  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Палкин: Вопрос не в источнике финансирования трансферов, вопрос в надобности этих трансферов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Палкин: Вопрос не в источнике финансирования трансферов, вопрос в надобности этих трансферов

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендиректор Шахтера рассказал о заработанных деньгах в Лиге чемпионов

Палкин: Вопрос не в источнике финансирования трансферов, вопрос в надобности этих трансферов
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в эфире ТК Футбол рассказал о том, куда клуб намерен потратить заработанные в Лиге чемпионов деньги.

- "Шахтер" и "Динамо" заработали 83 млн евро в ЛЧ, 43 из них именно донецкий клуб. Насколько эти деньги могут пойти на трансферы?

– Вопрос не в источнике финансирования трансферов, вопрос в надобности этих трансферов. Это разные вещи. Понятно, что источники могут быть разными.

То, что мы заработали больше в ЛЧ – это еще и фактор того, что одним из коэффициентов, который влияет на сумму – это рейтинг клуба за 10 лет. "Шахтер" находится на 16-м месте. Это самая высокая позиция среди клубов восточной Европы.

Это говорит о том, что "Шахтер" стабильно хорошо выступает в европейских турнирах. Естественно, цифры совсем другие, у нас получается побольше. Это результат нашей работы и выигранных матчей.

Читайте такжеПалкин - о Лиге Европы: Мы должны выиграть этот турнир
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
17.12.2020 в 11:32
С войной нужно решать, определяться с Донбассом, тогда начнется движ, и не только в футболе!
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.12.2020 в 11:13
...несмотря на эти уверения, не сказал бы, что Шахтеру не требуется усиление. Мохом обрасти невеликое дело, да и на лаврах почивать в быстроменяющейся ситуации в УПЛ и евро - не рановато ли. Закидывать "утверждающие" значения о "победах", ...все это уж очень сомнительно, разве что для болельщиков.... Уже видно, что команде нужна "свежая кровь", тут говорят наигрывать своих, так их давно надо было ввести в дело. Так что напрашивается, что пара "освежающих" трансферов совсем не помешает команде. Не буду говорить за Каштру, но команда явно иногда "пробуксовывает" несмотря на опыт. Ведь не для кого для постоянных болельщиков не секрет, что "яркие" победы в еврокубках, что у Динамо, что у Шахтера следствие "короны" и некой доли фортуны. Так что усиление нужно, тем более, что через год ситуация явно изменится и тогда "боржоми" не поможет. Шахтеру надо думать (Ахметову тоже), если хотят сохранить позиции. Все таки хочется иметь 2-е равнозначные команды в УПЛ, а не душераздирающие "качели", как это случилось до этого....
Ответить
0
0
avatar
Saturn (Киев)
17.12.2020 в 08:59
Он не сказал куда Шахта собирается потратить те деньги, потому как просто не знает (Ренатка знает, но наверное еще команду не дал)
Ответить
0
-1
Joyce (Donetsk)
17.12.2020 в 06:31
Нападающих нет в принципе. Один и тот вечно травмированный. Тогда необходимо наигрывать своих. Трубин, Корниенко, Бондарь заиграли же. Заиграют и нападающие, если Каштру начнет им чаще доверять и поддерживать. Мне, по большому счету, все равно, кто будет лучшим, украинец или иноземец. Главное, чтобы забивали :)
Ответить
+5
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.12.2020 в 01:15
Короче усиляться не кем не будут ,а старички не тянут,молодые нестабильны
Ответить
+4
0
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 08:08
Да может и будут, но хороший трансфер любит тишину...
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
16.12.2020 в 23:10
В переводе на человеческий: денег нет
Ответить
+3
-7
Просто Квашин (Харьков)
16.12.2020 в 23:11
есть... но не дам...
Ответить
+3
-9
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.12.2020 в 23:17
Просто Какашин..... да ладно, просто гав-но, тебе то точно никто не дасть! ))))))
+6
-3
Dimka26 (Чернигов)
16.12.2020 в 22:45
По ответу понятно, что трансферов не будет. А надобность есть. В виде нападающего..
Ответить
+6
-7
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.12.2020 в 22:44
Це наслідок того, що Наперсточник вбив та віджав бізнесів значно більше ніж інші.
Ответить
+6
-9
aleks68
16.12.2020 в 23:40
придурок уймись?суркис-святой?
Ответить
+8
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...