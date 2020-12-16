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Агент Тайсона отрицает переговоры с другими клубами

Премьер-лига
(1 голосов)

С будущим бразильца пока что ничего неясно

Агент Тайсона отрицает переговоры с другими клубами
Новина українською

Бразильский "Интернасьонал" недавно получил нового президента, которым стал Алессандро Барселлос.

При этом, данная новость вызвала в местной прессе ряд высказываний, что уж новое руководство клуб сможет вернуть хавбека "горняков" Тайсона, который давно и недвусмысленно намекал, что хотел бы вернуться в свой родной клуб по окончанию контракта с "Шахтером".

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Однако агент полузащитника Диего Дорнеллес продолжает утверждать, что никаких договорённостей с "Интернасьоналом" нет.

"Мы ни с кем не вели переговоров", - заявил Дорнеллес.

Напомним, что Тайсон – воспитанник "Интернасьонала", из которого в 2010 и перешел в харьковский "Металлист".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
revista colorada

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Комментарии (4)
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Toxxadyachuk (Хмельницький)
16.12.2020 в 19:28
Тайсон перейде до Луческу і підпише контракт з Динамо.
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+1
-1
aleks68
16.12.2020 в 19:43
мечты идиота.
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+2
-1
Hanter44 (Baburka)
16.12.2020 в 19:13
Если наступает информационный кризис-вспоминают о Тайсоне
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+2
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 18:26
Мабуть ще років на 5 підпишуть.
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0
-1


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