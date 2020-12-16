Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 составил яркую видеоподборку из голов в чемпионате и Кубке Украины
Более 20
СК "
Всего команда сначала Дмитрия Михайленко, а потом Игоря Йовичевича забила 16 голов в чемпионате. Еще 5 мячей было забито в Кубке Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Дніпро-1
Популярное сейчас
- Моуриньо: Если бы я вел себя так же, как Клопп у боковой линии, то меня бы удалили
- Супряги компаньон. Невероятный промах Гризманна в матче против Реал Сосьедада
- Украинец стал лучшим вратарем первой половины чемпионата Кипра
- УПЛ ушла на зимнюю паузу до февраля. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vladimir0001 (Днепропетровск)
16.12.2020 в 15:49
Ответить
+2
0
Просто любитель (Днепр)
16.12.2020 в 14:56
Ответить
+1
0
Papaye (Dnipro)
16.12.2020 в 15:18
Ответить
+2
0
Papaye (Dnipro)
16.12.2020 в 21:43
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...