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Директор Ингульца: День подогрева на стадионе Зирка стоит 70 тысяч, но его нужно было включать за четыре дня до матча

Премьер-лига
(2 голосов)

В клубе из Петрово говорят, что сделали выводы из данной ситуации

Директор Ингульца: День подогрева на стадионе Зирка стоит 70 тысяч, но его нужно было включать за четыре дня до матча
Новина українською

Директор "Ингульца" Евгений Мороз отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ присудить клубу из Петрово техническое поражение в матче 13-го тура УПЛ с "Шахтером" из-за неготовности поля на стадионе "Зирка" в Кропивницком.

- Решение уже принято. После всех событий кулаками не машут. Хотелось, чтобы мы этот матч сыграли. Просили "Шахтер" и УПЛ, чтобы перенесли матч на весеннюю часть. Но очень тяжело найти окно, у донетчан очень плотный календарь.

Не готов сказать, будем ли мы подавать апелляцию на это решение. Буду общаться с президентом по этому поводу.

- В клубе понимают, кто виноват в том, что не был включен подогрев?

- Конечно, понимаем. Сделали определенные выводы из этой ситуации. Понимаем, что у нас впереди еще игры в феврале и марте. Постараемся больше таких ошибок не допускать.

- Какая цена подогрева на стадионе "Зирка"?

- 70 тысяч – день подогрева, но его нужно было включать за четыре дня до матча.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) КДК УАФ
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (36)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
18.12.2020 в 02:27
Жлоб с автоматом.
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0
0
Fontango (Kharkov)
17.12.2020 в 23:03
Всё правельно сделали... накуя влетать в такие бабки, клубам одногодкам! Не можешь Sрать не мучай Ж. Играй в первой лиге!
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+5
-3
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 23:27
В УПЛ должны играть только "Великий шахтьор" и фк "Мариуполь" и "Олимпик" !!!!
Ответить
+2
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.12.2020 в 23:47
"Великое Динамо " должно играть тоже .Кто же будет 3: 0 проигрывать и помогать Шахтеру стать чемпионом
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 23:50
таврия19752009 пшла на йух на газ-мяс, тварь брехливая
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.12.2020 в 22:22
Все как Я и говорил, что решил сэкономить, зная что и так влетит Шахте!
Ответить
+7
-6
aleks68
17.12.2020 в 22:09
жаба задавила?пусть поровознюк поменьше мелет своим языком.
Ответить
+8
-4
avatar
Ринатбандитыч (CD Tenerife (Santa C)
17.12.2020 в 22:47
Не все же тырят пол бюджета страны, как рыжий уголовник
Ответить
+4
-8
феміда (Черкаси)
17.12.2020 в 23:34
Дуже не сподобалось які Ви пишите дурниці. 1) Я так понимаю что рыжий - это РЛА? тогда, Вы как человек у которого достатки и соц статус ниже должны как минимум писать о нём с уважением.2) Пол бюджета (я так понимаю Украины?) какой части? расходной или доходной (это две разные цифры и это важно)3) К счастью, из бюджета (доходной части) половину ну никак не может "тырить" РЛА.П.С. Задолбала неграмотность и невежество, не знаете не пишите, а писать "все гавно кроме меня" - удел убогих.
+3
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
17.12.2020 в 22:59
Кого? Мабуть совков, що так легко витрачають чужі гроші! Може краще матчі у більш відповідаючих умовах проводити? Коли і футболістам буде більш-менш зручно грати та і вболівальники на стадіони побажають прийти.
Ответить
+3
-2
Дыр0к0л (Енакиево)
17.12.2020 в 21:52
Тех.поражение по делу! Что бы там не пи*дели куяне!
Ответить
+10
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 22:21
Енакиевский петух, йух захарковский пососи в яме
Ответить
+3
-10
Дыр0к0л (Енакиево)
17.12.2020 в 22:49
Ты уже отсосала ему, защеканка куевская.
+6
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 23:16
"защеканка куевская" - твоя мамаша, у нее и спроси
+1
-5
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 23:31
"Дырокола" петушила вся донецкая область... У него гастроли по местным вокзальным туалетам были...
+1
-3
Hanter44 (Baburka)
17.12.2020 в 23:54
Интересно,Твоя мама вспомнила от кого она по пьяни тебя зачала?
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:25
Hanter44 вышкребок верблюжий, не надо по своей всех судить
0
0
avatar
Байкал (Lviv)
17.12.2020 в 21:50
Всі плюси і мінуси сільських команд в УПЛ. Таке враження ,що пункт регламенту про те,що клуби УПЛ повинні всі ігри грати на стадіоні де є підігрів то в селі чули (бо грали в Кропивницькому) ,а те що підігрів потрібно включати -про це не додумались.Вони ж як аграрії сільськогосподарські поля не підігрівають,то і футбольні не потрібно. А ще взнали скільки це «чудо» коштує,то взагалі прозріли.На наступний сезон чекаємо Агробізнес в УПЛ. Приколів буде не менше.
Ответить
+12
-2
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 23:32
сепар ты вонючий... где твои карпаты-овцы... поля пердаком прогревают..???
Ответить
+2
-2
avatar
Байкал (Lviv)
18.12.2020 в 00:30
Не хочу переходити на ненормативну лексику,але м’яко кажучи ти трошки неадекват. Твої висери нічого спільного з футболом не мають. Я до Карпат маю таке ж відношення як ти до Кобра Харків. А на рахунок сепаратистських поглядів ... мені смішно.Але це проблема в твоїх психічних відхиленнях
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.12.2020 в 21:46
Но вот а тролли Динамо тут захлебывались
Ответить
+8
-7
Просто Квашин (Харьков)
17.12.2020 в 23:33
выплюнь сперму, скажи внятно...
Ответить
+2
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.12.2020 в 23:48
Опять ты свою ориентацию
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
18.12.2020 в 00:25
таврия19752009 опять ты здесь, пшла на йух гнида брехливая
0
0
osadob07 (жмеринка)
17.12.2020 в 21:35
да ,нужно проводить матчи упл исключительно с начала декабря и по конец февраля.всё в этой стране через опу.а когда то футбол был летним видом спорта
Ответить
+8
-4
xapyga (Запорожье)
17.12.2020 в 21:39
сразу видно ватника копавшего картошку в рпл
Ответить
+5
-13
UA Hero (Chernivtsi)
17.12.2020 в 21:03
Мороз, "зробили певні висновки з ситуації" це як? На матч з Шахтьором знову приведете поле у незадовільний стан?
Ответить
+5
-1
avatar
ascent (Луксор)
17.12.2020 в 20:54
4*70=280 тыс, а штраф всего 50 тыс. Так Ингулец еще и в выигрыше: сэкономил минимум 230 тыс + не считая другие накладные расходы. Неплохая схема.
Ответить
+11
-6
Лекарь (село Дарница)
17.12.2020 в 20:55
Да еще и получить по тихому незаметный бонус от соперника. Сплошной профит, для всех сторон
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+8
-9
Oлeкcин (Н.)
17.12.2020 в 21:22
И тлько обгадившиеся в последнем матче голубые остались нэзадоволэнымы :)
+8
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.12.2020 в 21:27
балабольство
0
-6
avatar
таврия19752009 (симферополь)
17.12.2020 в 21:49
В прокуратуру обратись .А не балаболь
+3
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
17.12.2020 в 22:23
Смешно, когда 3,14здуны (таврия19752009) и балаболы (TIRAN) обвиняют других в этом
+4
-4
avatar
scorpius (Ck)
17.12.2020 в 20:56
Можно даже штрафующему для отката еще полтос накинуть. Схемы...
Ответить
+7
-2
Термит (Киев)
17.12.2020 в 21:32
А Шахтер стратил, можно было вообще не приезжать, деньги на дорогу и гостиницу не тратить - за 3 дня козачка-делегата из ФФУ заслали бы, тот задокументировал бы, что подогрев не включен - и досвидос! Надо же за 4 дня включать!
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+4
-4
Joyce (Donetsk)
18.12.2020 в 02:52
Ты забыл добавить, что РЛА наверняка компенсирует Поровознюку материальный и моральный ущерб. А многоходовка действительно вышла на загляденье. Как там у Высоцкого про "бег на месте" :))
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0
0


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