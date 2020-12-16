Палкин: Вопрос не в источнике финансирования трансферов, вопрос в надобности этих трансферов

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин в эфире ТК Футбол рассказал о том, куда клуб намерен потратить заработанные в Лиге чемпионов деньги.

- "Шахтер" и "Динамо" заработали 83 млн евро в ЛЧ, 43 из них именно донецкий клуб. Насколько эти деньги могут пойти на трансферы?

– Вопрос не в источнике финансирования трансферов, вопрос в надобности этих трансферов. Это разные вещи. Понятно, что источники могут быть разными.

То, что мы заработали больше в ЛЧ – это еще и фактор того, что одним из коэффициентов, который влияет на сумму – это рейтинг клуба за 10 лет. "Шахтер" находится на 16-м месте. Это самая высокая позиция среди клубов восточной Европы.

Это говорит о том, что "Шахтер" стабильно хорошо выступает в европейских турнирах. Естественно, цифры совсем другие, у нас получается побольше. Это результат нашей работы и выигранных матчей.