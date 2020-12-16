Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федорчук: Милевский - компанейский парень. Молодые могут поучиться у Артема
Опыт не пропьешь
Полузащитник "
"Милевский - компанейский парень. Он известный в украинском футболе. Я уверен, что молодые могут поучиться у Артема.
Расценивать его как футболиста будет неправильно с моей стороны. Этим должен заниматься тренерский штаб и руководство. Ясно, что там смотрят не так на игровые качества, как на его опыт и узнаваемость. Это рейтинг для клуба.
Если пересмотреть игры в Бресте, то стоит отметить, что Милевский еще достаточно хорошо выглядит. Я уверен, что если он придет в нашу команду, то сможет нам помочь на футбольном поле", - подытожил Федорчук.
Артем Милевский в прошлом сезоне в составе "Динамо-Брест" провел 31 матч, забив шесть голов и отдав восемь ассистов. Контракт футболиста с белорусским клубом заканчивается 31 декабря и украинец не планирует продлевать его.
Популярное сейчас
- КДК УАФ вынес официальное решение по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер
- Супряги компаньон. Невероятный промах Гризманна в матче против Реал Сосьедада
- Последний четвертьфиналист Кубка Украины, голы наших за границей, интерес к Соломону. Главные новости за 16-е декабря
- Палкин: После ЛЧ подорожала вся команда. Шахтер готов продавать любого игрока
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО