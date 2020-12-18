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VAR как груда металла в матче Десна – Заря, лихорадка Юве и везение Ливерпуля. Аудиомнение #60

Премьер-лига
(3 голосов)

Обсуждаем самое интересное, что было на этой неделе

VAR как груда металла в матче Десна – Заря, лихорадка Юве и везение Ливерпуля. Аудиомнение #60
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем главные матчи midweek: "Десна" – "Заря" (0:1), "Ювентус" – "Аталанта" (1:1), "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" (2:1). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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Что мешает Калитвинцеву выйти на новый уровень, куда подевался контпрессинг "Зари" и какую карточку нужно было показать Юрченко – еще больше мыслей внутри подкаста.

Объясняем, почему "Аталанта" уже не та, а гол Фройлера показал, что у команды из Бергамо непорядок с позиционными атаками. Выбираем худшего в паре Рабьо и Артура, хвалим Голлини и даем неприятную характеристику голам "Ливерпуля". Неужели "красным" действительно повезло, а Моуриньо контролировал процесс? Кстати, оказывается, не всем нравится футбол команды Клоппа…

Таймкоды:

00:00 – приветствие!

00:27 – "Десна" – "Заря"

10:34 – "Ювентус" – "Аталанта"

16:52 – "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

26:00 – всем пока!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Юрген Клопп Заря (Луганск) Александр Гладкий Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Уго Льорис Аталанта (Бергамо) Алехандро Гомес Виктор Скрипник Десна (Чернигов) Английская Премьер-лига Серия А Чемпионат Англии Руслан Малиновский Чемпионат Италии Альваро Мората Александр Рябоконь Ювентус (Италия) чемпионат Украины Тоттенхэм (Лондон) АПЛ УПЛ Ливерпуль Владислав Огиря Садио Мане Роберто Фирмино Харри Кейн Серж Орье Владлен Юрченко Украинская Премьер-лига Войцех Щенсны Пьерлуиджи Голлини Ремо Фройлер Федерико Кьеза Сон Хин Мин VAR
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