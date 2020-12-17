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Шепелев и Юрченко получили от КДК по одному матчу дисквалификации
Плюс по матчу условно
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о наказании игроков "
Учитывая характер нарушений и пояснения футболистов, которые были удалены за прямые красные карточки в данных матчах, КДК дисквалифицировал каждого из игроков на один поединок и дополнительно на один матч условно.
Таким образом, Шепелев не сыграет в февральском матче чемпионата своей команды с "Олимпиком", а Юрченко – в поединке УПЛ с "Десной".
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