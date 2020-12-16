Агент Тайсона отрицает переговоры с другими клубами

Бразильский "Интернасьонал" недавно получил нового президента, которым стал Алессандро Барселлос.

При этом, данная новость вызвала в местной прессе ряд высказываний, что уж новое руководство клуб сможет вернуть хавбека "горняков" Тайсона, который давно и недвусмысленно намекал, что хотел бы вернуться в свой родной клуб по окончанию контракта с "Шахтером".

Однако агент полузащитника Диего Дорнеллес продолжает утверждать, что никаких договорённостей с "Интернасьоналом" нет.

"Мы ни с кем не вели переговоров", - заявил Дорнеллес.

Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист".