Директор Ингульца: День подогрева на стадионе Зирка стоит 70 тысяч, но его нужно было включать за четыре дня до матча

Директор "Ингульца" Евгений Мороз отреагировал на решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ присудить клубу из Петрово техническое поражение в матче 13-го тура УПЛ с "Шахтером" из-за неготовности поля на стадионе "Зирка" в Кропивницком.

- Решение уже принято. После всех событий кулаками не машут. Хотелось, чтобы мы этот матч сыграли. Просили "Шахтер" и УПЛ, чтобы перенесли матч на весеннюю часть. Но очень тяжело найти окно, у донетчан очень плотный календарь.

Не готов сказать, будем ли мы подавать апелляцию на это решение. Буду общаться с президентом по этому поводу.

- В клубе понимают, кто виноват в том, что не был включен подогрев?

- Конечно, понимаем. Сделали определенные выводы из этой ситуации. Понимаем, что у нас впереди еще игры в феврале и марте. Постараемся больше таких ошибок не допускать.

- Какая цена подогрева на стадионе "Зирка"?

- 70 тысяч – день подогрева, но его нужно было включать за четыре дня до матча.