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Игрок молодежной сборной Украины покинул Олимпик свободным агентом

Премьер-лига
(1 голосов)

После двух с половиной сезонов

Игрок молодежной сборной Украины покинул Олимпик свободным агентом
Новина українською

Действие контракта полузащитника Андрея Кравчука с донецким "Олимпиком" подошло к концу. Стороны решили соглашение не продлевать.

Андрей получил статус свободного агента и покинул расположение команды.

Кравчук является воспитанником донецкого "Шахтера". Он присоединился к "Олимпику" зимой 2018 года.

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За два с половиной сезона в составе главной команды из Донецка 21-летний футболист провел 30 поединков, отличился двумя голами и отдал 5 результативных передач.

Руслан Ротань привлекал Андрея Кравчука к матчам молодежной сборной Украины.

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В статье: Олимпик (Донецк)
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Источник:
Олімпік

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
17.12.2020 в 11:03
а Ротаня уже уволили или сидит физрук в молодёжке --гоните хватит нам позора
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Artemanat (Кривой Рог)
17.12.2020 в 09:49
Уедет в Венгрию или Белгию
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