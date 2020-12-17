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Заря огласила планы на зимнее межсезонье, после чего ушла в отпуск
Отдыхать луганчане будут до 7 января
После кубкового матча с "Десной" (1:0) луганская "
После отдыха команда соберется на базе 5 января. Несколько дней луганчане проведут в Запорожье, пройдя медобследование и ПЦР-тесты, а уже 7 числа состоится вылет в Турцию на учебно-тренировочный сбор.
Заграничный сбор у команды будет один и продлится он до 7 февраля включительно. После этого "Заря" вернётся в Украину и будет проводить подготовку к первому официальному матчу в чемпионате, базовый день которого – 13 февраля.
Также отмечается, что в отпуск отправились и команды Зари U-19 и U-21, но у них отдых продлится до 18 января.
Напомним, что на зимний перерыв команда ушла на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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