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Рух ушел в отпуск и запланировал два зимних сбора
Один из которых пройдет в Турции
После завершения осенней части сезона львовский "
Команда Ивана Федыка возобновит тренировки 11 января.
Подготовительный цикл "желто-черных" к весенней части чемпионата будет состоять из двух тренировочных сборов. Первые "руховцы" проведут на своей базе, вторые - в Турции.
Зарубежные сборы продлятся в течение двух недель - с 20 января по 5 февраля. В течение этого периода запланировано несколько контрольных спаррингов.
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Источник:ФК Рух
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