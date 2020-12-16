Президент Агробизнеса: Главная задача на сезон - выйти в Премьер-лигу

Президент " Агробизнеса " Олег Собуцкий рассказал о целях и задачах команды на нынешний сезон.

"Конечно, про Лигу чемпионов я сегодня еще не готов говорить, хотя, конечно, мы бы хотели когда-то завоевать право сыграть в этом турнире. Но у нас сейчас главная задача - в этом сезоне войти в украинскую Премьер-лигу.

И еще один фактор. Во всем мире сегодня господствует коронавирус. Самое главное, чтобы мы всем миром победили. Победим коронавирус, избавимся от проблем, связанных с пандемией, вернем зрителей на трибуны. Тогда будет возможность развивать команду, развивать футбол повышенными темпами", - сказал Собуцкий.

Напомним, что "Агробизнес" ушел на зимний перерыв лидером Первой Лиги. Команда из Волочиска опережает "Верес", который идет вторым, на один пункт.