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После жеребьевки 1/16 ЛЕ семья Манора Соломона спрашивала, за кого им болеть
Потому что поддерживают Маккаби Т-А
Израильский вингер "
- Манор, как тебе жеребьевки?
- "Маккаби" (Тель-Авив) - большой клуб с богатой историей, один из грандов израильского футбола наравне с "Маккаби" (Хайфа). Наш соперник выиграл два последних чемпионства. Это самый титулованный клуб в Израиле и, пожалуй, самый популярный. В «Маккаби» (Тель-Авив) болельщики по всему Израилю, моя семья также поддерживает его. Несмотря на это, немного непривычно, что буду противостоять этой команде в составе "Шахтера", однако вообще я счастлив, что мы сыграем на моей родине.
- Как отреагировали на жребий в Израиле? Что пишет пресса, о чем говорят футболисты?
- Для меня результат жеребьевки стал сюрпризом. Когда на экране появилось название соперника - «Маккаби», я и все члены семьи радовались. Меня сразу спросили: «И что нам теперь делать? За кого болеть? » В СМИ тоже ажиотаж - ждут интересных матчей. Что касается футболистов, с большинством я знаком, с кем-то играем за сборную, некоторых могу назвать своими хорошими друзьями. После жеребьевки пообщались - все с нетерпением ждут игр и хотят обменяться футболками после матча.
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