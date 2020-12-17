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Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Instagram Динамо: Шахтер в драматическом матче победил Ингулец и уменьшил отрыв до одного очка

Премьер-лига
(3 голосов)

В чемпионате перерыв, но борьба продолжается и за пределами футбольных полей

Instagram Динамо: Шахтер в драматическом матче победил Ингулец и уменьшил отрыв до одного очка
Новина українською

"Динамо", подводя итоги осенней части сезона, в своем аккаунте в Instagram опубликовало турнирную таблицу УПЛ, где была учтена и техпобеда "Шахтера" в матче с "Ингульцом" (3:0).

СММ-щики киевского клуба не смогли не уколоть заядлого соперника.

"Турнирная таблица до середины февраля будет иметь именно такой вид.

P.S. "Шахтер" в "драматическом" матче победил "Ингулец" и уменьшил отрыв от киевлян до 1-го зачетного пункта", – написано в посте киевского клуба.

Напомним, что матч 13 тура УПЛ между "Ингульцом" и "Шахтером" не состоялся из-за неготовности поля в Кропивницком. Позже КДК УАФ присудил новичку УПЛ техническое поражение.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (51)
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Hanter44 (Baburka)
17.12.2020 в 23:29
Желчью не захлебнулись бы,а то при нынешнем состоянии медицины ,скорая быстро не приедет.
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+3
-3
Одіссей (Донецьк)
17.12.2020 в 22:40
Флагман футбольного турнира ДСО " Урожай" показал всем свою принципиальную позицию....
Ответить
+3
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2020 в 22:36
толсто, но смешно)
Ответить
+2
-2
avatar
ymscik (Херсон)
17.12.2020 в 22:20
Молодцы! Отличный тонкий и качественный юмор!
Ответить
+4
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 21:02
Со всех нор кроты (не путать с адекватными фанами) повылазили, подключили свои клоны, гавкают и гавкают, обгадили все ветки сайта, защищают этот "благоприятный результат". Но вот если бы вы были такими честными и за справедливость, что же вы раньше молчали? Матчей много было сыграно и на льду, и на воде, и на песке. НИ ОДИН не сказал и не написал про то что "на таком поле играть нельзя". Но в этих случаях вы обзывали ДК (мол играть не умеют), соперников - мол, продались на ничью (кстати чаще всего в таких матчах результат - ничья). А тут теперь вдруг за справедливость стали? Мол травмы и все такое. Ну вы настолько никчемные и жалкие в этом, что даже матерные слова для вас как похвала. После 0-6 и 0-4 - почти НИКОГО (парочка все таки была), а тут все смельчаки такие
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+5
-6
Hanter44 (Baburka)
17.12.2020 в 23:30
ШИЗОФРЕНИЯ-навязчивые идеи,бред,враждебность и агрессивность,истеричность,заносчивость-(Википедия) Вот характерные черты присущие постоянным посетителям сайта:Простоквашину,Ринатбандитычу,Вик.Бокассе и их предводителю-DynamoKiyv
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+3
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 23:36
Не забывай таблетки принимать Еб-ые на голову всегда думают что все такие, а оно умное и нормальное
+1
-3
oleg.m.3972 (Харьков)
17.12.2020 в 23:40
А можешь сказать - какие команды играли за последние 1,5 месяца "на льду, и на воде, и на песке" при минусовой температуре с отключенным подогревом ? Давай, балабол, удиви !
Ответить
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:31
oleg.mудило.3972 (Харьков), ты овца обоссанная, из под юбки матери вылези, когда бздишь там
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:32
oleg.mудило.3972 (Харьков), какие 1,5 месяца? Откуда это? Что этоза отсчет такой? Все что было раньше - не считается?
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:33
oleg.mудило.3972 (Харьков), могу сказать что ты всю свою задроченную и никчемную жизнь (в том числе и последние 1,5 месяца) петушня заднеприводная, просидела у матери под юбкой
0
0
Joyce (Donetsk)
17.12.2020 в 20:56
Да расслабьтесь же наконец. Все равно мы ничего не решаем и наше мнение нах никому не надо :)
Ответить
+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
17.12.2020 в 20:55
Хахахаха. Динамо красавцы. Ещё пару таких фокусов от Шахтёра и смотри чемпионами станут. )))
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+3
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.12.2020 в 20:39
Ничего нового,все судьи в шрхтьоровских футболках ,а в перерыве получают указания от павелки))..в КДК так же,как павелка скажет,так и поступают,деньги Щербаня надо отрабатывать,когда уже эта рыжая мразь сдохнет,и мы узнаем всю правду,и шохтьор,как в своё время блювентус будет покорять пердив!!!
Ответить
+6
-7
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 20:25
Динамки гавкают - а Шахтер идет к чемпионству.
Ответить
+7
-12
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 20:30
ты тоже ган дон... Скользкий, мокрый, дурно пахнущий ган дон..
Ответить
+6
-9
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 20:31
Можешь еще на вкус попробовать :)
+6
-8
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 20:33
Я не ты -- гов на не ем... ты понял заднепривод...
+5
-8
oleg.m.3972 (Харьков)
17.12.2020 в 23:35
А зачем ты ган доны нюхаешь ?
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 23:38
oleg.mудило.3972 (Харьков), ты защекан обоссаный, вылазь из под юбки матери, когда там бздишь
0
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.12.2020 в 20:32
Верным путём ФК вагина даунецк идёт к чемпионству))..хотя о чем это я -они всегда так шли к чемпионству !
Ответить
+5
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:42
гвкает твоя мать, питарок заднеприводный
Ответить
+4
-5
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 20:42
О, уже перелогинился, давай еще Витю Сосакку и Рахитдебилыча сюда добавь, будет полный комплект местных голубых отморозков :)
+3
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 20:47
Oлeкcин (Н.), ты рыгаловку свою прикрой, петух (у меня один ник, это у вас сцыкот принято по несколько ников менять)
+3
-5
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 20:24
Виноват в этом беспределе - Павелко... Человек - ган дон...Скользкий, мокрый, дурно пахнущий ган дон...Может натягиваться и засовываться в любое место....Он может даже порваться, растягивая свой личный ган донизм...У ган дона нет родины, у ган дона нет принципов, у ган дона только обслуживание...Ган дон - предмет и человек...
Ответить
+5
-8
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 20:33
Кто о чем, а просто Какашину не дает покоя половая тема. Пубертатный возраст...
Ответить
+6
-7
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 20:35
Ты конченный малолетний дебил...Тебя мамка родила на ж/д вокзале Горловки в женском туалете...Удар головой о бетонный засцанный пол - и Урр-а-а-а !!!!! Появился очередной кротодрочер....
+5
-9
Po4eson (Одесса)
17.12.2020 в 20:23
80 lvl.
Ответить
+6
-3
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.12.2020 в 20:20
Если погодные условия помешали,надо переносить матч,как других странах это делают!..но тут павелка получил украденные деньги Щербаня и полетел в Египет!
Ответить
+6
-6
Joyce (Donetsk)
17.12.2020 в 20:12
Для СМИ ДК: хорошие футболисты должны сейчас валяться на пляжах Бразилии, а не пытаться устоять на ледяной корке вместе с игроками Ингульца, которые должны быть благодарны УАФ за то, что остались целы и невредимы :)
Ответить
+5
-8
LEVgcUqs (Чернігів)
17.12.2020 в 19:35
Класно!
Ответить
+11
-4
alex.belogubko (одесса)
17.12.2020 в 19:30
а мы что то хотели от Щвейцарии--сами такие
Ответить
+7
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 19:33
не сравнивай буй с пяльцем
Ответить
+6
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 19:46
в раше бомбит, что их на 2 года забанили, так что, там тоже решение несправедливое? )))
Ответить
+2
-6
avatar
Карикатурист (Білозерське)
17.12.2020 в 20:29
Дуже і дуже несправедливе. Бо WADA відсторонила на 4 роки
+4
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
17.12.2020 в 19:14
...особенно "драматичный" - убило, просто убило. Вот здесь журналисты молодцы - ярко подметили...
Ответить
+15
-3
DROP D (Винница)
17.12.2020 в 19:10
Шахта и так накидала бы штук 5. Зачем разводить уже вот эту всю фигню
Ответить
+8
-15
ysebe1970 (Бровары)
17.12.2020 в 19:26
так надо было накидать а не ехать в солнечную бразилию .. ведь бразилы улетели из Борисполя раньше даты игры ведь знали что игра не состоиться...
Ответить
+14
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 19:32
накидать, при этом травмировав 3-4 игрокам ноги?
+7
-10
oda1979 (Запорожье)
17.12.2020 в 19:58
Ну так футбол игра контактная...
+8
-3
Joyce (Donetsk)
17.12.2020 в 20:16
Так это договорняк? ШД оплатил Поворозняку технарь черным налом? Ну и х с ним. Главное, игроки живы и здоровы:)
+2
-5
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.12.2020 в 19:04
У Динамо юмор Несенюка из нафталина.кстати я не помню что бы Шахтер лез в матчи Динамо с другими командами
Ответить
+10
-16
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 19:56
всегда и везде, не ври тварь паршивая
Ответить
+5
-7
ysebe1970 (Бровары)
17.12.2020 в 19:04
Луческу надеюсь поймет как он с Шахтером брал чемпионства..
Ответить
+11
-6
ysebe1970 (Бровары)
17.12.2020 в 19:02
решили в кабинетах.. ну ну..
Ответить
+15
-8
Vantala (Kharkiv)
17.12.2020 в 18:56
Какая драма в лагере шахтофобов, как горят пуканы! )))
Ответить
+8
-17
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 20:26
Если бы они стали спиной к стадиону Ингульца - им бы и подогрев не нужен был!
Ответить
+4
-5
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 20:28
Это так твои родители вашу нору отапливают...??? У них выдающиеся пердаки...Поэтому и твой пердак так геям нравится...
+4
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 18:52
"матч" был "драматичным" только для ярых болельщиков поросят - дупамовцев!))) все здравомыслящие изначально понимали, к чему приведут эти "колхозные закидоны"
Ответить
+13
-20
avatar
Динамо-машина (Киев)
17.12.2020 в 19:16
Колхозники и тупицы - это те, кто все слова пишут с маленькой буквы.
Ответить
+11
-8
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 19:57
Поросята у тебя в зеркале ущербный ротоглор
Ответить
+5
-5


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