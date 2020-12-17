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Секретарь КДК: В 2021 фактически нет свободных дат, куда можно было перенести матч Ингулец - Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

Но решение о техническом поражении клуб из петрово может оспорить

Секретарь КДК: В 2021 фактически нет свободных дат, куда можно было перенести матч Ингулец - Шахтер
Новина українською

В четверг, 17 декабря, КДК УАФ рассмотрел дело об отмене матче 13 тура чемпионата Украины между "Ингульцом" и "Шахтером" и присудил новичку УПЛ техническое поражение за неподготовку поля в Кропивницком. Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в комментарии "Профутболу" прокомментировал данное решение.

– Дисциплинарными правилами предусмотрена финансовая санкция за несоответствующую подготовку поля к матчу. Она составляет 100 тысяч гривен. С учетом, что "Ингулец" по сути признал свою вину, что поле не было подготовленным, мы применили санкцию в размере 50 тысяч гривен.

- Рассматривался вариант с переносом матча?

– По информации, которую мы получили от УПЛ, к сожалению, во второй части сезона фактически нет свободных дат, куда можно было бы этот матч перенести. Учитывая, что 13 февраля начинается вторая часть сезона, "Шахтер" принимает участие в весенней части еврокубков.

Начиная с марта, будут матчи отбора на ЧМ сборной Украины. И при этом сезон нужно завершить в начале мая, учитывая подготовку к Евро-2020. Учитывая эти обстоятельства, физически нет куда вставить этот матч.

Мы проанализировали это. Учитывая, что такой даты нет, решили применить прямую норму регламента о техническом поражении.

- Решение подлежит оспариванию?

– Конечно. "Ингулец" будет иметь 10 дней после получения полного текста решения. Но учитывая, что "Ингулец" признал, что у них не был включен подогрев. В их действиях и действиях сотрудников стадиона отсутствовали все надлежащие обстоятельства.

Мы считаем, что будет очень странно, если "Ингулец" будет подавать апелляцию.

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- Сказали ли представители "Ингульца", почему не был включен подогрев?

– Мы принимали решение на основании письменных объяснений. Не хочу полностью передавать их суть, потому что это обстоятельства дела. У "Ингульца" есть возможность оспорить, будет некорректно озвучивать эту деталь.

Но фактически с тех объяснений складывается так, что "Ингулец" подтвердил, что не было принято всех возможных действий, чтобы поле было готовым.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) КДК УАФ
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Трибуна

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Комментарии (12)
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Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 21:02
Виноват в этом беспределе - Павелко... Человек - ган дон...Скользкий, мокрый, дурно пахнущий ган дон...Может натягиваться и засовываться в любое место....Он может даже порваться, растягивая свой личный ган донизм...У ган дона нет родины, у ган дона нет принципов, у ган дона только обслуживание...Ган дон - предмет и человек...
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+1
-2
Tom Valentine (Bolintci)
17.12.2020 в 21:14
Павелко не включил обогрев? Или он обоссал подъезд, где живет человек, который должен был включить обогрев поля, и тот все четыре дня вымывал вонючие ступеньки?
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2020 в 20:53
Брехня...
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+4
-1
Лекарь (село Дарница)
17.12.2020 в 20:48
Решения о штрафах должно быть пересмотрено, в сторону увеличения, как минимум, на три ноля. Чтобы было реально дорого купить
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+1
-2
Лекарь (село Дарница)
17.12.2020 в 20:47
У нас появилась новая прекрасная лазейка для зарабатывания неплохого бабла. Пусть этот хряк, Поровознюк, теперь не смеет даже вякнуть что-то, насчет того, что оно не продажное.
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+2
-2
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 20:22
Не включили подогрев - сэкономили 70 тыс грн. Минус 50 тыс штрафа. Итого 20 тыс грн навара! Ну и кто тут лошара?
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+3
-5
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 20:58
конечно ты заднепривод... это не обсуждается...
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 20:04
если ингулец сам не предоставит то, что они предъявили в качестве "оправданий", то они вдвойне лашары!
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+2
-4
oda1979 (Запорожье)
17.12.2020 в 19:57
А какая проблема опубликовать пояснения Ингульца. Пока о «фактическом признании» вещают кроты, сторона зааегажированная
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+4
-4
c99baf (Харьков)
17.12.2020 в 19:15
... "Ингулец" подтвердил, что не было принято всех возможных действий, чтобы поле было готовым..." Вот оно и ключевое слово,тему можно закрывать.
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+4
-5
ysebe1970 (Бровары)
17.12.2020 в 19:39
ингульцу дали бабла больше чем он бы включил подогрев.. этим делом должно заниматься СБУ...
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+5
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 19:52
на основании твоих домыслов? бугага!
+4
-4


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