Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Тайсона отрицает переговоры с другими клубами
С будущим бразильца пока что ничего неясно
Бразильский "Интернасьонал" недавно получил нового президента, которым стал Алессандро Барселлос.
При этом, данная новость вызвала в местной прессе ряд высказываний, что уж новое руководство клуб сможет вернуть хавбека "горняков" Тайсона, который давно и недвусмысленно намекал, что хотел бы вернуться в свой родной клуб по окончанию контракта с "Шахтером".
Однако агент полузащитника Диего Дорнеллес продолжает утверждать, что никаких договорённостей с "Интернасьоналом" нет.
"Мы ни с кем не вели переговоров", - заявил Дорнеллес.
Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист".
Популярное сейчас
- Колос определился со сбором, известна судьба арендованных динамовцев
- Умер Геннадий Кернес - в свое время он возглавлял Харьковскую областную федерацию футбола
- Украинец стал лучшим вратарем первой половины чемпионата Кипра
- Дарио Срна: Ахметов хотел лично оплатить подогрев поля
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО