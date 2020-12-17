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Игрок молодежной сборной Украины покинул Олимпик свободным агентом
После двух с половиной сезонов
Действие контракта полузащитника Андрея Кравчука с донецким "
Андрей получил статус свободного агента и покинул расположение команды.
Кравчук является воспитанником донецкого "Шахтера". Он присоединился к "Олимпику" зимой 2018 года.
За два с половиной сезона в составе главной команды из Донецка 21-летний футболист провел 30 поединков, отличился двумя голами и отдал 5 результативных передач.
Руслан Ротань привлекал Андрея Кравчука к матчам молодежной сборной Украины.
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