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Шепелев и Юрченко получили от КДК по одному матчу дисквалификации

Премьер-лига
(1 голосов)

Плюс по матчу условно

Шепелев и Юрченко получили от КДК по одному матчу дисквалификации
Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о наказании игроков "Динамо" Владимира Шепелева и "Зари" Владлена Юрченко по итогам матчей с "Колосом" (УПЛ) и "Десной" (Кубок Украины) соответственно.

Учитывая характер нарушений и пояснения футболистов, которые были удалены за прямые красные карточки в данных матчах, КДК дисквалифицировал каждого из игроков на один поединок и дополнительно на один матч условно.

Таким образом, Шепелев не сыграет в февральском матче чемпионата своей команды с "Олимпиком", а Юрченко – в поединке УПЛ с "Десной".

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Шепелев
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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Unselfish (Белая Церковь )
17.12.2020 в 21:37
А почему тюлень-кормилец не получил дисквалификацию постфактум от КДК??? Ну да, там видим, а тут можно и просмотреть...
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+1
-3
учитель футбола (Львов)
17.12.2020 в 21:17
а судьи,которые приняли такие идиотские решения что то пропустят?
Ответить
+4
0
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 20:56
Ну Юрченко - понятно, а Шепелеву то за что?
Ответить
+4
-2
Лекарь (село Дарница)
17.12.2020 в 20:38
Это решение прямо указывает, что ничего, кроме желтых карточек, данные футболисты и не заслуживали.
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+6
-1
ysebe1970 (Бровары)
17.12.2020 в 19:36
а селезнев чмо сколько....
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+11
-5
UA Hero (Chernivtsi)
17.12.2020 в 19:47
Його нізя трогати...він кормілєц...
Ответить
+7
-3
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 20:55
ну да... он украинку-жену бросил... перебежал к мокше... те умеют "уговорить"...
+3
-3


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