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Колос прекратил сотрудничество с Алексеем Зозулей
Защитник играл за ковалевцев с лета 2017 года
28-летний защитник Алексей Зозуля покинул ковалевский "
Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что футболист перешел в "Колоса" из "Вереса" летом 2017 года. Всего в футболке "Колоса" Алексей Зозуля провел 67 матчей (41 в Первой лиге и 25 в УПЛ и 1 – в Лиге Европы).
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Источник:ФК Колос
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