VAR как груда металла в матче Десна – Заря, лихорадка Юве и везение Ливерпуля. Аудиомнение #60

Анализируем главные матчи midweek: "Десна" – "Заря" (0:1), "Ювентус" – "Аталанта" (1:1), "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" (2:1). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Что мешает Калитвинцеву выйти на новый уровень, куда подевался контпрессинг "Зари" и какую карточку нужно было показать Юрченко – еще больше мыслей внутри подкаста.

Объясняем, почему "Аталанта" уже не та, а гол Фройлера показал, что у команды из Бергамо непорядок с позиционными атаками. Выбираем худшего в паре Рабьо и Артура, хвалим Голлини и даем неприятную характеристику голам "Ливерпуля". Неужели "красным" действительно повезло, а Моуриньо контролировал процесс? Кстати, оказывается, не всем нравится футбол команды Клоппа…

Таймкоды:

00:00 – приветствие!

00:27 – "Десна" – "Заря"

10:34 – "Ювентус" – "Аталанта"

16:52 – "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

26:00 – всем пока!