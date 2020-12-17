Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Секретарь КДК УАФ: Ингулец формально признал свою вину
Комитет лишь зафиксировал итоговое решение
В четверг, 17 декабря, КДК УАФ рассмотрел дело об отмене матче 13 тура чемпионата Украины между "Ингульцом" и "Шахтером" и
Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в комментарии ТК "Футбол" прокомментировал данное решение.
"Матч 13 тура УПЛ не состоялся из-за того, что официальные лица матча, арбитры и делегат приняли решение о том, что поле стадиона не соответствует нужным требованиям. Были проанализированы рапорт делегата матча, рапорт арбитра, объяснения "Ингульца".
Было установлены, что действительно не были выполнены все необходимые действия со стороны клуба-хозяина для подготовки поля к матчу. В объяснениях "Ингулец" формально признал свою вину. Единственное, что нам оставалось, это зафиксировать данное решение и засчитать "Ингульцу" техническое поражение со счетом 0:3, а "Шахтеру" - техническую победу со счетом 3:0", - сказал Грищенко.
Популярное сейчас
- Роберт Левандовский - игрок года по версии ФИФА
- Сон Хин Мин - автор лучшего гола 2020-го года
- Президент Руха: Кухаревич уже прошел медосмотр в Андерлехте. О трансфере будет объявлено в начале января
- Цыганков и Шахаб делят лидерство. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Роскошная жена игрока Гладбаха, который забивал Украине и участвовал в разгроме Шахтера. ФОТО
- Эффектная чемпионка мира по биатлону снялась в откровенной фотосессии для Playboy. ФОТО