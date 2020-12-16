Днепр-1 составил яркую видеоподборку из голов в чемпионате и Кубке Украины

СК " Днепр-1 " сделал подборку из всех голов, забитых командой в первой половине (летне-осенний) чемпионата Украины в УПЛ, а также в Кубке Украины.

Всего команда сначала Дмитрия Михайленко, а потом Игоря Йовичевича забила 16 голов в чемпионате. Еще 5 мячей было забито в Кубке Украины.