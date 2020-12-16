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Не позвонил. Валерий Федорчук не пошел в Кривбасс из-за Зеленского

Премьер-лига
(4 голосов)

А было условие

Не позвонил. Валерий Федорчук не пошел в Кривбасс из-за Зеленского
Новина українською

Полузащитник львовского "Руха" Валерий Федорчук рассказал о приглашении в криворожский "Кривбасс".

Я никогда не мог подумать, что буду часто менять клубы в течение карьеры. Но так складывалась ситуация. Заканчивались контракты и поступали другие предложения.

Когда я был молод, то приходилось проситься в аренду, потому что хотелось играть в футбол. Контракт принадлежал "Днепру". Я доволен, что ходил в аренду, ведь это хороший опыт для молодого футболиста.

Закончу ли я карьеру в "Рухе"? Никогда не надо загадывать. Я хотел бы закончить в "Рухе", ведь я родом из Львовщины.

Дважды меня приглашали в "Кривбасс". Я сказал, что еще хочу поиграть на хорошем уровне. Говорю им, что если сам Зеленский позвонит, тогда и думать не буду. Но сейчас я еще не готов.

Федорчука спросили, звонил ли ему Президент.

Нет, я думаю, что был бы уже там, - добавил опорный хавбек "Руха".

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В статье: Вторая лига Кривбасс (Кривой Рог) УПЛ Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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oleg.m.3972 (Харьков)
16.12.2020 в 23:22
Федорчука спросили, звонил ли ему Президент. Нет, я думаю, что был бы уже там... Там ! Там, куда бы он его послал...
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0
0
Acsakal (Kharkov)
16.12.2020 в 23:15
Нормально потролив презіка.
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
16.12.2020 в 17:25
А если бы позвонил папа "Римский",то пел бы в церковном хоре мальчиков-евнухов!
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+6
-1
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 16:20
А бывший президент фк" Львов" и владелец страховой компании "Княжа" позвонил....Поэтому Валера стал его зятем...
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+4
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
16.12.2020 в 15:36
кловунада
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+9
-1


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