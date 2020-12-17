Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луганская Заря продлила контракт со своим лидером
Голкипер часто выручает свою команду
Футбольный клуб "Заря" подписал новый трудовой договор с голкипером Никитой Шевченко. Пресс-служба луганчан сообщает, что соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
27-летний Шевченко – вице-капитан "Зари". Начинал карьеру в донецком "Шахтере", но закрепиться в составе "горняков" он не сумел, после чего неоднократно сдавался в аренду – сначала в "Ильичевец", затем в "Зарю", после чего во львовские "Карпаты".
В прошлом году права на вратаря были выкуплены "черно-белыми". Добавим, что в ноябре 2014-го он был вызван в национальную сборную Украины на матчи против Люксембурга и Литвы.
Популярное сейчас
- Умер Геннадий Кернес - в свое время он возглавлял Харьковскую областную федерацию футбола
- Супряги компаньон. Невероятный промах Гризманна в матче против Реал Сосьедада
- Украинец стал лучшим вратарем первой половины чемпионата Кипра
- Официально: Матч Ингулец – Шахтер отменен
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- ПСЖ разорвал контракт с футболистом из-за секс-скандала с участием горячих красоток. ФОТО