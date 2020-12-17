Игрок молодежной сборной Украины покинул Олимпик свободным агентом

Действие контракта полузащитника Андрея Кравчука с донецким " Олимпиком " подошло к концу. Стороны решили соглашение не продлевать.

Андрей получил статус свободного агента и покинул расположение команды.

Кравчук является воспитанником донецкого "Шахтера". Он присоединился к "Олимпику" зимой 2018 года.

За два с половиной сезона в составе главной команды из Донецка 21-летний футболист провел 30 поединков, отличился двумя голами и отдал 5 результативных передач.

Руслан Ротань привлекал Андрея Кравчука к матчам молодежной сборной Украины.