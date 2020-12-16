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Рух ушел в отпуск и запланировал два зимних сбора

Премьер-лига
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Один из которых пройдет в Турции

Рух ушел в отпуск и запланировал два зимних сбора
Новина українською

После завершения осенней части сезона львовский "Рух" ушел в отпуск.

Команда Ивана Федыка возобновит тренировки 11 января.

Подготовительный цикл "желто-черных" к весенней части чемпионата будет состоять из двух тренировочных сборов. Первые "руховцы" проведут на своей базе, вторые - в Турции.

Зарубежные сборы продлятся в течение двух недель - с 20 января по 5 февраля. В течение этого периода запланировано несколько контрольных спаррингов.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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