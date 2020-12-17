  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. КДК УАФ вынес официальное решение по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КДК УАФ вынес официальное решение по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер

Премьер-лига
(4 голосов)

Какой итог?

КДК УАФ вынес официальное решение по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение об отмененном матче 13-го тура УПЛ между ФК "Ингулец" (Петрово) и ФК "Шахтер" (Донецк), который должен был состояться 13 декабря 2020 в Кропивницком.

Читайте такжеАлександр Поворознюк: Если бы на месте Шахтера был бы другой клуб, мы бы сыграли

КДК УАФ установил вину ФК "Ингулец" (Петрово) в необеспечении подготовки футбольного поля для проведения матча.

Как следствие, в соответствии с ч. 6 ст. 10 Регламента УПЛ подопечным Лавриненко засчитано техническое поражение (0:3), а команде Каштру – техническая победа (3:0). Дополнительно ФК "Ингулец" (Петрово) обязан оплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 гривен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово) КДК УАФ
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (46)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.12.2020 в 14:55
Деньги Щербаня не пахнут.Павелка.
Ответить
+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2020 в 14:52
Вроде по букве закона, по регламенту. Но есть интересный вопросик: сколько за принятие такого решения об отмене матча получил делегат? А последние слово все равно должно быть за арбитром, ибо только он принимает окончательное решение. Так что схема сразу вырисовывается...
Ответить
+3
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
17.12.2020 в 14:34
Щось Тато П. мовчить, а як правило він дуже вже говірливий.
Ответить
+5
-1
Sneg SD (Умань)
17.12.2020 в 14:30
Скільки футбольних вболівальників за справедливість!? А нікого не бентежить, що команда Шахтар вже 6 років грає тільки на «виїзді» ? Це справедливо? І навіть в таких умовах Шахтар приносить найбільше залікових очок для нашої країни!
Ответить
+4
-7
недалековідКиева (Біла Церква)
17.12.2020 в 14:33
Колос на другий рік в УПЛ збудував стадіон..., за шість років могли би вже десь пристроїтись.
Ответить
+5
-3
Sneg SD (Умань)
17.12.2020 в 14:36
Так у Шахтаря є стадіон! Навіщо їм два? Всі адекватні люди сподіваються , що скоро війна закінчиться і Шахтар зможе грати в рівних умовах
+3
-6
недалековідКиева (Біла Церква)
17.12.2020 в 14:40
))))) .
+2
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
17.12.2020 в 14:41
Так чого вони не грають на цьому стадіоні? І коли заграють, на днях?
+3
-1
avatar
kotigorok (Чернігів)
17.12.2020 в 14:33
А в результаті чого вони грають типа на виїзді? Часом не Кривавий наперсточник до цього прикладався довгі роки. І зараз вони дивляться в бік цієї клоаки з вождєлєнієм. Услишать даунбас, мать їх.
Ответить
+8
-3
Sneg SD (Умань)
17.12.2020 в 14:38
Брєд!!!! Всі ми причетні до цього! Брат Суркіса в політичній партії яка відкрито підтримує росію! І ?
+1
-7
avatar
kotigorok (Чернігів)
17.12.2020 в 14:42
А Партія регіонів у якій ахметов та його кодло були десятиліттями, виявляється боролися і борються проти росії зараз. Я суркіса - ст, не виправдовую.
+6
0
Sneg SD (Умань)
17.12.2020 в 14:49
Я і кажу , що це вина всіх! І нас в тому числі! Особисто мені до одного місця ахметов! Я вболіваю за клуб! Мені подобається як він грає і його результати в ЛЧ і ЛЄ, а хто президент клубу мені не важливо. Якщо завтра умовний Бекхем купить Шахтар і Шахтар завжди буде другий в чемпіонаті і в ЛЧ і ЛЄ буде всім летіти то буде більше вболівальників ШД?
0
-3
absurdlight (Kiev)
17.12.2020 в 14:49
«Навiть в таких умовах...» Серьезно? Вы платите дань каждый день Ахметову. Хех. Нашли за кого переживать. Какие же они бедные...
Ответить
+1
-2
Sneg SD (Умань)
17.12.2020 в 14:55
За ахмєтова не переживаю взагалі! Ми багато кому платимо «дань» а за ШД переживаю! Послухайте не потрібно президента і клуб робити одним цілим! 1000 прикладів де президенти міняються і? Вболівальники сьогодні вболівають за умовну Рому, потім клуб продається і що всі вболівальники різко перестають вболівати за Рому і починають вболівати за Інтер? Це безглузда розмова...
0
0
avatar
ProstoFAN (Донецк)
17.12.2020 в 14:28
произошло то, что должно было произойти. буква закона соблюдена. можно ставить точку.
Ответить
+4
-4
absurdlight (Kiev)
17.12.2020 в 14:28
чего штраф всего 50 тыс? надо было ввалить 75 тыс. столько сколько они зажали на подогрев.
Ответить
+3
-3
недалековідКиева (Біла Церква)
17.12.2020 в 14:25
Вітаю команду переможця, вперше на моєму віку використана ця норма регламенту, вважаю за необхідне для забезпечення рівних умов всіх учасників змагань скасувати пункт 2 статті 10 регламенту УПЛ, який надає преференції трьом клубам.
Ответить
+3
-4
absurdlight (Kiev)
17.12.2020 в 14:21
прочитав и узнав детали про этот несостоявшийся матч, тут больше хочется сказать, что ингулец ещё те колхозники.
Ответить
+3
-3
недалековідКиева (Біла Церква)
17.12.2020 в 14:28
які деталі тебе особливо вразили?
Ответить
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 14:37
Таким ахметоботам деталі не потрібні.
+3
-3
aleks68
17.12.2020 в 14:47
шалава бокасса пойди и удавись с горя и полижи ещё унитазным королям суркисам
+1
-1
avatar
Байкал (Lviv)
17.12.2020 в 14:17
Хороша схема стати чемпіонами. Ще може в лютому та в березні пару раз залізти. Але якщо серйозно,то була би Шахта на першому місці з хорошим запасом від другого місця,то вони б зіграли на такому полі. Просто на полі поганої якості легше захищатися і була велика ймовірність втратити очки,а це ,на сьогодні , не в планах Шахти,бо можна і не попасти напряму в ЛЧ ,а там мінус 30-40 млн.€.
Ответить
+4
-7
avatar
ProstoFAN (Донецк)
17.12.2020 в 14:30
если такая схема и "хорошая", только она явно не для ШД. с турнирной точки зрения данное решение абсолютно ничего не решает. а Ингулец и такие клубы, как он, задумаются насчет своевременной подготовки поля
Ответить
+4
-4
Golfik25 (Киев)
17.12.2020 в 14:09
шлюхтер на поле побеждать не может, так хоть в кабинетах выходит)) ну нечего, Земля круглая, Маккаби мы в вас верим.
Ответить
+3
-9
Просто любитель (Днепр)
17.12.2020 в 14:34
Лучше в Брюгге верь.
Ответить
+3
-2
78syava78 (Харьков)
17.12.2020 в 14:40
Как я люблю вас Киевские дыбилы. Хоть бы про рейтинг Украины думал
Ответить
+2
-1
дедушка (Сумы)
17.12.2020 в 14:47
Так тобой называемый шлюхтер два раза обыграл на поле Реал,а напомни кого Динамо обыграло?Никакущую Барсу обыграли ? Да нет.Обыграли чудом самую сильную команду в ЛЧ Ференцварош.
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 14:06
Колаборанти-холявщики отримали своє. Якщо на те пішло, у якому європейському чемпіонаті є два клуби одного власника? І ці сови майже 7 років сидять у Києві, жирують у 5-и зіркових готелях, і не вклалися у відбудову жодного стадіону, щоб там грати хоча би у ЧУ. Так ні, лізуть на НСК на все готове.
Ответить
+5
-7
Sneg SD (Умань)
17.12.2020 в 14:00
Хейтерам Шахтаря є де розігнатися ! Ні де в світі такого не має, а тут .....Як на мене це + для чемпіонату, можливо тепер клуби будуть серйозніше ставитись до стану газону
Ответить
+5
-6
Ten0N (Leopolis)
17.12.2020 в 14:20
30 років не ставились, а тепер будуть?
Ответить
+3
0
Sneg SD (Умань)
17.12.2020 в 14:26
Хотілося б вірити в це!
+2
-3
avatar
scorpius (Ck)
17.12.2020 в 13:59
Сейчас подтянутся защитники угнетенного Ингульца и эта ветка станет по накалу страстей напряженнее чем отмененный матч. Как раз пиво и попкорн с воскресенья остались, не пропадать же добру!
Ответить
+5
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
17.12.2020 в 14:03
Особенно судьбой Ингульца озабочены любители сов
Ответить
+5
-2
avatar
scorpius (Ck)
17.12.2020 в 14:10
Ситуация глазами крото-хейтеров. Зал совещаний КДК, звонок по видеосвязи перед началом заседания: "-Командор, вот и настало время исполнить свой долг, выполнить приказ 66! -Слушаюсь, мой повелитель, будет исполнено!!" (с)Эпизод 3: Месть Ситхов.
+5
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
17.12.2020 в 13:48
Всё справедливо, чтоб другим неповадно было и готовили поле к матчу,а не надеялись "на авось".
Ответить
+7
-5
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.12.2020 в 13:42
Какое же только не ожиданное решение!!!!!!!!!! Нет
Ответить
+5
-5
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.12.2020 в 13:42
Кроты себя повели так, как-будто они не команда из Украины, из трудового и рабочего края, а неженки из Швейцарии. Конечно, у них же бразильцы, а остальные пусть играют в реалиях нашей страны. Просто зассали, что после тяжёлого матча в Милане и двух перелётов, они потеряют очки. Как после такого не желать им поражений даже в еврокубках???
Ответить
+6
-13
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
17.12.2020 в 13:51
Как раз потому,что они из трудового рабочего края они знают цену копейке и повели себя правильно.В команде много игроков имеющих достаточно высокую цену выпускать которых на лёд полнейшая глупость.Если мы будем закрывать глаза на такие реалии нашей страны то они такими и останутся навсегда.
Ответить
+7
-7
Ten0N (Leopolis)
17.12.2020 в 14:28
Как же без трудового рабочего края, живет вся Украина и сколько лет донбасс не кормит всю страну?
+3
-1
Alex-696 (Немирів)
17.12.2020 в 13:38
Та ти що? Таке несподіване рішення!!!
Ответить
+7
-7
С.Карпович. (Ланівці)
17.12.2020 в 13:38
Інгульцю що в лоб що по лобі,там всеодно не світило.
Ответить
+9
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 13:42
как? "На новому стадіоні "Інгульця" встановили освітлювальні прибори." (с))))
Ответить
+4
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.12.2020 в 13:45
Кому Ингулец проиграл в этом году? Пальцев одной руки хватит. Так что не так все понятно кто бы взял верх
Ответить
+5
-6
78syava78 (Харьков)
17.12.2020 в 14:47
Ну да прям команда для лиги чемпионов
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.12.2020 в 13:34
Так и должно быть .Иначе все начнут хитрить .не каково календаря не хватит.
Ответить
+10
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 13:26
Головна Новини УАФ ОФІЦІЙНО. РІШЕННЯ КДК УАФ ЩОДО МАТЧУ 13-ГО ТУРУ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ «ІНГУЛЕЦЬ» — «ШАХТАР» 17.12.2020 12:39 (!!!!!!!!)
Ответить
+1
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...