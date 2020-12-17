Шахтер записал новогоднее видеопоздравление для болельщиков - ФОТО

В преддверии новогодних праздников " Шахтер " записал праздничное видеопоздравление для болельщиков.

В съемках приняли участие главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, директор по футболу Дарио Срна, игроки Додо, Манор Соломон, Маркос Антонио, Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, а также Валерий Бондарь с девушкой и Жуниор Мораес, Андрей Пятов и Тарас Степаненко со своими семьями.

"Концепция поздравления в этот раз больше рассчитана на юмор и позитив, ведь год выдался сложным и проводить его нужно только с улыбкой. Также мы отталкивались от нынешней ситуации, от того, что 2020-й познакомил нас с таким явлением, как маска. Надеемся, в будущем году уже не придется прятать свои лица, – вокруг этого и строили всю идею", – отметил режиссер-постановщик видеопроекта Евгений Еврейский.

Финальную версию поздравления можно будет увидеть непосредственно перед Новым годом.