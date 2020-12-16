Шесть игроков Динамо дебютировали за первую команду киевлян в 2020 году

В уходящем 2020-м году целый ряд игроков провели свои первые официальные матчи в составе первой команды киевского " Динамо ".

Нигерийский вингер Бенито подписал контракт с "Динамо" еще до начала второй части сезона 2019/2020, дебютировал в матче против "Александрии" 17 июня (5:1), но в дальнейшем не впечатлил тренерский штаб и отправился на правах аренды в "Олимпик".

Ибрагим Каргбо в своем первом же матче за "Динамо" (28 июня, "Десна", 2:3) забил мяч в ворота своей команды, а в итоге динамовцы проиграли в Чернигове. В дальнейшем Каргбо отметился выходом на замену в матче против "Шахтера", а летом, как и Бенито, на правах аренды отправился в "Олимпик".

Александр Сирота вышел 4 июля в матче против "Шахтера" (2:3) и отыграл все 90 минут. В дальнейшем, под руководством Мирчи Луческу Сирота в этом чемпионате Украины 5 раз вышел в основе, а также полностью отыграл поединок за Суперкубок Украины.

Илья Забарный дебютировал 11 сентября в матче с "Десной" (0:0) и стал первым игроком 2002 года рождения, сыгравшим за первую команду "бело-синих". На данный момент защитник провел 8 полных матчей в УПЛ и 9 в Лиге чемпионов. Также Илья дебютировал и в сборной Украины в товарищеском матче с Францией, отыграв потом также один матч против Испании и два против Германии.

Тудор Белуце за первую команду провел считанное количество минут, дебютировав в выездном матче ЛЧ с "Ференцварошем" (2:2). Также он принял участие в домашнем поражении от "Барселоны" (0:4). В УПЛ на счету румына меньше одной минуты на поле, проведенной в игре с "Ингульцом".

18-летний голкипер Руслан Нещерет дебютировал в матче с "Днепром-1" (2:1), после чего сыграл один матч в ЛЧ и два – в УПЛ.