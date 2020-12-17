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КДК отстранил Луческу за выход на поле на один матч условно. Арбитр не записал инцидент в рапорт

Премьер-лига
(1 голосов)

Ситуация подошла к логическому завершению, но вопросы остались

КДК отстранил Луческу за выход на поле на один матч условно. Арбитр не записал инцидент в рапорт
Новина українською

КДК УАФ вынес решение по эпизоду с участием главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, который в матче с "Колосом" (2:2) покинул техническую зону и вышел на поле.

КДК предупредил тренера и наказал его дисквалификацией на один матч условно.

Отмечается, что в рапортах главного арбитра и четвертого арбитра матча не было никаких записей об этом инциденте. Решение же было принято на основании записи в рапорте делегата матча.

Читайте такжеСуркис: Если бы не демарш Луческу с выходом на поле, арбитры продолжили бы свой беспредел
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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (45)
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DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 21:07
Для дебилов Oлeкcин (Н.), ascent (Луксор), Acsakal (Kharkov), oleg.mудило.3972 (Харьков), таврия19752009 (симферополь), Hanter44 (Baburka), tolina-ystas (Краматорск), Kolibri (Киевоград) и остальные, кто рассказывает про "продажного судейку" пасхала: напомнить в каком матче и в какие ворота он поставил (3) пенальти, пока не забьют?
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+4
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
17.12.2020 в 23:47
А не надо было ставить ? Надо было - понять и простить ?
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
17.12.2020 в 23:53
І про "дебілізм" інших пише найхамовитіший з усіх продажних тролів несенюка, який через свою жадібність примудряється відписати до 7 відповідей в 1 речення на один пост уявного супротивника (мабуть, послідовність з 3-4 слів настільки виснажує його мозок, що він після кожного речення вживає мозкову стимуляцію)... То може тобі на картку по 33 копійки скинутися, щоби ти з голоду не помер, а то бачу динама не надто щедро оплачує послуги низькопробних тролів нижчого рівня...
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0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:34
На шо ви пітари заслуговуєте, те й отримуєте
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:35
oleg.mудило.3972 (Харьков), т.е. там вопросов нет? Поставили ДК 1 пенальти (причем более явный, чем те 3), тут вопросы есть? Ну не ДЕБИЛ ты?
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DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:37
Acsakal, якої відповіді ти чекала на брехню? Я терпіти не можу брехунів, балаболів та сцикунів. І тобі теж доведу що ти балаболка, як і oleg.mудило.3972: твої нісенітниці про несенюка - я жодного слова його ніколи ніде не читав. Тому не скули про хамство. Такі як ви за свою брехню кожен день заслуговуєте по мордяці отримувати.
0
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DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:45
oleg.mудило.3972 (Харьков) + Acsakal (Kharkov) =
0
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DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 21:02
Со всех нор кроты (не путать с адекватными фанами) повылазили, подключили свои клоны, гавкают и гавкают, обгадили все ветки сайта, защищают этот "благоприятный результат". Но вот если бы вы были такими честными и за справедливость, что же вы раньше молчали? Матчей много было сыграно и на льду, и на воде, и на песке. НИ ОДИН не сказал и не написал про то что "на таком поле играть нельзя". Но в этих случаях вы обзывали ДК (мол играть не умеют), соперников - мол, продались на ничью (кстати чаще всего в таких матчах результат - ничья). А тут теперь вдруг за справедливость стали? Мол травмы и все такое. Ну вы настолько никчемные и жалкие в этом, что даже матерные слова для вас как похвала. После 0-6 и 0-4 - почти НИКОГО (парочка все таки была), а тут все смельчаки такие
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+1
-2
Hanter44 (Baburka)
17.12.2020 в 23:41
ШИЗОФРЕНИЯ-навязчивые идеи,бред,враждебность и агрессивность,истеричность,заносчивость-(Википедия) Вот характерные черты присущие постоянным посетителям сайта:Простоквашину,Ринатбандитычу,Вик.Бокассе и их предводителю-DynamoKiyv
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0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:39
Ну если аргументы для тебя "навязчивые идеи,бред,враждебность и агрессивность" - ты просто больной. Найди свою пьянь и попроси полечить тебя.
0
0
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IM-RM-DK (Miami)
17.12.2020 в 20:24
А фонсеку в своё время даже условно не дали,хотя он бегал пол часа за арбитром по полю и оскорблял,как и другие даунецкие мрази!
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+5
-2
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 20:16
Продинамовские судейки хотели скрыть факт нарушения правил? Хорошо хоть делегат матча оказался порядочным человеком.
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+3
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:28
Это именно тот "продинамовский судейка", который ставил 3 пенальти в матче шахтьор-Колос, пока те не забили?
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+5
-4
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.12.2020 в 20:13
...ну что вы все ведетесь на бесполезные разговоры. "Дед" отлично знал, чем это грозит, но "молодая" кровь и "фикусы" судьи подвели, ... - еще легко отделался..., но учится у него надо за "свое", в этом я его одобряю. "Ружье" на удивление явно не заржавело - там "шапочка", здесь коронный выход, - молодежь, учитесь как надо болеть за своих, я "деда" только одобрям-с, живет футболом чертяка эдакий..., ну и нам "веселье", - Штирлиц бы давно сказал бы , -"это провал", а тут еще свои и нагоняй получат под горячую руку..., так что футбол живет и здравствует..., все нормально...)
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+2
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
17.12.2020 в 20:10
*...в рапортах головного арбітра і четвертого арбітра матчу не було ніяких записів про цей інцидент...*І що, на цей раз навіть VAR не допоміг?..
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+3
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 19:58
На каком основании они это сделали?
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+1
-4
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 20:13
Дупамо, в статье же ясно написано - "Решение же было принято на основании записи в рапорте делегата матча".
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+2
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:27
Oлeкcин (Н.), делегаты нынче в моде, больше чем курьеры и матчи отменять могут, и записи для кдк делать Про имя Дупамо твоей матери можешь ничего не говорить.
+1
-3
ysebe1970 (Бровары)
17.12.2020 в 19:14
а судье что влипили или он так и дальше судить будет..
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+6
-1
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DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 19:58
Ему ничего. Он молодец. И еще выйдет и поставит 3 пенальти в пользу шахтьора.
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+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.12.2020 в 19:07
Тянут это Динамо, чтобы своих звёзд подороже продавали, а те как загнут за них, что они превращаются (мутируют) в динамовские сердца и становятся их вечные, да так звездят, что на их позиции ищут новых.......
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+8
-12
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.12.2020 в 20:24
...прекратите ныть, это уже не смешно. Судьи хоть и наломали дров, но в обе стороны. Вы с экрана, судьи на поле, вот вар "наследил" - это да, да судьи, как за горячими пирожками к нему, - а там же тоже экран, ну что с него возьмешь - прохиндей, да и только... Боязнь судей превращает такие матчи в ничтожество со многими неизвестными - человеческий фактор, от него никуда...
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+2
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:29
Kolibri (Киевоград) - это конченная сцыкливая мразь, которая думает что ее мнение кого-то хоть интересует таврия19752009 - такая же тварь
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+1
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.12.2020 в 19:06
Браво федерация !!!подыгрывает Динамо
Ответить
+7
-9
78syava78 (Харьков)
17.12.2020 в 18:59
Если бы другой тренер вышел , лишили бы бы на 3 матчя. Ну чё молчите киевляне? Вы же любите других поливать.
Ответить
+12
-8
ysebe1970 (Бровары)
17.12.2020 в 19:16
а когда Мирча Шахтер тренировал сколько ему матчей давали.. а ну ка дружок вспомни..
Ответить
+7
-3
Fontango (Kharkov)
17.12.2020 в 19:52
А при чём здесь Шахтёр??? Или в УПЛ, других клубов, нет с кем играли Шахтер или Динамо... Паренёк, ты готловку свою почисть!!!
+3
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 19:59
Fontango, Костышин тоже на поле вышел, кто-то об этом говорит? Если о последнем матче. Других случаев много, но это никому не интересно, если это не из ДК.
+4
-4
Fontango (Kharkov)
17.12.2020 в 22:52
DynamoKiyv (Київ), Мы обсуждаем Динамо К. потому что весит табличка вкдк и она должна соответствовать статусу. Был бы это Минай, вопрос бы выеденого яица не стоил. Его б вообще никто не обсуждал. Вопросы былиб только к дебилоиду арбитру.
Ответить
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 23:21
Мы говорим и говорим о том, что для всех участников правила должны быть одинаковые, но на деле не получается. Тренеру Миная (условно) можно ходить по полю. Тренеру Колоса (на деле) можно ходить по полю. Тренеру шахтьора (на деле и не одному) можно ходить по полю. Тренеру ДК - нельзя. Статус.
0
-2
аалекс ( Крым)
17.12.2020 в 18:20
Хорошо Суркис судью зарядил, раз тот Мирчу на поле не заметил.
Ответить
+11
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 18:42
а говорили, что цыбулеску был без своей шапки-невидимки)))
Ответить
+9
-7
ysebe1970 (Бровары)
17.12.2020 в 19:17
а за шапку в свое время сколько ему дали..
+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 19:24
ты щас точно про цыбу? не про яныка?)))
+2
-4
ysebe1970 (Бровары)
17.12.2020 в 19:35
я про Луческу.. А с яныка вы же сняли судимости и он нас тогда зае.......л...
+4
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 19:44
мы?!?!?!?! вот сколько можно уже балаболить, а?
+4
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:29
Правильно, закрой свою рыгаловку, ущербный
+1
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.12.2020 в 20:46
..ОООО! Ну ребята вы что то разогнались, у Суркиса давно такого "заряжала" нет, а то бы он парочку игроков прикупил, вместо того, чтобы "овес" чужой корове скармливать, ...однако вы "горячие" парни, раз думаете, что Суркис в "шубах" задыхается, ему дай бог на тренера хватило... Гадать не буду, но трансферы думаю будут не шибко популярными, скорее на вырост... Если ошибаюсь, то Суркис явно пошел в "ва-банк", что пока недоказуемо..., но нам приоритетно..., шампанское то прокиснет.... В любом случае он как игрок с Луческо блестяще выиграл, ...и я его поддерживаю, повезет ли с игроками - не знаю, но он может взять реванш..., поверьте, он и так долго ждал и терпел....
Ответить
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:58
У них что мозги есть что бы думать? Там гудками все давно запрограммировано
+1
-2
Acsakal (Kharkov)
17.12.2020 в 23:52
Якщо не вистачає грошей на купівлю ВАР, то їх цілком достатньо на залякування суддів шляхом ініціації атак тролів. Дивно, як ви цього не бачите. Дискутивних рішень арбітрів вистачало по відношенню до більшості команд, але лише від Динамо йдуть постійні істерики, і ініціює їх один з власників. До речі, це ще й з його боку ефективний піар-ход для повернення прихильності тих вболівальників, яким не сподобалося призначення Луческу.
0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:22
Acsakal, сліпе, глухе, дурне, брехливе. Усі команди вже багато років скаржаться на суддівство. Але тупому рагул-тролю все одно в чомусь винне ДК.
0
0
фрілансер (Львів)
17.12.2020 в 18:17
Добре, що хоч делегат матчу вміє писати в протокол, бо судді тільки свистять...
Ответить
+11
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.12.2020 в 18:06
рівнозначні покарання. Цигана на 1 матч дискви а кротам + 3.)))
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+10
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2020 в 17:54
Пожалели арбитра... Он ведь столько много хорошего сделал
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+12
-3
ysebe1970 (Бровары)
17.12.2020 в 19:19
этого арбитра во вторую лигу .. там ему место..
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+5
-1


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