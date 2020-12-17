Премьер-лига
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КДК отстранил Луческу за выход на поле на один матч условно. Арбитр не записал инцидент в рапорт
Ситуация подошла к логическому завершению, но вопросы остались
КДК УАФ вынес решение по эпизоду с участием главного тренера "
КДК предупредил тренера и наказал его дисквалификацией на один матч условно.
Отмечается, что в рапортах главного арбитра и четвертого арбитра матча не было никаких записей об этом инциденте. Решение же было принято на основании записи в рапорте делегата матча.
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Источник:УАФ
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