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Президент Агробизнеса: Главная задача на сезон - выйти в Премьер-лигу

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда ушла на зимний перерыв лидером Первой лиги

Президент Агробизнеса: Главная задача на сезон - выйти в Премьер-лигу
Новина українською

Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий рассказал о целях и задачах команды на нынешний сезон.

"Конечно, про Лигу чемпионов я сегодня еще не готов говорить, хотя, конечно, мы бы хотели когда-то завоевать право сыграть в этом турнире. Но у нас сейчас главная задача - в этом сезоне войти в украинскую Премьер-лигу.

И еще один фактор. Во всем мире сегодня господствует коронавирус. Самое главное, чтобы мы всем миром победили. Победим коронавирус, избавимся от проблем, связанных с пандемией, вернем зрителей на трибуны. Тогда будет возможность развивать команду, развивать футбол повышенными темпами", - сказал Собуцкий.

Напомним, что "Агробизнес" ушел на зимний перерыв лидером Первой Лиги. Команда из Волочиска опережает "Верес", который идет вторым, на один пункт.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (5)
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Hugo64 (PARIS)
17.12.2020 в 12:56
а кто скажет есть ли там стадион-или опять в киев
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Hugo64 (PARIS)
17.12.2020 в 12:55
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дедушка (Сумы)
17.12.2020 в 10:50
Опережают Верес на 1 пункт,но у Вереса игра в запасе.А царь то не настоящий.
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Saturn (Киев)
17.12.2020 в 09:03
Чего будут делать Колосы, Ингульцы, Агробизнесы, и иже с ними, когда будет неурожай на зерновую группу?
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дедушка (Сумы)
17.12.2020 в 10:51
Как сказал один известный персонаж- ДСО " Урожай".
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