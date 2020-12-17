Президент Руха: Кухаревич уже прошел медосмотр в Андерлехте. О трансфере будет объявлено в начале января

Президент " Руха " Григорий Козловский поделился деталями будущего трансфера форварда львовян Николая Кухаревич в "Андерлехт, " а также рассказал о новом этапе в отношениях между двумя клубами.

"Сумма трансфера, время трансфера, это все будет объявлено 3-4 января во время моей встречи с президентом "Андерлехта". Он пригласил меня в гости 4 января в Брюссель, а я его пригласил 6 февраля во Львов на свой день рождения. Мы согласовали эти даты.

Поэтому большая дружба двух клубов началась. У нас есть договоренности, что в течение пяти лет "Андерлехт" должен сыграть два товарищеских матча с "Рухом" во Львове. Также наши дети будут ездить на турниры в Бельгию и там их будет принимать "Андерлехт", а мы будем приглашать их к нам на турниры. Новая украинская-бельгийская история началась.

Кухаревич уже прошел медосмотр и сразу из Бельгии улетел на отдых", - рассказал Козловский