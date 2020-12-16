Два украинца и испанец покинули Минай

" Минай " расстался с тремя исполнителями.

Закарпатскую команду покинули Олег Допилка, Александр Глагола и испанский легионер Эдгар Каппарос.

Сотрудничество прекращено по соглашению сторон.

Олег Допилка присоединился к "Минаю" в мае 2017 года. На профессиональном уровне сыграл за "Минай" 33 матча, забил 1 гол.

Александр Глагола играл за "Минай" с 2019 года. Провел за команду 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Эдгар Руис Каппарос присоединился к команде в начале этого сезона. Играл за молодежку "Миная", за основной состав так и не дебютировал.