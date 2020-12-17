Луганская Заря продлила контракт со своим лидером

Футбольный клуб "Заря" подписал новый трудовой договор с голкипером Никитой Шевченко. Пресс-служба луганчан сообщает, что соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

27-летний Шевченко – вице-капитан "Зари". Начинал карьеру в донецком "Шахтере", но закрепиться в составе "горняков" он не сумел, после чего неоднократно сдавался в аренду – сначала в "Ильичевец", затем в "Зарю", после чего во львовские "Карпаты".

В прошлом году права на вратаря были выкуплены "черно-белыми". Добавим, что в ноябре 2014-го он был вызван в национальную сборную Украины на матчи против Люксембурга и Литвы.