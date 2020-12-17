Instagram Динамо: Шахтер в драматическом матче победил Ингулец и уменьшил отрыв до одного очка

Со всех нор кроты (не путать с адекватными фанами) повылазили, подключили свои клоны, гавкают и гавкают, обгадили все ветки сайта, защищают этот "благоприятный результат". Но вот если бы вы были такими честными и за справедливость, что же вы раньше молчали? Матчей много было сыграно и на льду, и на воде, и на песке. НИ ОДИН не сказал и не написал про то что "на таком поле играть нельзя". Но в этих случаях вы обзывали ДК (мол играть не умеют), соперников - мол, продались на ничью (кстати чаще всего в таких матчах результат - ничья). А тут теперь вдруг за справедливость стали? Мол травмы и все такое. Ну вы настолько никчемные и жалкие в этом, что даже матерные слова для вас как похвала. После 0-6 и 0-4 - почти НИКОГО (парочка все таки была), а тут все смельчаки такие