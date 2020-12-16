Рух ушел в отпуск и запланировал два зимних сбора

После завершения осенней части сезона львовский " Рух " ушел в отпуск.

Команда Ивана Федыка возобновит тренировки 11 января.

Подготовительный цикл "желто-черных" к весенней части чемпионата будет состоять из двух тренировочных сборов. Первые "руховцы" проведут на своей базе, вторые - в Турции.

Зарубежные сборы продлятся в течение двух недель - с 20 января по 5 февраля. В течение этого периода запланировано несколько контрольных спаррингов.