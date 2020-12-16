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Лидер Руха оценил перспективы одноклубника Кухаревича в Бельгии

Премьер-лига
(1 голосов)
Лидер Руха оценил перспективы одноклубника Кухаревича в Бельгии
Новина українською

Опорный полузащитник "Руха" Валерий Федорчук, герой 13 тура УПЛ и автор дубля в матче с "Днепр-1", во время интервью ТК Футбол дал оценку перспективами атакующего игрока Николая Кухаревич, которым якобы интересуется бельгийский "Андерлехт".

Он достаточно короткий период в большом футболе. Если брать во внимание то, что ему 19 лет и учитывая его фактуру, то он достаточно мобилен и у него хороший характер. Он хочет играть в футбол. Он приходит на тренировку сконцентрированным. Кроме того, у него хорошие навыки работы с мячом.

Ему необходимо психологически справиться с давлением. Можно просто сломаться. Очень важно, чтобы с ним работали в этом направлении. Из Кухаревича может вырасти хороший футболист.

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В статье: Валерий Федорчук УПЛ Рух (Львов) Чемпионат Бельгии Николай Кухаревич
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Dortmund 09 (Киев)
16.12.2020 в 12:33
Ну так, такие футболисты и в УПЛ сейчас нужны.
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