полузащитник " Руха " Валерий Федорчук, герой 13 тура УПЛ и автор дубля в матче с "Днепр-1", во время интервью ТК Футбол дал оценку перспективами атакующего игрока Николая Кухаревич, которым якобы интересуется бельгийский "Андерлехт".

Он достаточно короткий период в большом футболе. Если брать во внимание то, что ему 19 лет и учитывая его фактуру, то он достаточно мобилен и у него хороший характер. Он хочет играть в футбол. Он приходит на тренировку сконцентрированным. Кроме того, у него хорошие навыки работы с мячом.

Ему необходимо психологически справиться с давлением. Можно просто сломаться. Очень важно, чтобы с ним работали в этом направлении. Из Кухаревича может вырасти хороший футболист.