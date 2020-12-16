Вингером Шахтера интересуются Арсенал и Лидс

Ни Соломона, ни Тете Шахтер не продаст дешевле 30 лимонов. Самый последний раз продавали игрока такого уровня дешевле - это Мхитаряна, за 27,5. Но там была особая ситуация - права на Мхитаряна принадлежали не только Шахтеру. Реальная цена за Соломона скорее всего составит не менее 40 -- 50 лимонов. Конечно, не сейчас, а года через 1,5 - 2. Дешевле его продавать просто нет смысла, как и Тете. Тут говорят, что цены сейчас упали , потому что кризис. Так а зачем вообще в кризис кого-то продавать из перспективных молодых игроков? Цена которых в дальнейшем будет только расти (а кризис когда-нибудь кончится). Тем более что Соломон не так давно в команде, минимум пару лет может спокойно поиграть.