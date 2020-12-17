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КДК УАФ вынес официальное решение по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер
Какой итог?
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение об отмененном матче 13-го тура УПЛ между ФК "Ингулец" (Петрово) и ФК "Шахтер" (Донецк), который должен был состояться 13 декабря 2020 в Кропивницком.
КДК УАФ установил вину ФК "Ингулец" (Петрово) в необеспечении подготовки футбольного поля для проведения матча.
Как следствие, в соответствии с ч. 6 ст. 10 Регламента УПЛ подопечным Лавриненко засчитано техническое поражение (0:3), а команде Каштру – техническая победа (3:0). Дополнительно ФК "Ингулец" (Петрово) обязан оплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 гривен.
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