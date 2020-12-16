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Лидер Руха оценил перспективы одноклубника Кухаревича в Бельгии
Опорный полузащитник "
Он достаточно короткий период в большом футболе. Если брать во внимание то, что ему 19 лет и учитывая его фактуру, то он достаточно мобилен и у него хороший характер. Он хочет играть в футбол. Он приходит на тренировку сконцентрированным. Кроме того, у него хорошие навыки работы с мячом.
Ему необходимо психологически справиться с давлением. Можно просто сломаться. Очень важно, чтобы с ним работали в этом направлении. Из Кухаревича может вырасти хороший футболист.
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