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Зимние планы Ворсклы: отпуск и сборы в Полтаве и Турции

Премьер-лига
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Отдыхать команда будет до 6 января

Зимние планы Ворсклы: отпуск и сборы в Полтаве и Турции
Новина українською

На следующий день после календарной игры с "Минаем" (1:1) футболисты и тренеры "Ворсклы" ушли в отпуск.

Отдыхать команда будет до 6 января, когда игроки вновь соберутся в Полтаве. После углубленного медобследования начнется серия занятий, направленных на восстановление кондиций, а также закладывание основ физической и общей функциональной подготовки.

Первый этап сборов пройдет в Полтаве и продлится до 11-го января, а 12-го ворскляне возьмут курс на Турцию, где будут работать до 6 февраля. Отмечается, что в Турции будет работать также и молодежная команда "Ворсклы" U-21.

Информацию о датах товарищеских встреч и имена возможных спарринг-партнеров на зимних сборах клуб обещает представить несколько позже.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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