Зимние планы Ворсклы: отпуск и сборы в Полтаве и Турции

На следующий день после календарной игры с "Минаем" (1:1) футболисты и тренеры " Ворсклы " ушли в отпуск.

Отдыхать команда будет до 6 января, когда игроки вновь соберутся в Полтаве. После углубленного медобследования начнется серия занятий, направленных на восстановление кондиций, а также закладывание основ физической и общей функциональной подготовки.

Первый этап сборов пройдет в Полтаве и продлится до 11-го января, а 12-го ворскляне возьмут курс на Турцию, где будут работать до 6 февраля. Отмечается, что в Турции будет работать также и молодежная команда "Ворсклы" U-21.

Информацию о датах товарищеских встреч и имена возможных спарринг-партнеров на зимних сборах клуб обещает представить несколько позже.