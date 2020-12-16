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Федык: Чего смог достичь бы условный Гвардиола с клубом середины турнирной таблицы УПЛ?
Итоги осенней части сезона от главного тренера Руха
Главный тренер "
- Иван Зиновьевич, насколько большое облегчение почувствовали в субботу и насколько сложным был груз предыдущих 12-ти игр?
- Конечно, я очень рад, что наконец удалось выиграть. Проигрывать никому не нравится. Другой вопрос, что у нас и к этому матчу была серия из пяти игр, где мы, считаю, показывали хороший футбол.
- 2020-й для Вас - первый год в качестве самостоятельного главного тренера. Он вместил пандемический карантин, часть сезона в Первой лиге, выход в УПЛ и крайне сложный отрезок в УПЛ. Как оцените этот период жизни?
- Год выдался очень сложный, но не только для меня - для всех нас. В чисто футбольном плане самым сложным моментом стало межсезонье: только что завершили чемпионат в Первой лиге, сразу, без всякого отдыха, начали выступать в УПЛ.
- Честно говоря, после дебютного матча "Руха" в УПЛ (в Полтаве), особенно того отрезка, когда счет был 0:5, многим показалось, что львовскую команду ждет незавидная судьба...
- Повторяю: нам было особенно сложно, потому что сезон в Первом дивизионе закончился намного позже, чем в УПЛ, поэтому мы просто не отдыхали. С "Ворсклой" на поле вышли некоторые футболисты, которые подписали контракт с клубом буквально накануне игры. И то поражение не было каким-то особым ударом - ни для меня, ни для игроков. Просто поражение, ноль очков.
- С того момента в игре "желто-черных" изменилось многое. В частности, по-новому раскрылись некоторые футболисты - в первую очередь Федорчук и Кухаревич. Валерий, можно сказать, переживает лучший период карьеры за многие годы.
- По Федорчуку: он в нашей команде один из немногих по-настоящему опытных исполнителей, на него возложена большое задача, с которой он справится. По младшим футболистам - скажу так: у нас их много, и они еще многих удивят.
- Если рассмотреть Вашу работу с помощью платформы Wyscout, нельзя сформировать окончательного впечатление о том, какой футбол в исполнении подопечных хотите видеть...
- Я хочу видеть игру, которая будет нравиться самым футболиста, зрителям и которая будет приносить результат. Хочу, чтобы "Рух" имел свой стиль, чтобы подопечные играли в футбол. Чтобы достичь этого, нужно много работать. Мы идем к цели маленькими шагами. Считаю, приблизились к ней разве что на пять процентов.
- Какого тренера современности воспринимаете как профессиональный ориентир?
- Слежу за многими специалистами. Среди западных - вспомню Бьелсу, Гасперини, Клоппа...
- Что дало Вам многолетнее сотрудничество с Леонидом Кучуком?
- Леонид Станиславович, как и его соотечественник Олег Георгиевич Кононов, дали мне много, прежде всего - возможность расти и развиваться. Если вернуться к предыдущему вопросу - подумайте, чего смог достичь бы условный Гвардиола с клубом середины турнирной таблицы УПЛ.
- В конце лета Ваша команда переживала значительную перестройку. Насколько значительные кадровые изменения следует ожидать зимой? Также общественность интересуется визитом во Львов Артема Милевского...
- Я составил план подготовки команды на зиму. Сейчас начался отпуск. По Милевскому - видел его в субботу на стадионе...
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