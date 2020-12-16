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Палкин: Вопрос не в источнике финансирования трансферов, вопрос в надобности этих трансферов
Гендиректор Шахтера рассказал о заработанных деньгах в Лиге чемпионов
Генеральный директор "
- "Шахтер" и "Динамо" заработали 83 млн евро в ЛЧ, 43 из них именно донецкий клуб. Насколько эти деньги могут пойти на трансферы?
– Вопрос не в источнике финансирования трансферов, вопрос в надобности этих трансферов. Это разные вещи. Понятно, что источники могут быть разными.
То, что мы заработали больше в ЛЧ – это еще и фактор того, что одним из коэффициентов, который влияет на сумму – это рейтинг клуба за 10 лет. "Шахтер" находится на 16-м месте. Это самая высокая позиция среди клубов восточной Европы.
Это говорит о том, что "Шахтер" стабильно хорошо выступает в европейских турнирах. Естественно, цифры совсем другие, у нас получается побольше. Это результат нашей работы и выигранных матчей.
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