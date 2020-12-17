Колос определился со сбором, известна судьба арендованных динамовцев

Правый латераль 28-летний Алексей Зозуля и ковалевский " Колос " прекратили сотрудничество.

А арендованные у киевского "Динамо" Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук и Никита Кравченко останутся в Коваливке до конца сезона.

Также клуб ведет переговоры с несколькими потенциальными новичками. Они появятся в тренировочном лагере "Колоса" сразу после выхода команды из отпуска.

Сбор команда начнет в Турции, туда "Колос" отправится 12 января.