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Колос определился со сбором, известна судьба арендованных динамовцев
Правый латераль 28-летний Алексей Зозуля и ковалевский "
А арендованные у киевского "Динамо" Евгений Смирный, Евгений Исаенко, Владислав Кучерук и Никита Кравченко останутся в Коваливке до конца сезона.
Также клуб ведет переговоры с несколькими потенциальными новичками. Они появятся в тренировочном лагере "Колоса" сразу после выхода команды из отпуска.
Сбор команда начнет в Турции, туда "Колос" отправится 12 января.
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Источник:meta-ratings
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