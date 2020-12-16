Колос прекратил сотрудничество с Алексеем Зозулей

28-летний защитник Алексей Зозуля покинул ковалевский " Колос ".

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что футболист перешел в "Колоса" из "Вереса" летом 2017 года. Всего в футболке "Колоса" Алексей Зозуля провел 67 матчей (41 в Первой лиге и 25 в УПЛ и 1 – в Лиге Европы).