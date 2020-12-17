Бурда: Восстановление проходит тяжело. Прогресс идет очень медленно, практически незаметно

Защитник " Динамо " Никита Бурда рассказал о том, как проходит его восстанавление после операции на ахилловом сухожилии, которую перенес в сентябре.

- Никита, как себя чувствуешь?

- Все зависит от того, как ведет себя нога. Если не болит, то более-менее нормальное самочувствие, если же болит, то настроение, естественно, не очень.

- Травма ахиллова сухожилия – одна из самых неприятных. Восстановление тяжело проходит?

- Даже не одна из самых неприятных, а одна из самых тяжелых. И я это прочувствовал на себе. Восстановление проходит тяжело, поскольку практически весь день у меня посвящен работе в зале, различным упражнениям, процедурам – а прогресс идет очень медленно, практически незаметно. Конечно, хотелось бы, чтобы все проходило быстрее, но, к сожалению, пока только так.

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- Как выглядит сейчас твой обычный тренировочный день?

- Сейчас у меня дни проходят по одинаковому графику. В семь утра я просыпаюсь, завтракаю – и с восьми часов уже в зале, где занимаюсь ориентировочно до часу дня. После этого часа два уходит на процедуры – и, получается, примерно в три часа дня я освобождаюсь. Обедаю, отдыхаю в комнате – и в шесть вечера начинается вторая работа, которая длится от часу до двух, после чего еще полтора часа процедуры. Получается, в общей сложности у меня уходит шесть-семь часов на работу в зале и примерно три часа на процедуры. После этого остается время только, чтобы поужинать, и затем готовлюсь ко сну.

- Как долго ты уже находишься в Сербии? Когда назад в Украину?

- Здесь я уже нахожусь больше двух месяцев. Домой вернусь числа 28-го, чтобы провести праздники с семьей, и до 10-го января планирую вновь вернуться в Сербию.

- Какие сроки врачи дают на возвращение?

- Врачи определенных сроков не ставят, поскольку разрыв ахиллова сухожилия бывает разным. Плюс каждый организм по-разному ведет себя во время реабилитации. Насколько я знаю, минимальный срок восстановления после подобных травм – шесть месяцев.

- Расстроился, что остаешься без отпуска этой зимой?

- Я расстроился от того, что остался без футбола. А об отпуске сейчас вообще не думаю.