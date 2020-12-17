Каштру: Наши ожидания – выиграть Кубок и чемпионат и пройти как можно дальше в Лиге Европы

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру рассказал о зимних сборах команды и целях отработать ряд игровых аспектов.



"У нас отпуск до 13 января, затем проведем медицинский осмотр, физически оценим игроков, а 17-го улетим в Турцию. Проведем там два сбора. На первом будет несколько товарищеских матчей. Далее вернемся в Киев на двухдневную паузу и снова полетим в Турцию на второй сбор.

Цели ясны. Как вы знаете, у нас не было летних сборов. Однако были некоторые вещи, которые мы хотели отработать, чтобы прибавить. Сезоны всегда отличаются друг от друга, и мы знали, что на этот нам нужны немного другие динамики – в принципе, те, которые мы показали в Милане с "Интером". У нас было очень мало времени, чтобы это отработать. В январе такая возможность будет.

Проведем в Турции серию игр. Надеемся, ребята смогут подготовиться и восстановиться, ведь у нас есть травмированные: Коноплянка, Малышев, Исмаили, Корниенко… Были сложности у Кривцова. Плюс Витао, Хочолава, Фернандо... Мы очень хотим, чтобы все они были готовы к сборам, чтобы мы вместе смогли провести хорошую вторую часть сезона, которая, надеюсь, приведет нас к большому числу побед и принесет нам титулы в Украине.

Наши ожидания – выиграть Кубок и чемпионат. И, конечно, пройти как можно дальше в Лиге Европы", - сказал Каштру.