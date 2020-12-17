Секретарь КДК УАФ: Ингулец формально признал свою вину

В четверг, 17 декабря, КДК УАФ рассмотрел дело об отмене матче 13 тура чемпионата Украины между "Ингульцом" и "Шахтером" и присудил новичку УПЛ техническое поражение за неподготовку поля в Кропивницком.

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в комментарии ТК "Футбол" прокомментировал данное решение.

"Матч 13 тура УПЛ не состоялся из-за того, что официальные лица матча, арбитры и делегат приняли решение о том, что поле стадиона не соответствует нужным требованиям. Были проанализированы рапорт делегата матча, рапорт арбитра, объяснения "Ингульца".

Было установлены, что действительно не были выполнены все необходимые действия со стороны клуба-хозяина для подготовки поля к матчу. В объяснениях "Ингулец" формально признал свою вину. Единственное, что нам оставалось, это зафиксировать данное решение и засчитать "Ингульцу" техническое поражение со счетом 0:3, а "Шахтеру" - техническую победу со счетом 3:0", - сказал Грищенко.