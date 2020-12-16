Чигринский: Не думаю, что Луческу потерял уважение к Шахтеру

О переходе многолетнего тренера " Шахтера " Мирчи Луческу в киевское "Динамо" высказался украинский легионер греческого АЕК, в прошлом защитник "горняков" (2002-2009, 2010-2015 годов) Дмитрий Чигринский.

Луческу пристрастился к футболу. Это заставило его принять предложение "Динамо". Нужно работать даже в таком возрасте. Для чемпионата Украины это хорошо.

Не думаю, что он [Луческу], потерял уважение к "Шахтеру". Лично я бы не стал играть за "Динамо". Меня это не интересует, и я им не интересен, - цитирует Чигринского lavanguardia.