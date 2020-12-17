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После жеребьевки 1/16 ЛЕ семья Манора Соломона спрашивала, за кого им болеть

Премьер-лига
(2 голосов)

Потому что поддерживают Маккаби Т-А

После жеребьевки 1/16 ЛЕ семья Манора Соломона спрашивала, за кого им болеть
Новина українською

Израильский вингер "Шахтера" Манор Соломон рассказал о предстоящей встрече с израильским клубом "Маккаби" (Тель-Авив) в 1/16 финала Лиги Европы, сильные стороны и лидеров соперника горняков.

- Манор, как тебе жеребьевки?

- "Маккаби" (Тель-Авив) - большой клуб с богатой историей, один из грандов израильского футбола наравне с "Маккаби" (Хайфа). Наш соперник выиграл два последних чемпионства. Это самый титулованный клуб в Израиле и, пожалуй, самый популярный. В «Маккаби» (Тель-Авив) болельщики по всему Израилю, моя семья также поддерживает его. Несмотря на это, немного непривычно, что буду противостоять этой команде в составе "Шахтера", однако вообще я счастлив, что мы сыграем на моей родине.

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- Как отреагировали на жребий в Израиле? Что пишет пресса, о чем говорят футболисты?

- Для меня результат жеребьевки стал сюрпризом. Когда на экране появилось название соперника - «Маккаби», я и все члены семьи радовались. Меня сразу спросили: «И что нам теперь делать? За кого болеть? » В СМИ тоже ажиотаж - ждут интересных матчей. Что касается футболистов, с большинством я знаком, с кем-то играем за сборную, некоторых могу назвать своими хорошими друзьями. После жеребьевки пообщались - все с нетерпением ждут игр и хотят обменяться футболками после матча.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Лига Европы Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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(2 голосов)
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (13)
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Golfik25 (Киев)
17.12.2020 в 14:10
за Макаби, кроты гнилые.
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+1
-2
aleks68
17.12.2020 в 14:49
и за брюгге гнилая динамовская падаль
Ответить
0
0
Tom Valentine (Bolintci)
17.12.2020 в 13:19
Таки за того, кто больше заплатит...
Ответить
+3
-1
football_soccer (Украина)
17.12.2020 в 13:07
"а за кого нам таки болеть? " (с) .... ))
Ответить
+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 13:11
за шахтьор (Тель-Авив) или Маккаби (Донецк)....
Ответить
+2
-4
aleks68
17.12.2020 в 14:49
полечи голову придурок.долб.....б от рождения
0
0
storm_ua (Николаев)
17.12.2020 в 13:01
за дЫнама
Ответить
+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 13:09
За "дЫрявый корабел"..
Ответить
+1
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 12:59
Тільки злобні, агресивні антисеміти можуть вболівати проти Маккабі.
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+1
-9
Po4eson (Одесса)
17.12.2020 в 13:05
Ты же впервых рядах по антисемитизму. На Черноморец и Одессу гонишь "жиды" и т.д. Совсем кукуня поехала?
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+7
-4
FC Energy (Новая Каховка)
17.12.2020 в 13:19
Дурачок из психушки вещает, забей
+4
-3
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 13:36
— Вы знаете, Фира, кажется, мой Яша таки увлекается сионизмом! — Ай, бросьте, Софочка! Все мальчики в таком возрасте этим занимаются.
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+2
-2
aleks68
17.12.2020 в 14:51
тупая жертва аборта,лижущая суркисам(а кто они по национальности шалава бокасса?)
Ответить
0
0


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