  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два украинца и испанец покинули Минай
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два украинца и испанец покинули Минай

Премьер-лига
(1 голосов)

Допилка, Глагола и Каппарос

Два украинца и испанец покинули Минай
Новина українською

"Минай" расстался с тремя исполнителями.

Закарпатскую команду покинули Олег Допилка, Александр Глагола и испанский легионер Эдгар Каппарос.

Сотрудничество прекращено по соглашению сторон.

Олег Допилка присоединился к "Минаю" в мае 2017 года. На профессиональном уровне сыграл за "Минай" 33 матча, забил 1 гол.

Александр Глагола играл за "Минай" с 2019 года. Провел за команду 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Эдгар Руис Каппарос присоединился к команде в начале этого сезона. Играл за молодежку "Миная", за основной состав так и не дебютировал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Допилка ФК Минай Александр Глагола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...