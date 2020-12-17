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Каштру: Наши ожидания – выиграть Кубок и чемпионат и пройти как можно дальше в Лиге Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер горняков рассказал, как будут проходить зимние сборы команды

Каштру: Наши ожидания – выиграть Кубок и чемпионат и пройти как можно дальше в Лиге Европы
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о зимних сборах команды и целях отработать ряд игровых аспектов.


"У нас отпуск до 13 января, затем проведем медицинский осмотр, физически оценим игроков, а 17-го улетим в Турцию. Проведем там два сбора. На первом будет несколько товарищеских матчей. Далее вернемся в Киев на двухдневную паузу и снова полетим в Турцию на второй сбор.

Цели ясны. Как вы знаете, у нас не было летних сборов. Однако были некоторые вещи, которые мы хотели отработать, чтобы прибавить. Сезоны всегда отличаются друг от друга, и мы знали, что на этот нам нужны немного другие динамики – в принципе, те, которые мы показали в Милане с "Интером". У нас было очень мало времени, чтобы это отработать. В январе такая возможность будет.

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Проведем в Турции серию игр. Надеемся, ребята смогут подготовиться и восстановиться, ведь у нас есть травмированные: Коноплянка, Малышев, Исмаили, Корниенко… Были сложности у Кривцова. Плюс Витао, Хочолава, Фернандо... Мы очень хотим, чтобы все они были готовы к сборам, чтобы мы вместе смогли провести хорошую вторую часть сезона, которая, надеюсь, приведет нас к большому числу побед и принесет нам титулы в Украине.

Наши ожидания – выиграть Кубок и чемпионат. И, конечно, пройти как можно дальше в Лиге Европы", - сказал Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (8)
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IM-RM-DK (Miami)
17.12.2020 в 21:02
Не ссы павелка будет помогать ,как сможет)))..но Динамо натянет вас в этом сезоне!!!
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+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
17.12.2020 в 20:58
А Палкін казав завдання ---виграти ЛЄ. Чи ви не спілкуєтесь по задачах?
Ответить
+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 20:04
Скорее бы вы пошли .... как можно дальше....
Ответить
+7
-4
c99baf (Харьков)
17.12.2020 в 19:32
А шо останется дЫнаме?
Ответить
+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 19:54
зимнее "чемпионство")))
Ответить
+2
-6
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 20:01
стоящий раком c99baf (Харьков)...
Ответить
+5
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
17.12.2020 в 20:51
Тьфу на тебя, гомосятина.
+2
-2
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 21:08
О заднеприводная невеста баселоновского карлика... Што есть " гомосятина" ??? ...твои "друзья" с "Голубой Устрицы" или члены вашего гей-клуба ???
+1
-4


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