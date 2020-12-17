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Instagram Динамо: Шахтер в драматическом матче победил Ингулец и уменьшил отрыв до одного очка
В чемпионате перерыв, но борьба продолжается и за пределами футбольных полей
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СММ-щики киевского клуба не смогли не уколоть заядлого соперника.
"Турнирная таблица до середины февраля будет иметь именно такой вид.
P.S. "Шахтер" в "драматическом" матче победил "Ингулец" и уменьшил отрыв от киевлян до 1-го зачетного пункта", – написано в посте киевского клуба.
Напомним, что матч 13 тура УПЛ между "Ингульцом" и "Шахтером" не состоялся из-за неготовности поля в Кропивницком. Позже КДК УАФ
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