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Чигринский: Не думаю, что Луческу потерял уважение к Шахтеру

Премьер-лига
(2 голосов)

Сам Чигринский не хочет в "Динамо"

Чигринский: Не думаю, что Луческу потерял уважение к Шахтеру
Новина українською

О переходе многолетнего тренера "Шахтера" Мирчи Луческу в киевское "Динамо" высказался украинский легионер греческого АЕК, в прошлом защитник "горняков" (2002-2009, 2010-2015 годов) Дмитрий Чигринский.

Луческу пристрастился к футболу. Это заставило его принять предложение "Динамо". Нужно работать даже в таком возрасте. Для чемпионата Украины это хорошо.

Не думаю, что он [Луческу], потерял уважение к "Шахтеру". Лично я бы не стал играть за "Динамо". Меня это не интересует, и я им не интересен, - цитирует Чигринского lavanguardia.

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В статье: Дмитрий Чигринский Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 16:01
Не мав, а потiм втратив...
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+3
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2020 в 15:23
Думаю, втратив...
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+2
-1


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