Комитет УАФ сегодня определится по поводу матча Ингулец – Шахтер

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) сегодня, 17 декабря, будет принимать решение о судьбе поединка 13 тура УПЛ "Ингулец" - "Шахтер".

Матч не состоялся в предусмотренное время, 13 декабря, по решению делегата поединка - причиной названо обледенение на газоне домашнего стадиона "Ингульца" в городе Кропивницкий.

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин накануне выразил надежду, что КДК УАФ присудит "горнякам" техническую победу.

Зато директор "Ингульца" Евгений Мороз и главный тренер Сергей Лавриненко надеются на перенос поединка на другую дату.