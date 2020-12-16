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Колос прекратил сотрудничество с Алексеем Зозулей

Премьер-лига
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Защитник играл за ковалевцев с лета 2017 года

Колос прекратил сотрудничество с Алексеем Зозулей
Новина українською

28-летний защитник Алексей Зозуля покинул ковалевский "Колос".

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что футболист перешел в "Колоса" из "Вереса" летом 2017 года. Всего в футболке "Колоса" Алексей Зозуля провел 67 матчей (41 в Первой лиге и 25 в УПЛ и 1 – в Лиге Европы).

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В статье: Алексей Зозуля Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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