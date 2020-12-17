Шепелев и Юрченко получили от КДК по одному матчу дисквалификации

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о наказании игроков " Динамо " Владимира Шепелева и "Зари" Владлена Юрченко по итогам матчей с "Колосом" (УПЛ) и "Десной" (Кубок Украины) соответственно.

Учитывая характер нарушений и пояснения футболистов, которые были удалены за прямые красные карточки в данных матчах, КДК дисквалифицировал каждого из игроков на один поединок и дополнительно на один матч условно.

Таким образом, Шепелев не сыграет в февральском матче чемпионата своей команды с "Олимпиком", а Юрченко – в поединке УПЛ с "Десной".