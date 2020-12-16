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Федорчук: Милевский - компанейский парень. Молодые могут поучиться у Артема

Премьер-лига
(2 голосов)

Опыт не пропьешь

Федорчук: Милевский - компанейский парень. Молодые могут поучиться у Артема
Новина українською

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук прокомментировал для ТК "Футбол" информацию об интересе своего клуба к Артему Милевскому.

"Милевский - компанейский парень. Он известный в украинском футболе. Я уверен, что молодые могут поучиться у Артема.

Расценивать его как футболиста будет неправильно с моей стороны. Этим должен заниматься тренерский штаб и руководство. Ясно, что там смотрят не так на игровые качества, как на его опыт и узнаваемость. Это рейтинг для клуба.

Если пересмотреть игры в Бресте, то стоит отметить, что Милевский еще достаточно хорошо выглядит. Я уверен, что если он придет в нашу команду, то сможет нам помочь на футбольном поле", - подытожил Федорчук.

Артем Милевский в прошлом сезоне в составе "Динамо-Брест" провел 31 матч, забив шесть голов и отдав восемь ассистов. Контракт футболиста с белорусским клубом заканчивается 31 декабря и украинец не планирует продлевать его.

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В статье: Артем Милевский Валерий Федорчук Рух (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (7)
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oleg.m.3972 (Харьков)
16.12.2020 в 23:09
"Милевский еще достаточно хорошо выглядит". Ты жива ещё, моя старушка...
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0
0
С.Карпович. (Ланівці)
16.12.2020 в 16:45
Навіть страшно уявити що він може навчити.
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+6
0
avatar
ascent (Луксор)
16.12.2020 в 17:10
В любом случае Рух ничего не потеряет: не в ЛЧ же ему отбор проходить, а так молодежь опыта наберется. Как ни крути, а Милевский будет посильнее лубого руховца...
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0
-5
storm_ua (Николаев)
16.12.2020 в 16:32
научить чему?бухать водку и курить дурь? убивать в 20 лет свою карьеру?Спасибо таких учителей и в подворотне хватает.
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+7
-3
storm_ua (Николаев)
16.12.2020 в 18:04
Ответить
+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 16:24
В Украине и так алкоголизм процветает, поэтому таких "учителей" нужно держать от молодежи подальше...
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+6
-3
Сварщик (Винница)
16.12.2020 в 20:52
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0
0


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