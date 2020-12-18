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VAR как груда металла в матче Десна – Заря, лихорадка Юве и везение Ливерпуля. Аудиомнение #60
Обсуждаем самое интересное, что было на этой неделе
Анализируем главные матчи midweek: "Десна" – "Заря" (0:1), "Ювентус" – "Аталанта" (1:1), "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" (2:1). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
Что мешает Калитвинцеву выйти на новый уровень, куда подевался контпрессинг "Зари" и какую карточку нужно было показать Юрченко – еще больше мыслей внутри подкаста.
Объясняем, почему "Аталанта" уже не та, а гол Фройлера показал, что у команды из Бергамо непорядок с позиционными атаками. Выбираем худшего в паре Рабьо и Артура, хвалим Голлини и даем неприятную характеристику голам "Ливерпуля". Неужели "красным" действительно повезло, а Моуриньо контролировал процесс? Кстати, оказывается, не всем нравится футбол команды Клоппа…
Таймкоды:
00:00 – приветствие!
00:27 – "Десна" – "Заря"
10:34 – "Ювентус" – "Аталанта"
16:52 – "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"
26:00 – всем пока!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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