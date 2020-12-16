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Чигринский: Не думаю, что Луческу потерял уважение к Шахтеру
Сам Чигринский не хочет в "Динамо"
О переходе многолетнего тренера "
Луческу пристрастился к футболу. Это заставило его принять предложение "Динамо". Нужно работать даже в таком возрасте. Для чемпионата Украины это хорошо.
Не думаю, что он [Луческу], потерял уважение к "Шахтеру". Лично я бы не стал играть за "Динамо". Меня это не интересует, и я им не интересен, - цитирует Чигринского lavanguardia.
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