Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Ингульца: День подогрева на стадионе Зирка стоит 70 тысяч, но его нужно было включать за четыре дня до матча
В клубе из Петрово говорят, что сделали выводы из данной ситуации
Директор "Ингульца" Евгений Мороз отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ
- Решение уже принято. После всех событий кулаками не машут. Хотелось, чтобы мы этот матч сыграли. Просили "Шахтер" и УПЛ, чтобы перенесли матч на весеннюю часть. Но очень тяжело найти окно, у донетчан очень плотный календарь.
Не готов сказать, будем ли мы подавать апелляцию на это решение. Буду общаться с президентом по этому поводу.
- В клубе понимают, кто виноват в том, что не был включен подогрев?
- Конечно, понимаем. Сделали определенные выводы из этой ситуации. Понимаем, что у нас впереди еще игры в феврале и марте. Постараемся больше таких ошибок не допускать.
- Какая цена подогрева на стадионе "Зирка"?
- 70 тысяч – день подогрева, но его нужно было включать за четыре дня до матча.
Популярное сейчас
- Роберт Левандовский - игрок года по версии ФИФА
- Сон Хин Мин - автор лучшего гола 2020-го года
- Секретарь КДК УАФ: Ингулец формально признал свою вину
- КДК УАФ вынес официальное решение по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец – Шахтер
- Милота дня. Как дочь Руслана Малиновского встречала отца после матча с Фиорентиной. ВИДЕО
- Разрыв звездной пары. Похоже, Денис Попов расстался с Дарьей Белодед. ФОТО