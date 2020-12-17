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Президент Руха: Кухаревич уже прошел медосмотр в Андерлехте. О трансфере будет объявлено в начале января

Премьер-лига
(3 голосов)

Григорий Козловский обещает тесное сотрудничество с брюссельским клубом

Президент Руха: Кухаревич уже прошел медосмотр в Андерлехте. О трансфере будет объявлено в начале января
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский поделился деталями будущего трансфера форварда львовян Николая Кухаревич в "Андерлехт, " а также рассказал о новом этапе в отношениях между двумя клубами.

"Сумма трансфера, время трансфера, это все будет объявлено 3-4 января во время моей встречи с президентом "Андерлехта". Он пригласил меня в гости 4 января в Брюссель, а я его пригласил 6 февраля во Львов на свой день рождения. Мы согласовали эти даты.

Поэтому большая дружба двух клубов началась. У нас есть договоренности, что в течение пяти лет "Андерлехт" должен сыграть два товарищеских матча с "Рухом" во Львове. Также наши дети будут ездить на турниры в Бельгию и там их будет принимать "Андерлехт", а мы будем приглашать их к нам на турниры. Новая украинская-бельгийская история началась.

Кухаревич уже прошел медосмотр и сразу из Бельгии улетел на отдых", - рассказал Козловский

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В статье: Андерлехт (Брюссель) Рух (Львов) Григорий Козловский Николай Кухаревич
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (6)
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Joyce (Donetsk)
18.12.2020 в 02:23
Браво! Если подобные отношения воплотятся в жизнь, то это может стать хорошим примером и для других. Андерлехт - классный клуб с богатой историей. Кстати, а ведь это действительно хорошая мысль зарабатывать не за счет точечных продаж, а за счет оборота. К тому же, представьте, какая мотивация для молодых игроков! Тем более, те же бельгийцы прекрасно понимают, что Украина богата на таланты. Короче, и Козловский, и Ящук - красавцы! Только удачи! :)
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Байкал (Lviv)
17.12.2020 в 21:42
Ще пару днів назад Рух був на останньому місці в УПЛ. Та і зараз недалеко втікли. Так ось ,в таких випадках президент хвалиться підсиленням ,яке допоможе клубу зберігати прописку в УПЛ. Але це не про Козловського. Тут головне піар. Продають футболістів коли потрібні кошти або є футболісти ,які нічим не гірші і замінять того ,кого продають. Тут проблема. Бо в Руха людей рівня УПЛ можна перерахувати на пальцях однієї руки. Виходить якийсь мазохізм
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2020 в 20:55
Лиш би тільки грав, а не банку полірував як Лунін.
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0
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Лекарь (село Дарница)
17.12.2020 в 20:40
Если правда, то прекрасная новость.
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+1
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Artemanat (Кривой Рог)
17.12.2020 в 19:42
Красавчик дядька!!!! Запустит продажу украинской молодежи в Бельгию и через 5 лет будет сборная Козловского
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+2
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octavi4 (Warszawa)
17.12.2020 в 19:19
Наивный, после трансфера забудут как зовут...
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