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Новое руководство Интернасьонала не отказалось от идеи вернуть Тайсона
Новый президент бразильского клуба уже придумал, где взять деньги на зарплату игрока
Несколько дней назад на пост президента бразильского "Интернасьонала" был избран Алессандро Барселлос, и сейчас местные СМИ пишут о том, что новый руководитель, как и его предшественник, не собирается отказываться от идеи подписать 32-летнего хавбека "Шахтера"
Как сообщает издание Minha Torcida, ранее основной проблемой клуба было то, что "Интернасьонал" мог не потянуть зарплату Тайсона. Впрочем, новый президент намерен изыскать средства после ухода 39-летнего аргентинца Андреса Д’Алессандро, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.
Ветеран уже заявил, что в конце года он покинет команду (вероятно речь идет о завершении карьеры), и именно средства, сэкономленные на зарплате Д’Алессандро, клуб намерен пустить на оклад вингеру "Шахтера".
"Интернасьонал" намерен вступить в переговоры с Тайсоном в зимнее трансферное окно и постарается убедить его вернуться в родной клуб.
Правда, пока неясно, будет ли идти речь о возможном зимнем трансфере, за который придется платить еще и "Шахтеру", либо же "Интер" дождется окончания контракта Тайсона летом.
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