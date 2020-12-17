Новое руководство Интернасьонала не отказалось от идеи вернуть Тайсона

Несколько дней назад на пост президента бразильского "Интернасьонала" был избран Алессандро Барселлос, и сейчас местные СМИ пишут о том, что новый руководитель, как и его предшественник, не собирается отказываться от идеи подписать 32-летнего хавбека "Шахтера" Тайсона .

Как сообщает издание Minha Torcida, ранее основной проблемой клуба было то, что "Интернасьонал" мог не потянуть зарплату Тайсона. Впрочем, новый президент намерен изыскать средства после ухода 39-летнего аргентинца Андреса Д’Алессандро, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Ветеран уже заявил, что в конце года он покинет команду (вероятно речь идет о завершении карьеры), и именно средства, сэкономленные на зарплате Д’Алессандро, клуб намерен пустить на оклад вингеру "Шахтера".

"Интернасьонал" намерен вступить в переговоры с Тайсоном в зимнее трансферное окно и постарается убедить его вернуться в родной клуб.

Правда, пока неясно, будет ли идти речь о возможном зимнем трансфере, за который придется платить еще и "Шахтеру", либо же "Интер" дождется окончания контракта Тайсона летом.