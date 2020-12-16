  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Остап Маркевич: Нестабильность - нормальное явление для такой молодой команды, как наша
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Остап Маркевич: Нестабильность - нормальное явление для такой молодой команды, как наша

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги осенней части сезона от главного тренера Мариуполя

Остап Маркевич: Нестабильность - нормальное явление для такой молодой команды, как наша
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подвел итоги осенней части чемпионата и поделился планами на зимнее межсезонье.

"На осеннем отрезке мы провели ряд как удачных, так и неудачных матчей. В актив можно занести встречи с ФК "Львов", "Зарей", "Ворсклой", "Днепром" и даже матч с "Колосом". Несмотря на то, что мы проиграли коваливцам, в плане тактики и наших действий в целом, это была хорошая игра. А вот про встречу с "Олимпиком" такого нельзя сказать. Пропустили на последних минутах, это был фактор психологии. С "Рухом" нам не удалось продемонстрировать тот футбол, который мы хотели. Могли сыграть удачнее и против "Динамо".

Но я считаю, подобная нестабильность нормальное явления для команды, в которой много молодых исполнителей. Это ребята не до конца окрепшие и в физическом и в психологическом плане. Мы находимся в процессе становления, им еще предстоит усвоить и закрепить ту философию, которую мы прививаем. У нас для этого есть сборы, уверен, мы все наладим и ребята будут готовы.

В следующем году собираемся на базе 4-го января. В Мариуполе проведем на протяжении нескольких дней тестирование. И после этого 7 января отправляемся на сборы в Турцию. Это будет месячный сбор, разделенный на две части, кто захочет, сможет вернуться на пару дней домой. Сборы будут длительными и нужно будет провести их максимально продуктивно. Что касается новичков, то селекционный отдел работает над усилением. Нам необходимы исполнители на несколько позиций", - сказал Маркевич.

Напомним, что осеннюю часть сезона "Мариуполь" завершил на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...