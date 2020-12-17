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Комитет УАФ сегодня определится по поводу матча Ингулец – Шахтер
Техническая победа "Шахтеру" или ...?
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) сегодня, 17 декабря, будет принимать решение о судьбе поединка 13 тура УПЛ "Ингулец" - "Шахтер".
Матч не состоялся в предусмотренное время, 13 декабря, по решению делегата поединка - причиной названо обледенение на газоне домашнего стадиона "Ингульца" в городе Кропивницкий.
Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин накануне выразил надежду, что КДК УАФ присудит "горнякам" техническую победу.
Зато директор "Ингульца" Евгений Мороз и главный тренер Сергей Лавриненко надеются на перенос поединка на другую дату.
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