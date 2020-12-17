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Шахтер записал новогоднее видеопоздравление для болельщиков - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Но пока что доступно только фото со съёмочной площадки

Шахтер записал новогоднее видеопоздравление для болельщиков - ФОТО
Новина українською

В преддверии новогодних праздников "Шахтер" записал праздничное видеопоздравление для болельщиков.

В съемках приняли участие главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру, директор по футболу Дарио Срна, игроки Додо, Манор Соломон, Маркос Антонио, Анатолий Трубин, Виктор Корниенко, а также Валерий Бондарь с девушкой и Жуниор Мораес, Андрей Пятов и Тарас Степаненко со своими семьями.

"Концепция поздравления в этот раз больше рассчитана на юмор и позитив, ведь год выдался сложным и проводить его нужно только с улыбкой. Также мы отталкивались от нынешней ситуации, от того, что 2020-й познакомил нас с таким явлением, как маска. Надеемся, в будущем году уже не придется прятать свои лица, – вокруг этого и строили всю идею", – отметил режиссер-постановщик видеопроекта Евгений Еврейский.

Финальную версию поздравления можно будет увидеть непосредственно перед Новым годом.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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andyua (Kyiv)
17.12.2020 в 00:33
Не можу на Пятова дивитися після його тупих і дебільних реклам з банком
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