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Луганская Заря продлила контракт со своим лидером

Премьер-лига
(2 голосов)

Голкипер часто выручает свою команду

Луганская Заря продлила контракт со своим лидером
Новина українською

Футбольный клуб "Заря" подписал новый трудовой договор с голкипером Никитой Шевченко. Пресс-служба луганчан сообщает, что соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

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27-летний Шевченко – вице-капитан "Зари". Начинал карьеру в донецком "Шахтере", но закрепиться в составе "горняков" он не сумел, после чего неоднократно сдавался в аренду – сначала в "Ильичевец", затем в "Зарю", после чего во львовские "Карпаты".

В прошлом году права на вратаря были выкуплены "черно-белыми". Добавим, что в ноябре 2014-го он был вызван в национальную сборную Украины на матчи против Люксембурга и Литвы.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко
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Источник:
Заря

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