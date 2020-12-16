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Не позвонил. Валерий Федорчук не пошел в Кривбасс из-за Зеленского
А было условие
Полузащитник львовского "
Я никогда не мог подумать, что буду часто менять клубы в течение карьеры. Но так складывалась ситуация. Заканчивались контракты и поступали другие предложения.
Когда я был молод, то приходилось проситься в аренду, потому что хотелось играть в футбол. Контракт принадлежал "Днепру". Я доволен, что ходил в аренду, ведь это хороший опыт для молодого футболиста.
Закончу ли я карьеру в "Рухе"? Никогда не надо загадывать. Я хотел бы закончить в "Рухе", ведь я родом из Львовщины.
Дважды меня приглашали в "Кривбасс". Я сказал, что еще хочу поиграть на хорошем уровне. Говорю им, что если сам Зеленский позвонит, тогда и думать не буду. Но сейчас я еще не готов.
Федорчука спросили, звонил ли ему Президент.
Нет, я думаю, что был бы уже там, - добавил опорный хавбек "Руха".
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