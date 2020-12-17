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Секретарь КДК: В 2021 фактически нет свободных дат, куда можно было перенести матч Ингулец - Шахтер
Но решение о техническом поражении клуб из петрово может оспорить
В четверг, 17 декабря, КДК УАФ рассмотрел дело об отмене матче 13 тура чемпионата Украины между "Ингульцом" и "Шахтером" и
– Дисциплинарными правилами предусмотрена финансовая санкция за несоответствующую подготовку поля к матчу. Она составляет 100 тысяч гривен. С учетом, что "Ингулец" по сути признал свою вину, что поле не было подготовленным, мы применили санкцию в размере 50 тысяч гривен.
- Рассматривался вариант с переносом матча?
– По информации, которую мы получили от УПЛ, к сожалению, во второй части сезона фактически нет свободных дат, куда можно было бы этот матч перенести. Учитывая, что 13 февраля начинается вторая часть сезона, "Шахтер" принимает участие в весенней части еврокубков.
Начиная с марта, будут матчи отбора на ЧМ сборной Украины. И при этом сезон нужно завершить в начале мая, учитывая подготовку к Евро-2020. Учитывая эти обстоятельства, физически нет куда вставить этот матч.
Мы проанализировали это. Учитывая, что такой даты нет, решили применить прямую норму регламента о техническом поражении.
- Решение подлежит оспариванию?
– Конечно. "Ингулец" будет иметь 10 дней после получения полного текста решения. Но учитывая, что "Ингулец" признал, что у них не был включен подогрев. В их действиях и действиях сотрудников стадиона отсутствовали все надлежащие обстоятельства.
Мы считаем, что будет очень странно, если "Ингулец" будет подавать апелляцию.
- Сказали ли представители "Ингульца", почему не был включен подогрев?
– Мы принимали решение на основании письменных объяснений. Не хочу полностью передавать их суть, потому что это обстоятельства дела. У "Ингульца" есть возможность оспорить, будет некорректно озвучивать эту деталь.
Но фактически с тех объяснений складывается так, что "Ингулец" подтвердил, что не было принято всех возможных действий, чтобы поле было готовым.
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