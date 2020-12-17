Петр Слободян. Рыцарь без страха и упрека

"Рыцарь без страха и упрека" - именно таким определением можно охарактеризовать одного из творцов славной эпохи киевского "Динамо" золотых 70-х Петра Слободяна. Этот футболист действительно был смелым человеком, настоящим джентльменом на поле. Впрочем, стоит ли перечислять те или другие качества игрока, если в биографии есть важный факт: сам Валерий Лобановский дважды приглашал его в свои команды.

ИЗ "АВАНГАРДА" - В "ДНЕПР"

Первый раз талантливого паренька, успешно выступавшего в составе тернопольского "Авангарда" в начале семидесятых годов прошлого столетия, будущий Мэтр заприметил в самом начале своего тренерского пути - когда работал в днепропетровском "Днепре". Отличающийся скрупулезностью Лобановский уже тогда обладал информацией о Слободяне, хорошо зная от доверенных лиц о его способностях. Главной из них было умение забивать, что всегда ценилось особо. Однажды в ходе подготовки к сезону Валерий Лобановский решил самолично посмотреть на заинтересовавшего его футболиста, понаблюдав за работой "Авангарда" во время сбора. Нападающий ему приглянулся, и он предложил тому перебраться в Днепропетровск. Понятное дело, что для 19-летнего юноши переход из скромного тернопольского коллектива в "Днепр" был шагом вперед, и на такое предложение грех было отвечать отказом.

Оказавшись в Днепропетровске, Петр Слободян выступал под руководством Лобановского всего полтора года. Причем, твердого места в составе молодому нападающему никто не гарантировал. Поначалу был дубль, а уже затем попытки проявить себя с лучшей стороны в основном составе. И это ему удавалось. Вскоре успехи "Днепра" не остались незамеченными в Киеве, куда молодого и подающего большие надежды тренера Лобановского позвал в "Динамо" сам первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий. В днепропетровской же команде Слободян остался работать под руководством другого известного динамовского экс-игрока - Виктора Каневского, с которым Лобановский не один сезон карьеры провел бок-о-бок.

Как оказалось, уехав в столицу, Валерий Лобановский о своем подопечном не забыл. К тому же, за игрой Петра Слободяна наблюдал и селекционер киевского "Динамо" Александр Петрашевский, под прицелом которого находились многие талантливые футболисты.

МЕШОК ГОЛОВ АЗИАТАМ

Спустя чуть больше года, когда наш герой был уже основным игроком "Днепра" при том же Каневском, своеобразным толчком для очередного карьерного трамплина стал его вызов в молодежную сборную СССР. Отправившись в ее составе в зарубежное турне по Азии, Слободян в общей сложности наколотил в ворота Сингапура, Индонезии и Таиланда ни много ни мало 16 мячей из 24! Понятное дело, хоть соперники эти не входили в разряд сильных, но тем не менее... Кстати, азиатов настолько впечатлила игра украинского футболиста, что они прозвали его "танком".

Разумеется, стабильная и уверенная игра за "Днепр", как и впечаляющий всплекс результативности на азиатских полях в составе "молодежки", где голы забивались на любой вкус, лишь усилили желание Лобановского заполучить парня. Было это в самом конце 1974 года, который стал переломным для Петра Слободяна.

Правда, поначалу очередное предложение Валерия Лобановского поиграть под его руководством футболист встретил с настороженностью. И понять его было можно: как раз в ту пору ключевыми игроками линии атаки "Динамо" были Олег Блохин и Владимир Онищенко, а двое других - Анатолий Шепель и Виталий Шевченко значились в числе запасных, также мечтая играть в основе. Разумеется, перспектива сидеть на лавке Слободяна не слишком прельщала, о чем он честно заявил старшему тренеру динамовцев. Однако в ту пору сложно было находить какие-то аргументы для ведущего клуба республики. Прежде всего, по ведомственной линии. Ведь "Динамо" имело возможность призвать на службу во внутренних войсках по линии МВД, отказ же в таких случаях априори даже не обсуждался. Поступил наряд на того или другого кандидата - и он обязан проследовать к пункту назначения! Это хорошо понимал Петр Слободян, и поэтому не стал играть с судьбой. Да и как можно отказаться от шанса попробовать свои силы в легендарном "Динамо", на базе которого в ту пору начинала формироваться сборная СССР! Естественно, согласился.

ОГОРЧИТЬ "ЗЕНИТ"

Стоит отдать должное завидному упорству динамовского новичка, начавшего сезон-1975 в команде Лобановского. Работая до пота чела, он не только шлифовал свое мастерство, пытаясь соответствовать коллективной игре, но и делал все для того, чтобы рано или поздно оказаться в обойме основного состава. Но как раз в самый неподходящий момент сказалась старая травма, которая не давала покоя. В общем, поначалу Слободяну в "Динамо" пришлось несладко. Тем не менее, молодому человеку удалось завоевать уважение со стороны старшего тренера, который не мог не оценить его старания и целеустремленность.

Своего часа в киевской команде Петру пришлось ждать долго. И не только из-за докучавшей травмы. В ту пору "Динамо" не только уверенно выглядело в чемпионате СССР, но и феерило в Европе. После майского триумфа в финале Кубка кубков 1974/75 с венгерским "Ференцварошем" (3:0) многие игроки получили звание "Заслуженный мастер спорта", что в ту пору являлось наивысшим спортивным званием в стране. Можно себе представить, какие чувства при этом испытывал Слободян, не имея возможности играть!

Но однажды ему выдался случай себя проявить. Было это в начале июля 1975 года, в домашнем поединке с ленинградским "Зенитом". Учитывая травму ключевого игрока Владимира Онищенко, который пропустил из-за нее несколько туров, а также не заладившуюся игру в том матче Виктора Колотова, Лобановский выпустил на замену Петра Слободяна. И словно в воду глядел! В дебютной игре он забил два мяча во втором тайме, внеся вклад в общую победу "Динамо" - 3:2! Согласитесь, о таком дебюте можно было только мечтать!

После поединка с "Зенитом" Слободян стал появляться на поле гораздо чаще, а в ряде матчей выходил и в стартовом составе. В следующих же сезонах он уже постоянно числился в основной обойме "Динамо", нередко участвуя в играх вместе с Блохиным и Онищенко.

СДЕРЖАТЬ БЕККЕНБАУЭРА

На международной арене, где в 70-х мечтали себя проявить все без исключения спортсмены той эпохи, Петр Слободян также внес лепту в еврокубковое достижение динамовцев. Болельщики со стажем до сих пор помнят, как в легендарном матче за Суперкубок УЕФА с "Баварией" в Мюнхене он из-за отсутствия ряда ключевых футболистов играл в паре с Блохиным. В одном из интервью Слободян вспоминал, что та игра была одной из ключевых в его карьере. "Я понял, что Лобановский и команда на меня рассчитывают, - сказал он. - Моя задача состояла еще и в том, что когда мы теряли мяч, я должен был играть против Беккенбауэра, который начинал все атаки "Баварии".

В том поединке, как известно, "Динамо" победило в ФРГ с минимальным счетом 1:0, а в ответном взяло верх в столице Украины - 2:0. Почетный европейский трофей стал для уроженца Коломыйщины Петра Слободяна наиболее значимым достижением в карьере. Хотя на той же еврокубковой стезе, которую в то время из года в год прокладывали подопечные Валерия Лобановского, у нападающего хватало матчей, которые никак не обойдешь стороной. Прежде всего, это касалось игр, в которых ему удавалось отличаться забитыми мячами. Самому Петру Слободяну в память врезался выездной поединок Кубка чемпионов сезона-1976/77 с белградским "Партизаном" (2:0) - в нем он отметился голом и заработал пенальти.

В том же розыгрыше у Слободяна были еще удачные игры – дома с греческим ПАОКом в 1/8 финала (4:0) и той же "Баварией" в Киеве в 1/4 финала (2:0). В обеих он по разу расписался в воротах соперников. Легендарная мюнхенская команда наверняка хорошо запомнила Петра еще по суперкубковому поединку, а спустя всего каких-то полтора года он вновь напомнил ей о себе. Правда, уже голом. На Центральном стадионе Киева в том матче Петр Слободян появился на поле в разгар второго тайма вместо Владимира Мунтяна, и на 86-й минуте, после подачи Леонидом Буряком углового, оказался расторопнее всех у ворот немцев.

О том звездном составе "Динамо" Слободян не раз вспоминал: "Главным козырем той команды был коллективизм. Лобановский собрал личностей и сумел покорить амбиции каждого своим, то есть командным интересам".

УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ ЛОБАНОВСКОГО

В разгар сезона-1976 года, когда Петр Слободян получил звание мастера спорта международного класса, настоящим испытанием для него стал конфликт, назревший в киевской команде. Многие игроки выставили ультиматум тренерскому штабу, не желая работать под руководством Валерия Лобановского и Олега Базилевича. Слободян же, как еще трое футболистов - Стефан Решко, Виктор Колотов и Валерий Зуев, писать заявления не стал.

Со временем в футбольном хозяйстве "Динамо" все стало на свои места (правда, команду вынуждены был покинуть Олег Базилевич и Александр Петрашевский), и мысли каждого члена коллектива вновь были заполнены турнирными результатами.

А в конце того же 1976-го нашему герою посчастливилось сыграть за сборную СССР. И не с кем-нибудь, а с самими Аргентиной и Бразилией, да еще и на их полях – в Буэнос-Айресе на «Риверт Плейт» и в Рио-де-Жанейро на легендарной «Маракане»! В двух товарищеских матчах, проведенных советской командой в Южной Америке, были зафиксированы ничья и поражение (0:0 и 0:2 соответственно).

В общей сложности Петр Слободян провел в "Динамо" пять лет. Кто знает, как сложилась бы его дальнейшая судьба в прославленном коллективе, если бы не докучавшие травмы. Из-за них нападающий вынужден был покинуть команду по окончании сезона-1979, в котором к имеюшимся в коллекции игрока двум золотым и двум серебряным добавилась еще одна бронзовая медаль.

Чувствуя, что держать планку на высоком уровне в «Динамо» из-за всевозможных травм будет тяжело, Слободян принял решение покинуть команду Лобановского. На непродолжительное время в его судьбе наметился неожиданный поворот – переход в московсий «Локомотив», где в возрасте 27 лет он и завершил карьеру. Уже тогда, в Москве футболист неоднократно «зализывал раны» в столичных клиниках, специализирующихся на лечении спортсменов. Однако о возвращении в профессиональный спорт речь, понятное дело, уже не шла.

С КАФЕДРЫ – НА ТРЕНЕРСКУЮ СКАМЬЮ

Завершив выступления в большом футболе, Петр Слободян стал работать на кафедре физвоспитания Киевского национального университета имени Шевченко. Сначала был преподавателем, а затем завкафедрой. Параллельно выступал за команду ветеранов киевского «Динамо», которую затем еще и возглавлял. Приезжая с ней в любой населенный пункт Украины, почитатели футбола имели возможность насладиться игрой высочайших мастеров разных поколений.

Когда казалось, что в укладе жизни Петра Слободяна все давно отлажено, словно часы, ему поступил новый вызов – попробовать себя в тренерской роли. И он взялся за дело, возглавив столичную «Оболонь». Под чутким руководством Слободяна-тренера столичная команда стала одним из крепких середняков Премьер-лиги, неоднократно преподнося сюрпризы в играх с разными соперниками. После небольшого тайм-аута в этой деятельности, Петр Петрович вновь вернулся в команду «пивовров», но уже трудился с ней в первой лиге. Стоит отдать должное специалисту, который не только ориентировался на украинских футболистов, но и умел создавать из их числа боеспособный ансмабль единомышленников.

Все, кому посчастливилось знать Петра Слободяна, отмечают его высокий профессионализм и человеческие качества. Таких, как он, сейчас не так уж и много. Тем больнее осознавать, что его уже нет с нами.

Покойся с миром, Петр Петрович…