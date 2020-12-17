  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Петр Слободян. Рыцарь без страха и упрека
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Петр Слободян. Рыцарь без страха и упрека

Премьер-лига
(3 голосов)

Звездный состав киевского Динамо второй половины 70-х недосчитался еще одного футболиста

Петр Слободян. Рыцарь без страха и упрека
Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

"Рыцарь без страха и упрека" - именно таким определением можно охарактеризовать одного из творцов славной эпохи киевского "Динамо" золотых 70-х Петра Слободяна. Этот футболист действительно был смелым человеком, настоящим джентльменом на поле. Впрочем, стоит ли перечислять те или другие качества игрока, если в биографии есть важный факт: сам Валерий Лобановский дважды приглашал его в свои команды.

ИЗ "АВАНГАРДА" - В "ДНЕПР"

Первый раз талантливого паренька, успешно выступавшего в составе тернопольского "Авангарда" в начале семидесятых годов прошлого столетия, будущий Мэтр заприметил в самом начале своего тренерского пути - когда работал в днепропетровском "Днепре". Отличающийся скрупулезностью Лобановский уже тогда обладал информацией о Слободяне, хорошо зная от доверенных лиц о его способностях. Главной из них было умение забивать, что всегда ценилось особо. Однажды в ходе подготовки к сезону Валерий Лобановский решил самолично посмотреть на заинтересовавшего его футболиста, понаблюдав за работой "Авангарда" во время сбора. Нападающий ему приглянулся, и он предложил тому перебраться в Днепропетровск. Понятное дело, что для 19-летнего юноши переход из скромного тернопольского коллектива в "Днепр" был шагом вперед, и на такое предложение грех было отвечать отказом.

Оказавшись в Днепропетровске, Петр Слободян выступал под руководством Лобановского всего полтора года. Причем, твердого места в составе молодому нападающему никто не гарантировал. Поначалу был дубль, а уже затем попытки проявить себя с лучшей стороны в основном составе. И это ему удавалось. Вскоре успехи "Днепра" не остались незамеченными в Киеве, куда молодого и подающего большие надежды тренера Лобановского позвал в "Динамо" сам первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий. В днепропетровской же команде Слободян остался работать под руководством другого известного динамовского экс-игрока - Виктора Каневского, с которым Лобановский не один сезон карьеры провел бок-о-бок.

Как оказалось, уехав в столицу, Валерий Лобановский о своем подопечном не забыл. К тому же, за игрой Петра Слободяна наблюдал и селекционер киевского "Динамо" Александр Петрашевский, под прицелом которого находились многие талантливые футболисты.

МЕШОК ГОЛОВ АЗИАТАМ

Петр Слободян. Рыцарь без страха и упрека - изображение 1Спустя чуть больше года, когда наш герой был уже основным игроком "Днепра" при том же Каневском, своеобразным толчком для очередного карьерного трамплина стал его вызов в молодежную сборную СССР. Отправившись в ее составе в зарубежное турне по Азии, Слободян в общей сложности наколотил в ворота Сингапура, Индонезии и Таиланда ни много ни мало 16 мячей из 24! Понятное дело, хоть соперники эти не входили в разряд сильных, но тем не менее... Кстати, азиатов настолько впечатлила игра украинского футболиста, что они прозвали его "танком".

Разумеется, стабильная и уверенная игра за "Днепр", как и впечаляющий всплекс результативности на азиатских полях в составе "молодежки", где голы забивались на любой вкус, лишь усилили желание Лобановского заполучить парня. Было это в самом конце 1974 года, который стал переломным для Петра Слободяна.

Правда, поначалу очередное предложение Валерия Лобановского поиграть под его руководством футболист встретил с настороженностью. И понять его было можно: как раз в ту пору ключевыми игроками линии атаки "Динамо" были Олег Блохин и Владимир Онищенко, а двое других - Анатолий Шепель и Виталий Шевченко значились в числе запасных, также мечтая играть в основе. Разумеется, перспектива сидеть на лавке Слободяна не слишком прельщала, о чем он честно заявил старшему тренеру динамовцев. Однако в ту пору сложно было находить какие-то аргументы для ведущего клуба республики. Прежде всего, по ведомственной линии. Ведь "Динамо" имело возможность призвать на службу во внутренних войсках по линии МВД, отказ же в таких случаях априори даже не обсуждался. Поступил наряд на того или другого кандидата - и он обязан проследовать к пункту назначения! Это хорошо понимал Петр Слободян, и поэтому не стал играть с судьбой. Да и как можно отказаться от шанса попробовать свои силы в легендарном "Динамо", на базе которого в ту пору начинала формироваться сборная СССР! Естественно, согласился.

ОГОРЧИТЬ "ЗЕНИТ"

Стоит отдать должное завидному упорству динамовского новичка, начавшего сезон-1975 в команде Лобановского. Работая до пота чела, он не только шлифовал свое мастерство, пытаясь соответствовать коллективной игре, но и делал все для того, чтобы рано или поздно оказаться в обойме основного состава. Но как раз в самый неподходящий момент сказалась старая травма, которая не давала покоя. В общем, поначалу Слободяну в "Динамо" пришлось несладко. Тем не менее, молодому человеку удалось завоевать уважение со стороны старшего тренера, который не мог не оценить его старания и целеустремленность.

Своего часа в киевской команде Петру пришлось ждать долго. И не только из-за докучавшей травмы. В ту пору "Динамо" не только уверенно выглядело в чемпионате СССР, но и феерило в Европе. После майского триумфа в финале Кубка кубков 1974/75 с венгерским "Ференцварошем" (3:0) многие игроки получили звание "Заслуженный мастер спорта", что в ту пору являлось наивысшим спортивным званием в стране. Можно себе представить, какие чувства при этом испытывал Слободян, не имея возможности играть!

Но однажды ему выдался случай себя проявить. Было это в начале июля 1975 года, в домашнем поединке с ленинградским "Зенитом". Учитывая травму ключевого игрока Владимира Онищенко, который пропустил из-за нее несколько туров, а также не заладившуюся игру в том матче Виктора Колотова, Лобановский выпустил на замену Петра Слободяна. И словно в воду глядел! В дебютной игре он забил два мяча во втором тайме, внеся вклад в общую победу "Динамо" - 3:2! Согласитесь, о таком дебюте можно было только мечтать!

После поединка с "Зенитом" Слободян стал появляться на поле гораздо чаще, а в ряде матчей выходил и в стартовом составе. В следующих же сезонах он уже постоянно числился в основной обойме "Динамо", нередко участвуя в играх вместе с Блохиным и Онищенко.

СДЕРЖАТЬ БЕККЕНБАУЭРА

На международной арене, где в 70-х мечтали себя проявить все без исключения спортсмены той эпохи, Петр Слободян также внес лепту в еврокубковое достижение динамовцев. Болельщики со стажем до сих пор помнят, как в легендарном матче за Суперкубок УЕФА с "Баварией" в Мюнхене он из-за отсутствия ряда ключевых футболистов играл в паре с Блохиным. В одном из интервью Слободян вспоминал, что та игра была одной из ключевых в его карьере. "Я понял, что Лобановский и команда на меня рассчитывают, - сказал он. - Моя задача состояла еще и в том, что когда мы теряли мяч, я должен был играть против Беккенбауэра, который начинал все атаки "Баварии".

Петр Слободян. Рыцарь без страха и упрека - изображение 2

В том поединке, как известно, "Динамо" победило в ФРГ с минимальным счетом 1:0, а в ответном взяло верх в столице Украины - 2:0. Почетный европейский трофей стал для уроженца Коломыйщины Петра Слободяна наиболее значимым достижением в карьере. Хотя на той же еврокубковой стезе, которую в то время из года в год прокладывали подопечные Валерия Лобановского, у нападающего хватало матчей, которые никак не обойдешь стороной. Прежде всего, это касалось игр, в которых ему удавалось отличаться забитыми мячами. Самому Петру Слободяну в память врезался выездной поединок Кубка чемпионов сезона-1976/77 с белградским "Партизаном" (2:0) - в нем он отметился голом и заработал пенальти.

В том же розыгрыше у Слободяна были еще удачные игры – дома с греческим ПАОКом в 1/8 финала (4:0) и той же "Баварией" в Киеве в 1/4 финала (2:0). В обеих он по разу расписался в воротах соперников. Легендарная мюнхенская команда наверняка хорошо запомнила Петра еще по суперкубковому поединку, а спустя всего каких-то полтора года он вновь напомнил ей о себе. Правда, уже голом. На Центральном стадионе Киева в том матче Петр Слободян появился на поле в разгар второго тайма вместо Владимира Мунтяна, и на 86-й минуте, после подачи Леонидом Буряком углового, оказался расторопнее всех у ворот немцев.

О том звездном составе "Динамо" Слободян не раз вспоминал: "Главным козырем той команды был коллективизм. Лобановский собрал личностей и сумел покорить амбиции каждого своим, то есть командным интересам".

УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ ЛОБАНОВСКОГО

В разгар сезона-1976 года, когда Петр Слободян получил звание мастера спорта международного класса, настоящим испытанием для него стал конфликт, назревший в киевской команде. Многие игроки выставили ультиматум тренерскому штабу, не желая работать под руководством Валерия Лобановского и Олега Базилевича. Слободян же, как еще трое футболистов - Стефан Решко, Виктор Колотов и Валерий Зуев, писать заявления не стал.

Со временем в футбольном хозяйстве "Динамо" все стало на свои места (правда, команду вынуждены был покинуть Олег Базилевич и Александр Петрашевский), и мысли каждого члена коллектива вновь были заполнены турнирными результатами.

А в конце того же 1976-го нашему герою посчастливилось сыграть за сборную СССР. И не с кем-нибудь, а с самими Аргентиной и Бразилией, да еще и на их полях – в Буэнос-Айресе на «Риверт Плейт» и в Рио-де-Жанейро на легендарной «Маракане»! В двух товарищеских матчах, проведенных советской командой в Южной Америке, были зафиксированы ничья и поражение (0:0 и 0:2 соответственно).

В общей сложности Петр Слободян провел в "Динамо" пять лет. Кто знает, как сложилась бы его дальнейшая судьба в прославленном коллективе, если бы не докучавшие травмы. Из-за них нападающий вынужден был покинуть команду по окончании сезона-1979, в котором к имеюшимся в коллекции игрока двум золотым и двум серебряным добавилась еще одна бронзовая медаль.

Чувствуя, что держать планку на высоком уровне в «Динамо» из-за всевозможных травм будет тяжело, Слободян принял решение покинуть команду Лобановского. На непродолжительное время в его судьбе наметился неожиданный поворот – переход в московсий «Локомотив», где в возрасте 27 лет он и завершил карьеру. Уже тогда, в Москве футболист неоднократно «зализывал раны» в столичных клиниках, специализирующихся на лечении спортсменов. Однако о возвращении в профессиональный спорт речь, понятное дело, уже не шла.

С КАФЕДРЫ – НА ТРЕНЕРСКУЮ СКАМЬЮ

Завершив выступления в большом футболе, Петр Слободян стал работать на кафедре физвоспитания Киевского национального университета имени Шевченко. Сначала был преподавателем, а затем завкафедрой. Параллельно выступал за команду ветеранов киевского «Динамо», которую затем еще и возглавлял. Приезжая с ней в любой населенный пункт Украины, почитатели футбола имели возможность насладиться игрой высочайших мастеров разных поколений.

Когда казалось, что в укладе жизни Петра Слободяна все давно отлажено, словно часы, ему поступил новый вызов – попробовать себя в тренерской роли. И он взялся за дело, возглавив столичную «Оболонь». Под чутким руководством Слободяна-тренера столичная команда стала одним из крепких середняков Премьер-лиги, неоднократно преподнося сюрпризы в играх с разными соперниками. После небольшого тайм-аута в этой деятельности, Петр Петрович вновь вернулся в команду «пивовров», но уже трудился с ней в первой лиге. Стоит отдать должное специалисту, который не только ориентировался на украинских футболистов, но и умел создавать из их числа боеспособный ансмабль единомышленников.

Все, кому посчастливилось знать Петра Слободяна, отмечают его высокий профессионализм и человеческие качества. Таких, как он, сейчас не так уж и много. Тем больнее осознавать, что его уже нет с нами.

Покойся с миром, Петр Петрович…

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Петр Слободян
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...