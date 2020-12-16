Премьер-лига
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Вингером Шахтера интересуются Арсенал и Лидс
Соломон может сменить клубную прописку
Вингером "Шахтера" Манором Соломоном интересуются два английских клуба, пишет Gooner.
В покупке израильтянина заинтересован лично тренер лондонского "Арсенала" Миккель Артета, который хочет усилить линию нападения в зимнее трансферное окно.
Также отмечается, что "Лидс" проявляет большую решимость в покупке вингера.
Соломон в этом сезоне забил 5 голов и сделал 1 ассист в 17 матчах.
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