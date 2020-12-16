  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вингером Шахтера интересуются Арсенал и Лидс
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингером Шахтера интересуются Арсенал и Лидс

Премьер-лига
(4 голосов)

Соломон может сменить клубную прописку

Вингером Шахтера интересуются Арсенал и Лидс
Новина українською

Вингером "Шахтера" Манором Соломоном интересуются два английских клуба, пишет Gooner.

В покупке израильтянина заинтересован лично тренер лондонского "Арсенала" Миккель Артета, который хочет усилить линию нападения в зимнее трансферное окно.

Также отмечается, что "Лидс" проявляет большую решимость в покупке вингера.

Соломон в этом сезоне забил 5 голов и сделал 1 ассист в 17 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Лидс Юнайтед Лидс Манор Соломон
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (31)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Astor Astor (Одесса)
17.12.2020 в 00:35
Ни Соломона, ни Тете Шахтер не продаст дешевле 30 лимонов. Самый последний раз продавали игрока такого уровня дешевле - это Мхитаряна, за 27,5. Но там была особая ситуация - права на Мхитаряна принадлежали не только Шахтеру. Реальная цена за Соломона скорее всего составит не менее 40 -- 50 лимонов. Конечно, не сейчас, а года через 1,5 - 2. Дешевле его продавать просто нет смысла, как и Тете. Тут говорят, что цены сейчас упали , потому что кризис. Так а зачем вообще в кризис кого-то продавать из перспективных молодых игроков? Цена которых в дальнейшем будет только расти (а кризис когда-нибудь кончится). Тем более что Соломон не так давно в команде, минимум пару лет может спокойно поиграть.
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 19:03
Ніхто його не візьме. Летять качки.
Ответить
0
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
16.12.2020 в 18:23
Так там Интер спит и видит как Соломон заменит Хакими ))))..ахаха ,ну и сказочники газетчики или это агент набивает цену?)))
Ответить
+1
-3
andyua (Kyiv)
16.12.2020 в 20:25
Хакімі захисник якщо що
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
16.12.2020 в 17:47
Как для вингера в АПЛ по мне он не так быстр..
Ответить
+2
-1
2.dc (Николаев)
16.12.2020 в 18:46
... эт точно. Вроде и всё у Соломоши есть, но ... но они ж там не бегают, в этой АПЛ, они там летают ...
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
16.12.2020 в 17:34
Йому в Маккабі треба, якраз в самий раз ))
Ответить
+1
-6
Stihl Kindermann (Gonduras)
16.12.2020 в 17:18
Пишут что трансфер оценивается в 7млн,а Шахтёр его купил почти за 6млн..какой смысл? лямов меньше чем за 20 не отдадут,Пусть Супрягу за 7млн берут
Ответить
+6
-2
football_soccer (Украина)
16.12.2020 в 16:44
как по мне, из молодых у Шахтера есть только 3 хороших актива, которых клуб может очень задорого продать: это собственно Соломон, Додо и Тете. Все остальное......ниочем. Поэтому вряд ли они так быстро отдадут кого-то из этих троих, разве кто-то прям сейчас нормальный чек выпишет.
Ответить
+4
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2020 в 16:50
А як же Вітя Коваленко?
Ответить
+5
-5
aleks68
16.12.2020 в 17:14
так же как и цыганков.тупая жертва аборта
+6
-7
andyua (Kyiv)
16.12.2020 в 20:26
У Віті контракт влітку закінчується, може безкоштовно піде вже, нарешті
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2020 в 16:33
А піде в Макаабі Тель-Авів. 7 млн. його вартість.
Ответить
+3
-6
Dortmund 09 (Киев)
16.12.2020 в 16:27
Арсенал и Лидс не потянут по деньгам. Реальных покупателя только три: Ман Сити, Ман Юнайтед и Бавария. Может быть еще Китай.
Ответить
+2
-7
Dimka26 (Чернигов)
16.12.2020 в 16:33
Арсенал игроков по 50 млн покупает. а Лидс по 30. ты чего?
Ответить
+5
-2
football_soccer (Украина)
16.12.2020 в 16:46
ну если Палкин на серьезных щщах говорил, что Матвиенко стоит 30ку..... ))) то не знаю, за Соломона тогда можно все 100 просить )))) это же по уровню игры просто небо и земля
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
16.12.2020 в 16:50
Ну пускай говорит. Сейчас у Шахтера из-за кризиса никто не будет брать игроков за дорого. Адекватная цена Соломона на данный момент 20-30 млн.
+4
-1
Dortmund 09 (Киев)
16.12.2020 в 17:05
Да, пожалуй ты прав.
+1
0
Камонплей
16.12.2020 в 16:53
доброе утро, китай давно не конкурент топклубам. Там по несколько раз в год ограничения на траты вводят и налоги.
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
16.12.2020 в 17:06
Да, давненько не слышно было приличных трансферов из ЕВропы в Китай..что-то у них там все пошло по трещине... А раньше и по 50 млн и по 70 брали
+2
0
Dortmund 09 (Киев)
16.12.2020 в 17:07
Понятно. Не слышал просто про такие меры у Китая. Еще трансфер Тейшейры на памяти)
+2
0
аалекс ( Крым)
16.12.2020 в 16:21
Думаю, что если это правда, то меньше чем за 20 млн Шахтер не отпустит.
Ответить
+6
-3
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 16:06
Даже не мечтай... Никуда тебя шахтьор не отпустит...Промаринуют как Тайсона,Коваленко и многих других...
Ответить
+2
-7
avatar
таврия19752009 (симферополь)
16.12.2020 в 18:02
Супрягу)?
Ответить
+3
0
oleg.m.3972 (Харьков)
16.12.2020 в 23:17
Кроме Тайсона и Коваленко Шахтёр больше никого не продал ? Напомнить ?
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
16.12.2020 в 15:59
Я думал Болбат
Ответить
+7
0
shat (киев)
16.12.2020 в 15:57
им плевать на трансферную стоимость , главное их зарплата
Ответить
+4
0
Joyce (Donetsk)
16.12.2020 в 15:55
Ну вот, стоит кому-то сверкнуть, как ворОны начинают слетаться. Надеюсь, Соломон, ТТ, Додо и другие прекрасно понимают, что чем большего они достигнут вместе с ШД, тем выше будет их трансферная стоимость.
Ответить
+5
-4
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 16:04
Их и так никто купить не может из-за неадекВАТНЫХ ценников, куда уж выше....
Ответить
+2
-8
avatar
таврия19752009 (симферополь)
16.12.2020 в 18:03
Миколенко,цыганков,супряга реальные цены?
+5
0
oleg.m.3972 (Харьков)
16.12.2020 в 23:15
Да уж... Повыше динамовских "великих" А адекватные они или нет уж точно не ты решать будешь. Да и денег у тебя таких нет. Потому ты и считаешь их "неадекватными".
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...