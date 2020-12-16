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Днепр-1 составил яркую видеоподборку из голов в чемпионате и Кубке Украины

Премьер-лига
(3 голосов)

Более 20

Днепр-1 составил яркую видеоподборку из голов в чемпионате и Кубке Украины
Новина українською

СК "Днепр-1" сделал подборку из всех голов, забитых командой в первой половине (летне-осенний) чемпионата Украины в УПЛ, а также в Кубке Украины.

Всего команда сначала Дмитрия Михайленко, а потом Игоря Йовичевича забила 16 голов в чемпионате. Еще 5 мячей было забито в Кубке Украины.

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В статье: Кубок Украины УПЛ СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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Комментарии (4)
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vladimir0001 (Днепропетровск)
16.12.2020 в 15:49
Не буду даже смотреть, от них уже тошнит (недофутболеров)
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+2
0
Просто любитель (Днепр)
16.12.2020 в 14:56
Лучше бы составили подборку пропущенных голов дырявого вратаря и проходной защиты
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+1
0
Papaye (Dnipro)
16.12.2020 в 15:18
Да, там поярче подборка будет. Отчаянные прыжки Сарнавского с согнутыми руками подчёркивают красоту голов)))
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+2
0
Papaye (Dnipro)
16.12.2020 в 21:43
А ещё мне нравится, как этот "голкипер" руководит обороной при каждом стандарте: "Внимание! Кто справа? Кто слева? Центр!! ВНИМАТЕЛЬНО! ВНИМАТЕЛЬНООООО!!!" И вся оборона начинает метаться влево- вправо- центр, не понимая, что от них хотят. Оборона, конечно же, адовый адок, но при такой дурацкой организации обороны при стандартах, прилетает 90% всего, что в створ летит..
0
0


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