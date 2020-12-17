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Комитет УАФ сегодня определится по поводу матча Ингулец – Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Техническая победа "Шахтеру" или ...?

Комитет УАФ сегодня определится по поводу матча Ингулец – Шахтер
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) сегодня, 17 декабря, будет принимать решение о судьбе поединка 13 тура УПЛ "Ингулец" - "Шахтер".

Матч не состоялся в предусмотренное время, 13 декабря, по решению делегата поединка - причиной названо обледенение на газоне домашнего стадиона "Ингульца" в городе Кропивницкий.

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин накануне выразил надежду, что КДК УАФ присудит "горнякам" техническую победу.

Зато директор "Ингульца" Евгений Мороз и главный тренер Сергей Лавриненко надеются на перенос поединка на другую дату.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко УАФ КДК УАФ Евгений Мороз
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Комментарии (24)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 13:02
Как сообщает официальный сайт УАФ, Контрольно-дисциплинарный комитет обнародовал решение по несостоявшемуся матчу. Ингульцу засчитано техническое поражение со счетом 3:0. Шахтер добыл победу с результатом 3:0 и набрал три очка. Кроме того, петровцы должны выплатить 50 тысяч гривен. Напомним, воскресный поединок 13-го тура УПЛ Ингулец — Шахтер не состоялся. На стадионе не была обеспечена своевременная работа подогрева поля, так что газон не был готов к игре. В итоге команды разъехались по домам. (с)
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 13:02
очередной привет редакции
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 13:06
Головна Новини УАФОФІЦІЙНО. РІШЕННЯ КДК УАФ ЩОДО МАТЧУ 13-ГО ТУРУ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ «ІНГУЛЕЦЬ» — «ШАХТАР»17.12.2020 12:39 (!!!!!!!!)
+1
-2
avatar
ProstoFAN (Донецк)
17.12.2020 в 11:16
Если Ингулец не накажут, то будет создан прецедент. Тогда все могут не включать подогрев и не следить за газоном. Технарь, однозначно.
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+3
-3
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DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 11:33
Двойными стандартами уже создано много прецедентов, но все волнуются только тогда, когда это касается их любимого клуба.
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+2
-3
avatar
ProstoFAN (Донецк)
17.12.2020 в 12:48
Извините, а за что волноваться Шахтеру?
+3
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 12:55
Волнуются же за футболистов, ай-яй-яй...
0
-3
avatar
ProstoFAN (Донецк)
17.12.2020 в 13:03
Если так разобраться, то Шахтер к данному разбирательству вообще не имеет никакого отношения. Ведь это плоды фантазий нескольких персонажей приписали влияние ШД на отмену матча и даже уже на еще непринятое решение КДК.
+3
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 13:58
Наказали Ингулец из-за жалобы на судейство, а шахтьору просто в выгодном положении оказался. Но я говорил не конкретно об этом эпизоде нашего футбола.
0
-1
androma (Вересневе)
17.12.2020 в 10:37
От скажіть , що заважає розпочати чемпіонат на початку серпня, а ще краще в середині липня?Невже функціонери УАФ не розуміють з якими трудностями стикаються команди граючи зимою.Розуміють, але вперто з року в рік в серпні всі відпочивають а в грудні мерзнуть, мокнуть, борються з снігом, льодом, вітром. Хтось відповість за цей непрофесіоналізм чиновників УАФ ?
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 10:18
Десь у травні, якщо кротам ще не забезпечать, ми побачимо картину з технарами суперникам кротів за погано підстрижену траву на полі. Не підготували, бачте.
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+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 11:22
РЕГЛАМЕНТВсеукраїнських змагань з футболусеред команд клубівУкраїнської Прем’єр-Лігисезону 2020/21 Стаття 9. Організація та проведення змагань ...5. Готовність стадіону, Національної поліції, медичних закладів іпідрозділів ДСНС, місцевих служб, залучених до підготовки тапроведення відповідного матчу, визначається делегат матчу УАФспільно з офіцером безпеки УАФ (експертом, у разі йогопризначення) матчу за підсумками організаційної наради.6. У разі незабезпечення підготовки футбольного поля або необхіднихумов для проведення матчу чемпіонатів за рішенням КДК УАФкоманді клубу-господаря зараховується технічна поразка (0:3),команді-суперниці – технічна перемога (3:0), а до клубу-господаряполя застосовуються інші дисциплінарні санкції.7. Стадіон, на якому проводиться матч, зобов’язаний мати:7.1. Футбольне поле, яке має: 357.1.1. відповідати «Правилам гри»;7.1.2. мати розміри 105х68 м;7.1.3. мати якісну систему дренажу;7.1.4. бути обладнане системою штучного підігріву;7.1.5. мати природне суцільне трав’яне покриття, без вибоїн івм’ятин, відкритих ділянок ґрунту (у разі виникненняфорс-мажорних обставин – штучний газонліцензований ФІФА та рекомендований до експлуатаціїУАФ);7.1.6. Максимальну висоту трави – не повинна перевищувати30 мм на всіх ділянках поля. У разі, якщо командагостей проводить передматчеве тренування за день доматчу – клуб-господар повинен забезпечити ідентичніумови стану газону матчевому дню (та ж висота газонуна передматчевому тренуванні); ... (с)
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 11:28
не ст. 9, а Стаття 10. Місця проведення змагань
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 09:56
Ингульцу - технарь!!! Не хрен жаловаться на судейство, оно у нас самое крутое (правда не все об этом знают)!
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+1
0
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Kolibri (Киевоград)
17.12.2020 в 09:35
Технарь верняк, хватит это обсуждать!
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+3
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.12.2020 в 09:22
Да пошла та УАФ и КДК накуй.
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+3
-5
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DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 09:59
Да ты что!!! У них же семьи, их кормить надо. Дети голодные сидят.
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+1
-4
lir1205 (Запорожье)
17.12.2020 в 08:40
тут и к бабке ходить не надо наша КДК УАФ самая самая честная. как Лозанна, даже круче!
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+2
-4
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ascent (Луксор)
17.12.2020 в 08:22
Вот нашел... Статья называлась "Заря поднимает вопрос "двойных стандартов" "Вручную, губкой выбирали воду с поля. В десять часов утра, когда пришел инспектор матча, все уже было готово. Все были удивлены, как при том, что выпало столько осадков можно было подготовить поле. Проверяли на отскок мяча, все в норме. Естественно решение могло быть только одно - разрешить проводить матч. Еще раз повторюсь, я очень благодарен своему коллективу, который никогда не подводил футбольный клуб Заря Луганск." И заметьте, что инспектор пришел тоже в 10 часов утра!!!
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+5
-3
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ascent (Луксор)
17.12.2020 в 08:25
Вот только не помню с какой командой Заря должна была играть, но технарь влепили точно ранее или позже.. Напомните, кто знает.
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+3
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 10:20
Ніякого зв'язку та аналогії тут немає, оскільки поле в Кропивницькому 12го було нормальне для гри.
+1
-3
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ProstoFAN (Донецк)
17.12.2020 в 11:14
12-го может и нормальное было, а в сентябре вообще отличное для игры, вот только матч должен был состояться 13-го декабря..
0
0
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ascent (Луксор)
17.12.2020 в 11:20
Віктор Бокасса (Betwmount), я про проверку поля в 10 часов утра и не включенный подогрев! А поле и там было в норме!
0
-1
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ascent (Луксор)
17.12.2020 в 08:11
Помнится Заре очень давно влепили технарь, когда они подогрев сделали, а электроподстанция была старая и такой мощности не выдерживала - поле было не готово... Посмотрим на последовательность КДК...
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