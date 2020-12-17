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Секретарь КДК УАФ: Ингулец формально признал свою вину

Премьер-лига
(1 голосов)

Комитет лишь зафиксировал итоговое решение

Секретарь КДК УАФ: Ингулец формально признал свою вину
Новина українською

В четверг, 17 декабря, КДК УАФ рассмотрел дело об отмене матче 13 тура чемпионата Украины между "Ингульцом" и "Шахтером" и присудил новичку УПЛ техническое поражение за неподготовку поля в Кропивницком.

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в комментарии ТК "Футбол" прокомментировал данное решение.

"Матч 13 тура УПЛ не состоялся из-за того, что официальные лица матча, арбитры и делегат приняли решение о том, что поле стадиона не соответствует нужным требованиям. Были проанализированы рапорт делегата матча, рапорт арбитра, объяснения "Ингульца".

Было установлены, что действительно не были выполнены все необходимые действия со стороны клуба-хозяина для подготовки поля к матчу. В объяснениях "Ингулец" формально признал свою вину. Единственное, что нам оставалось, это зафиксировать данное решение и засчитать "Ингульцу" техническое поражение со счетом 0:3, а "Шахтеру" - техническую победу со счетом 3:0", - сказал Грищенко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) КДК УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (23)
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Jovan Markoski
17.12.2020 в 21:55
Техническое поражение справедливое. Хорошо что признали свою вину, в отличие от дыркофанов, которые желчью захлебывались что это все происки Шахтера.
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+2
-1
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usovvictor (Kharkov)
17.12.2020 в 21:36
...вот посмотрел на фото (если верно), а ведь раньше и играли, не были такими неженками.... Да..а..а, цивилизация в футболе принесла много ньюансов. Скажи лет 30 назад, что игрока руками можно обхватить при приеме, не поверил бы....
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+1
0
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DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 21:02
Со всех нор кроты (не путать с адекватными фанами) повылазили, подключили свои клоны, гавкают и гавкают, обгадили все ветки сайта, защищают этот "благоприятный результат". Но вот если бы вы были такими честными и за справедливость, что же вы раньше молчали? Матчей много было сыграно и на льду, и на воде, и на песке. НИ ОДИН не сказал и не написал про то что "на таком поле играть нельзя". Но в этих случаях вы обзывали ДК (мол играть не умеют), соперников - мол, продались на ничью (кстати чаще всего в таких матчах результат - ничья). А тут теперь вдруг за справедливость стали? Мол травмы и все такое. Ну вы настолько никчемные и жалкие в этом, что даже матерные слова для вас как похвала. После 0-6 и 0-4 - почти НИКОГО (парочка все таки была), а тут все смельчаки такие
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0
-1
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 21:13
Болельщики Шахтера следят за своим клубом. Они же не как Суркисы, которые постоянно гавкают на Шахтер. Ну, это и понятно, если ты впереди - то за твоей спиной всегда будет лай отставших :)
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+1
-1
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DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 21:26
Никогда такого не было и вот опять!!! Так почему же ваших гавно-коментов на ветках ДК больше, чем на ветках шахтьора?
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 21:27
После 0-6 и 0-4 один Joyce (Donetsk) был смелым зайти и что-то написать, остальные в норах бояру хлыстали закусывая слезами с соплями
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
17.12.2020 в 18:22
Если в Украине проблемы с полями в зимнее время, по крайней мере у некоторых полях, то неужели нельзя планировать как-то чтобы игры проходили на полях , где поля нормальные, а второй круг уже уга стадионе Ингульца. Или это слишком много думать надо? А может быть это чтобы какой-то то команде наверняка и без проблем три очка можно было получить?
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+7
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 18:28
у ингульца были 2 (ДВЕ, карл!) возможности: подогрев, просьба о переносе матча на другой стад. дальше вопросы, предположения будут?
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+4
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
17.12.2020 в 20:38
Будут. По какой причине перестали играть весна-осень, как это было раньше?
+2
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.12.2020 в 21:31
...а вот это и ответ - весна-осень, так почему же все под стекло быстро так все положили. Мороки не хотели..., зачем себе неприятности....
0
0
Tom Valentine (Bolintci)
17.12.2020 в 18:41
Изначально в УПЛ не надо брать команды с финансовыми проблемами. Или снижать требования. Чтобы все играли в болоте. Зато честно. Да, климат у нас такой. Поэтому надо исходить из реалий, не играть зимой, в конце концов. Кому нафиг нужны эти жертвы?
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+5
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.12.2020 в 21:27
...голова у УПЛ не в ту сторону повернута, пока додумаются - рак свиснет....
+1
0
oda1979 (Запорожье)
17.12.2020 в 17:24
Как можно в объяснении формально признать вину?? Там так и написано: признаем.. Что за бред..
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+9
-6
Acsakal (Kharkov)
17.12.2020 в 17:48
Якщо в поясненні немає юридично вагомих виправдань скоєних вчинкам, або якщо в поясненні визнаються факти, що тягнуть за собою відповідальність, то це вже є формальним визнанням провини.
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+5
-4
oda1979 (Запорожье)
17.12.2020 в 19:15
То есть Ингулец сам на себя накатал признание??? Что за бред??? Пояснение не есть признание. Пояснение это видение одной из сторон.
+2
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:46
Это зачетная многоходовочка
+1
-1
avatar
K-Spirit (Киев)
17.12.2020 в 16:25
Приходит корнет к поручику Ржевскому и говорит: — Со мной на почте был такой случай: отдаю я письмо, а мне говорят «У вас письмо без даты», а я ей: «Сама пи#да ты». При первой же возможности, на балу, поручик Ржевский, под хорошим градусом, говорит: — Господа, со мной недавно на почте произошел такой случай — отдаю я письмо, а мне говорят: «У вас письмо без адреса», а я ей: «Да пошла ты на х#й».
Ответить
+9
-7
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
17.12.2020 в 17:16
Просльозився .
Ответить
+5
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 16:20
У 1937 теж після катування НКВС багато хто визнвав себе агентами іноземних спецслужб.
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+7
-11
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 16:48
Спортивное общество «Динамо» — название ряда спортивных обществ в СССР, в некоторых странах социализма, а также в ряде постсоветских государств. Первоначально спортивное общество с таким названием было создано в СССР и относилось к системе Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Почётным председателем общества «Динамо» в первые годы его существования был председатель ГПУ НКВД РСФСР Феликс Эдмундович Дзержинский (1877—1926)[1]. В последующем при преобразованиях НКВД и его преемников общество сохранило своё брендовое название, а также ведомственную принадлежность к органам внутренних дел и госбезопасности. (с)
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+7
-8
c99baf (Харьков)
17.12.2020 в 16:53
Ты откуда жижа булькаешь?
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+4
-5
Думитреску (Новомосковск)
17.12.2020 в 17:21
Хипуешь, клюшка?? Смени руку, кротомастурбатор
+3
-6
balamyt (Boston)
17.12.2020 в 18:17
Да кто там Игулец катував.Возможно .Им проще получить технарь чем платить за подогрев поля играть.,.рисковуя своими фут.-ми и Шахтера в матче который для ничего не решает.. Вот такая хрень получается..А я бы перенес игру чтобы собзюсти спортивный принцип ..Но то таке !
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+5
-3


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