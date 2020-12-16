Федорчук: Милевский - компанейский парень. Молодые могут поучиться у Артема

Полузащитник " Руха " Валерий Федорчук прокомментировал для ТК "Футбол" информацию об интересе своего клуба к Артему Милевскому.

"Милевский - компанейский парень. Он известный в украинском футболе. Я уверен, что молодые могут поучиться у Артема.

Расценивать его как футболиста будет неправильно с моей стороны. Этим должен заниматься тренерский штаб и руководство. Ясно, что там смотрят не так на игровые качества, как на его опыт и узнаваемость. Это рейтинг для клуба.

Если пересмотреть игры в Бресте, то стоит отметить, что Милевский еще достаточно хорошо выглядит. Я уверен, что если он придет в нашу команду, то сможет нам помочь на футбольном поле", - подытожил Федорчук.

Артем Милевский в прошлом сезоне в составе "Динамо-Брест" провел 31 матч, забив шесть голов и отдав восемь ассистов. Контракт футболиста с белорусским клубом заканчивается 31 декабря и украинец не планирует продлевать его.